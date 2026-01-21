Увидела почти Range Rover в городе — оказалось, это другой кроссовер: гибрид и багажник удивили сильнее всего

Трудно не обратить внимание на этот внедорожник: он выглядит как городской Range Rover, но при этом обещает практичность и экономичность. За выразительным дизайном скрывается гибридная начинка и неожиданно вместительный багажник, рассчитанный на повседневные нужды семьи. Именно сочетание внешнего лоска и прагматичных характеристик делает модель особенно любопытной на фоне конкурентов.

Гибридный кроссовер с амбициями выше среднего

Jaecoo 5 сразу даёт понять, что не собирается играть роль скромного бюджетника. Массивная решётка радиатора, подчёркнутые колёсные арки и вытянутые светодиодные фонари формируют образ автомобиля с претензией на премиальный сегмент. При длине около 4,5 метра модель занимает промежуточную нишу между Hyundai Kona и Nissan Qashqai, ориентируясь на самые популярные форматы в Европе.

Бренд Jaecoo, несмотря на китайское происхождение, делает ставку не на минимальную цену, а на визуальную выразительность и ощущение "дорогого" продукта. В интерьере заявлены современные экраны, качественные материалы и плотная компоновка без ощущения экономии на деталях.

Техника без усложнений, но с расчётом на экономию

С технической точки зрения Jaecoo 5 выбирает умеренный и понятный путь. Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 156 л. с., дополненный мягкой гибридной системой. Связка работает с двухступенчатой автоматической коробкой передач DHT, оптимизирующей распределение нагрузки между двигателями.

Заявленный средний расход топлива — 5,2 литра на 100 км, что выглядит конкурентоспособно для кроссовера такого размера. Производитель не обещает спортивных рекордов, но делает акцент на плавность хода, комфорт в городе и предсказуемость в повседневной эксплуатации. Многорычажная задняя подвеска должна обеспечить баланс между мягкостью и устойчивостью на трассе.

Багажник как ключевой аргумент

Одним из главных сюрпризов Jaecoo 5 стал объём багажника — 480 литров. Для компактного гибридного внедорожника это показатель выше среднего, особенно на фоне прямых конкурентов. Такой запас пространства позволяет без компромиссов использовать автомобиль для поездок с детьми, путешествий или активного образа жизни.

Практичность усиливают складывающиеся в пропорции 60/40 задние сиденья, ровный пол после трансформации и низкий порог загрузки. В этом плане Jaecoo 5 явно ориентирован на европейские семейные сценарии, где вместимость часто играет решающую роль.

Европейские перспективы и главный вызов

Ожидаемый ценовой диапазон для Европы — от 29 до 32 тысяч евро. Это не самая низкая планка в сегменте, но она оправдывается богатым оснащением и внешним позиционированием. Jaecoo 5 оказывается между более доступными моделями вроде Dacia Duster и более дорогими гибридами Toyota и Hyundai.

Главный вопрос остаётся не в цифрах, а в доверии. Новому бренду предстоит выстроить дилерскую сеть и доказать надёжность на практике. Если это удастся, Jaecoo 5 может стать одним из самых интересных представителей новой волны китайских кроссоверов, адаптированных под европейский рынок.