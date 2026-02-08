Jaguar бросает вызов Bentley и Rolls-Royce — ставка сделана на электрический GT

Jaguar готовится сделать шаг, который ещё недавно казался немыслимым для марки с такой историей. Британский бренд больше не скрывает амбиций и открыто заявляет о желании выйти на территорию, где десятилетиями безраздельно доминировали Bentley и Rolls-Royce. Новый электрический GT мощностью свыше 1000 лошадиных сил должен стать не просто флагманом, а символом полного перезапуска философии компании. Об этом сообщает профильное европейское автомобильное издание.

Jaguar начинает с чистого листа

Проект будущего электрического Jaguar GT рассматривается внутри компании как точка невозврата. Производитель сознательно отказывается от привычного модельного ряда, который долгие годы балансировал между спортивным наследием и массовым премиумом. Седаны, кроссоверы и компромиссные форматы уходят в прошлое, уступая место одной чёткой идее — ультра-роскошному электрическому гран-туреру.

Этот автомобиль задуман не как эволюция, а как манифест. Jaguar стремится сформировать новый образ бренда, в котором нет оглядки на прежние шаблоны и осторожные дизайнерские решения. Компания признаёт, что такой путь сопряжён с рисками, но считает его единственно возможным в эпоху тотальной электрификации.

Провокационный дизайн и классические пропорции

Первые закамуфлированные прототипы, замеченные на дорожных испытаниях, уже дают представление о характере будущей модели. Длинный капот, низкая линия крыши и вытянутый силуэт отсылают к классическим гран-турерам, что выглядит почти дерзко на фоне засилья внедорожников и универсальных фастбэков. Задняя часть выделяется тонкой горизонтальной световой полосой, напоминающей концепт-кары.

Передок, напротив, демонстрирует разрыв с традициями: привычная решётка радиатора практически исчезла. Такой ход подчёркивает намерение Jaguar не "успокаивать" аудиторию знакомыми элементами, а навязывать собственное видение роскоши. На фоне сдержанных немецких электромобилей этот подход выглядит эмоциональным и даже вызывающим.

Новая платформа и ставка на технологии

Будущий Jaguar GT станет первой моделью на полностью новой архитектуре, разработанной внутри компании. Она не связана с существующими платформами и изначально проектировалась под электрическую силовую установку. Цель — сохранить низкую посадку, благородные пропорции и повадки настоящего GT, несмотря на массивные аккумуляторы.

Ожидается, что автомобиль получит современную электрическую систему, вероятно, с архитектурой 800 вольт. Это должно обеспечить высокую производительность, быструю зарядку и запас хода, соответствующий ожиданиям состоятельной аудитории. В Jaguar подчёркивают, что делают ставку не только на разгон и цифры, но и на ощущения от вождения.

Ультра-премиум без компромиссов

Новый электрический GT не будет массовым продуктом. Бренд уже подтвердил, что цена превысит 100 тысяч евро, а позиционирование сместится в сторону эксклюзивности. Jaguar сознательно уходит из более доступных сегментов, рассчитывая на меньший, но более прибыльный круг клиентов.

Этот шаг уже привёл к сворачиванию нескольких исторических моделей, а текущая линейка доживает последние годы. Однако внутри компании считают такие жертвы оправданными, если они позволят вернуть бренду статус желанного и отличимого от конкурентов.

Интерьер как пространство роскоши

Внутреннее убранство будущего GT пока держат в секрете, но Jaguar заранее обозначает направление. Речь идёт об отказе от чрезмерного количества экранов и цифрового шума в пользу качественных материалов и продуманной атмосферы. Интерьер задуман как комфортное и почти "лаунжевое" пространство, а не технологичный кокпит.

Такой подход может найти отклик у покупателей, уставших от демонстративной цифровизации. Jaguar делает ставку на тактильные ощущения и ощущение уюта, которые традиционно ассоциируются с настоящей роскошью.

Фактически этот электрический GT становится самой важной моделью Jaguar за последние десятилетия. Успех способен вернуть марке утраченный блеск и вывести её в новую элитную лигу, а неудача рискует окончательно подорвать позиции бренда. Официальная премьера ожидается в 2026 году, и до этого момента ясно одно: Jaguar решил больше не играть по безопасным правилам.