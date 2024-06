Профессор, занимающийся глобальными исследованиями в японском университете Мэйкай, Тэцуо Котани отметил, что способности Соединенных Штатов к ядерному сдерживанию ослабевают в свете последнего стратегического соглашения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.



Если возникнет непредвиденная ситуация, то президенту США придется учитывать не только наличие ядерного оружия в КНДР, но и в России. Таким образом, возможно, что повышенное сдерживание, осуществляемое США, ослабнет — таковы слова профессора, о которых сообщает агентство Блумберг.



В результате переговоров между президентом России, Владимиром Путиным, и лидером КНДР, Ким Чен Ыном, при участии делегаций обеих стран, были заключены следующие соглашения: Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на их границе.



По заявлению представителей РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против каких-либо третьих стран.



Представитель из Белого дома, Джон Кирби, выразил беспокойство по поводу заключенных соглашений между Россией и КНДР, хотя не испытал удивления.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)