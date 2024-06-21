Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 85,4176
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 91,4543
Американское ядерное сдерживание ослабело
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:01

Американское ядерное сдерживание ослабело

Профессор, занимающийся глобальными исследованиями в японском университете Мэйкай, Тэцуо Котани отметил, что способности Соединенных Штатов к ядерному сдерживанию ослабевают в свете последнего стратегического соглашения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Если возникнет непредвиденная ситуация, то президенту США придется учитывать не только наличие ядерного оружия в КНДР, но и в России. Таким образом, возможно, что повышенное сдерживание, осуществляемое США, ослабнет — таковы слова профессора, о которых сообщает агентство Блумберг.

В результате переговоров между президентом России, Владимиром Путиным, и лидером КНДР, Ким Чен Ыном, при участии делегаций обеих стран, были заключены следующие соглашения: Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на их границе.

По заявлению представителей РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против каких-либо третьих стран.

Представитель из Белого дома, Джон Кирби, выразил беспокойство по поводу заключенных соглашений между Россией и КНДР, хотя не испытал удивления.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

Мир

В США обеспокоились союзом России и Вьетнама

В США обеспокоились союзом России и Вьетнама

Необходимо внимательно отслеживать развитие отношений между Соединенными Штатами Америки и Вьетнамом после посещения президентом Владимиром Путиным Ханоя, сообщил прежний главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис в беседе с каналом MSNBC.

Читать полностью
Молдавия оказывает на ПМР экономическое давление

Молдавия оказывает на ПМР экономическое давление

Экономическое давление, согласно высказыванию главы МИД не признанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) — Виталия Игнатьева, сказывается на качестве жизни жителей Приднестровья.

Читать полностью

Общество

Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду

Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду

Специалист рассказала, какие полуфабрикаты наиболее опасны.

Читать полностью
Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Специалист посоветовала, как не допустить неприятные последствия.

Читать полностью

Новости