Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Jaecoo 5
Jaecoo 5
© commons.wikimedia.org by CarsofGlasgow is licensed under CC BY 3.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 11:56

Увидела почти Range Rover в городе — оказалось, это другой кроссовер: гибрид и багажник удивили сильнее всего

Jaecoo 5 выходит на рынок Европы в сегменте кроссоверов 4,5 м

Трудно не обратить внимание на этот внедорожник: он выглядит как городской Range Rover, но при этом обещает практичность и экономичность. За выразительным дизайном скрывается гибридная начинка и неожиданно вместительный багажник, рассчитанный на повседневные нужды семьи. Именно сочетание внешнего лоска и прагматичных характеристик делает модель особенно любопытной на фоне конкурентов.

Гибридный кроссовер с амбициями выше среднего

Jaecoo 5 сразу даёт понять, что не собирается играть роль скромного бюджетника. Массивная решётка радиатора, подчёркнутые колёсные арки и вытянутые светодиодные фонари формируют образ автомобиля с претензией на премиальный сегмент. При длине около 4,5 метра модель занимает промежуточную нишу между Hyundai Kona и Nissan Qashqai, ориентируясь на самые популярные форматы в Европе.

Бренд Jaecoo, несмотря на китайское происхождение, делает ставку не на минимальную цену, а на визуальную выразительность и ощущение "дорогого" продукта. В интерьере заявлены современные экраны, качественные материалы и плотная компоновка без ощущения экономии на деталях.

Техника без усложнений, но с расчётом на экономию

С технической точки зрения Jaecoo 5 выбирает умеренный и понятный путь. Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 156 л. с., дополненный мягкой гибридной системой. Связка работает с двухступенчатой автоматической коробкой передач DHT, оптимизирующей распределение нагрузки между двигателями.

Заявленный средний расход топлива — 5,2 литра на 100 км, что выглядит конкурентоспособно для кроссовера такого размера. Производитель не обещает спортивных рекордов, но делает акцент на плавность хода, комфорт в городе и предсказуемость в повседневной эксплуатации. Многорычажная задняя подвеска должна обеспечить баланс между мягкостью и устойчивостью на трассе.

Багажник как ключевой аргумент

Одним из главных сюрпризов Jaecoo 5 стал объём багажника — 480 литров. Для компактного гибридного внедорожника это показатель выше среднего, особенно на фоне прямых конкурентов. Такой запас пространства позволяет без компромиссов использовать автомобиль для поездок с детьми, путешествий или активного образа жизни.

Практичность усиливают складывающиеся в пропорции 60/40 задние сиденья, ровный пол после трансформации и низкий порог загрузки. В этом плане Jaecoo 5 явно ориентирован на европейские семейные сценарии, где вместимость часто играет решающую роль.

Европейские перспективы и главный вызов

Ожидаемый ценовой диапазон для Европы — от 29 до 32 тысяч евро. Это не самая низкая планка в сегменте, но она оправдывается богатым оснащением и внешним позиционированием. Jaecoo 5 оказывается между более доступными моделями вроде Dacia Duster и более дорогими гибридами Toyota и Hyundai.

Главный вопрос остаётся не в цифрах, а в доверии. Новому бренду предстоит выстроить дилерскую сеть и доказать надёжность на практике. Если это удастся, Jaecoo 5 может стать одним из самых интересных представителей новой волны китайских кроссоверов, адаптированных под европейский рынок.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тормозной путь автомобиля на снегу увеличился в 2–3 раза — автоэксперты вчера в 16:40
Зима включает режим выживания: эти мелочи заставляют скользкую дорогу играть по вашим правилам

Снегопад и гололёд меняют привычные правила движения: на что обратить внимание при подготовке автомобиля и как вести себя за рулём, чтобы снизить риски зимой.

Читать полностью » Автодом Freedo 636 HLT получил бак чистой воды на 100 литров вчера в 15:19
Выбрал кемпер для поездок вдвоём — Freedo 636 HLT удивил планировкой с отдельной жилой зоной

Freedo 636 HLT на базе Fiat Ducato сочетает автономность и домашний уют: отдельная жилая зона, двуспальная кровать 192x140 и продуманная планировка для путешествий вдвоём.

Читать полностью » ABS увеличивает тормозной путь на чистом льду — сотрудник ГАИ вчера в 10:57
Жесткий гололед и включенная ABS — плохие соседи: настоящий тормозной путь может стать длиннее

Почему опытные водители зимой иногда отключают ABS и ESP и в каких ситуациях электронные помощники могут мешать управлению.

Читать полностью » Инспекторы выписывают штраф за ремень на парковке — страховщик вчера в 2:20
Не выезжал, а штраф за ремень есть: инспекторы используют один трюк с парковкой поздно вечером

Почему водителя могут оштрафовать за ремень даже на парковке и какие меры помогут избежать спорных ситуаций с инспекторами.

Читать полностью » Двукратное моргание дальним светом предупреждает об опасности впереди — автоэксперт 19.01.2026 в 17:54
Раньше злился, когда сзади моргали дальним: теперь знаю — это вежливая просьба, а не требование

Какие негласные сигналы используют водители на дороге и как правильно их понимать, чтобы избежать конфликтов и опасных ситуаций.

Читать полностью » Сильные морозы увеличивают нагрузку на основные узлы автомобиля — автомеханики 19.01.2026 в 16:02
Мороз проверяет на прочность: автомобиль зимой страдает из-за привычных действий водителей

Сильные морозы испытывают автомобиль на прочность: какие узлы страдают зимой сильнее всего и какие ошибки водителей чаще всего приводят к поломкам.

Читать полностью » Водители сталкиваются с конфликтами из-за снежных отвалов — автоинструкторы 19.01.2026 в 15:06
Чистил место — считаешь своим: зимний конфликт, который раскалывает дворы каждую зиму

Суровая зима снова проверяет водителей на прочность: заснеженные дворы, суженные дороги и морозы требуют терпения, ответственности и грамотного подхода.

Читать полностью » Zeekr 7X нацеливается на сегмент Tesla Model Y по скорости зарядки - InsideEVs 19.01.2026 в 13:11
Китайский электрокроссовер заставил немцев насторожиться: модель разбирают "до винта"

Zeekr 7X от Geely — электрокроссовер с 800 В, 615 км WLTP и зарядкой 10–80% за 13–16 мин. Цена в Чехии от 1 399 000 крон — немцы в тревоге.

Читать полностью »

Новости
Еда
Фрикадельки не прожаривают до конца, их доводят в соусе — Simply Recipes
Спорт и фитнес
Ошибки в тренировках мешают появлению рельефного пресса — фитнес-тренеры
Дом
Порядок в доме поддерживается ежедневными привычками — House Beautiful
Красота и здоровье
Стало известно, какие продукты теряют пользу сразу после нарезки
Еда
Жареная картошка с грибами приобретает хрустящую корочку при готовке — повар
Туризм
Най Харн выбирают для купания без толпы на юге Пхукета
Спорт и фитнес
После 55 лет тренировки кора рекомендуют строить на дыхании и контроле — тренер Тайлер Рид
Красота и здоровье
Какао и чай защитили сосуды мужчин при длительном сидении — Scientific Diet
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet