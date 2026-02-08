Без Wi-Fi и шведского стола: отдых, который пугает одних и затягивает других

Путешествия без отелей, экскурсий и привычного комфорта всё чаще привлекают тех, кто устал от стандартного отдыха. Джайлоо-туризм — формат, при котором туристы отправляются в труднодоступные места и живут в условиях, максимально приближенных к традиционному укладу, — вызывает полярные реакции. Для одних это пугающий отказ от цивилизации, для других — редкий шанс по-настоящему сменить ритм жизни. Об этом рассказал MoneyTimes.

Что такое джайлоо-туризм и кому он подходит

Джайлоо-туризм предполагает проживание вдали от городов и инфраструктуры — без гостиниц, магазинов и привычных удобств. Такой формат давно существует в разных частях мира и особенно востребован среди туристов из Азии. Однако, как подчёркивает путешественник и руководитель клуба "Кочевники духа" Вячеслав Киплюкс, к нему стоит подходить осознанно.

"Мы должны выбрать по безопасности страну. Подходящая страна для такого туризма, конечно, это Монголия. Она входит в десятку самых безопасных стран мира. По рейтингу, который проводят ежегодно американские исследователи", — отметил путешественник.

По его словам, джайлоо-туризм — это не экстремальный риск ради впечатлений, а формат, который при правильной организации может быть вполне безопасным и познавательным.

География безлюдных маршрутов

Наиболее развитым направлением Киплюкс называет Монголию, где кочевой образ жизни до сих пор является частью повседневной реальности. Также подобные поездки популярны в Кыргызстане и Казахстане, где туристы могут пожить в юртах и познакомиться с традиционным хозяйством.

Отдельно эксперт упоминает и Россию.

"Также есть такой же вид туризма в России в Бурятии. Можно пожить в семьях, пожить на природе, погрузиться в деревенскую жизнь", — говорит он.

Кроме того, элементы джайлоо-туризма встречаются в ряде стран Африки, где путешественники знакомятся с бытом местных общин и живут вдали от туристических центров.

Физическая нагрузка и реальность быта

Киплюкс подчёркивает, что такой отдых подходит далеко не всем. Джайлоо-туризм требует не только психологической готовности отказаться от комфорта, но и физической выносливости. Туристы нередко становятся участниками повседневной жизни хозяев.

"За козами, за верблюдов ухаживать, за конями. Это интересно, но не многим людям это нравится, не многим людям это подходит", — отметил путешественник.

По его словам, романтические ожидания часто разбиваются о реальность труда и бытовых условий, поэтому важно заранее оценивать свои возможности.

Почему важны организаторы

Одним из ключевых факторов Киплюкс называет выбор людей, с которыми предстоит ехать. Джайлоо-туризм не терпит случайности: турист должен понимать, кто организует поездку, какие условия проживания его ждут и какая ответственность лежит на принимающей стороне.

Эксперт подчёркивает, что этот формат не имеет ничего общего с пляжным отдыхом или экскурсионными турами.

Джайлоо-туризм — это требовательное путешествие, где впечатления зависят от готовности работать, адаптироваться и жить по другим правилам. Именно поэтому он одновременно пугает одних и становится настоящим открытием для других.