Учения с использованием ядерного арсенала России могут вынудить Североатлантический союз признать решимость Москвы в защите своих интересов, согласно информации, опубликованной в Global Times.
По материалам публикации, цель таких маневров заключается не в проведении реальных военных действий, а в эффективном ограничении возможности США и НАТО действовать импульсивно.
Авторы статьи указывают, что данные стратегические учения прежде всего направлены на демонстрацию силы и мощи, например, способности быстро развернуть тактическое ядерное вооружение, учитывая великое военное давление, которое на сегодняшний день оказывает ведущийся США военный альянс на Россию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления представителей стран Запада о готовности направить свои войска в Украину требуют ответственной, оперативной и эффективной реакции со стороны Москвы.
Согласно его высказываниям, проводимые в России учения с применением ядерного арсенала являются прямой реакцией на последние запугивающие, провокационные и напряженность накаляющие заявления некоторых европейских деятелей.
Фото: function.mil.ru/w:ru:Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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