Зелёный лук
© Own work by Vidor is licensed under the public domain
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 14:49

Сею лук семенами в январе — летом луковицы выходят крупнее: решает один “секретный” принцип

Лук семенами рекомендуют сеять в помещении уже в январе — House Digest

Садовый сезон кажется далёким, когда за окном зима, но именно январь может стать решающим месяцем для будущего урожая. Есть культура, которую выгоднее начинать не весной, а прямо сейчас — тогда летом вы получите крупные, полноценные плоды, а не "мелочь" из-за позднего старта. Речь о луке, который лучше всего сеять семенами в помещении уже в январе. Об этом сообщает House Digest.

Почему январский посев даёт более крупные луковицы

Многие привыкли ждать весны и покупать севок — маленькие луковички для посадки. Однако такой способ нередко приводит к тому, что лук получается более мелким и чаще уходит в стрелку. Причина в том, что севок фактически уже проходит второй год развития, и растение легче реагирует на стресс преждевременным цветением.

Посев из семян в середине зимы помогает начать "с нуля" и пройти естественный цикл без спешки. У лука есть важная закономерность: чем больше он успеет нарастить листьев до начала формирования луковицы, тем крупнее будет урожай. Каждый лист — это будущий слой луковицы, поэтому ранний старт даёт прямую прибавку к размеру.

Ещё одна тонкость связана с длиной дня. Лук чувствителен к световому режиму: определённая продолжительность дня становится сигналом прекращать рост зелени и переходить к формированию луковицы. Для сортов, которые выращивают в более северных регионах, важно успеть нарастить достаточное количество листьев до середины лета. Если начать весной, растение может сформировать всего несколько листьев, а затем "по сигналу дня" переключиться на луковицу — и она получится маленькой.

Как посеять лук дома: место, свет и уход

Выращивание лука (Allium cepa) из семян требует совсем немного: полки, глубоких лотков и стабильного освещения. Сначала лотки заполняют рыхлой рассадной смесью, заранее увлажнённой — корням нужно место, чтобы спокойно развиваться. Семена распределяют по поверхности и присыпают тонким слоем грунта. До появления всходов ёмкость держат в тёплом месте.

Дальше решает свет. Зимой естественного освещения чаще всего недостаточно, поэтому рассаде нужна лампа для досветки — иначе перья вытягиваются, становятся тонкими и слабыми. Полезный приём ухода — периодически подстригать зелень до нескольких сантиметров: это помогает растению тратить силы не на "длинные нитки", а на укрепление основания, которое позже превратится в мощную луковицу.

Пересадка в грунт и условия для сильного роста

Когда весной земля перестаёт быть мокрой и холодной, рассаду можно переносить в открытый грунт. Лук хорошо откликается на питательную почву, поэтому перед посадкой участок разумно заправить компостом. Место лучше выбирать солнечное, а грунт — достаточно рыхлый, чтобы луковицам было куда расширяться.

Саженцы размещают рядами примерно с интервалом около 10 сантиметров, чтобы растения не мешали друг другу. У лука поверхностная корневая система, поэтому в жару он быстро пересыхает — регулярный полив становится обязательным. Не менее важно держать грядку чистой: сорняки отбирают влагу и питание, а лук плохо переносит конкуренцию.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

