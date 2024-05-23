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GT: Ядерные учения демонстрируют решимость РФ перед Западом
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:59

GT: Ядерные учения демонстрируют решимость РФ перед Западом

Учения с использованием ядерного арсенала России могут вынудить Североатлантический союз признать решимость Москвы в защите своих интересов, согласно информации, опубликованной в Global Times.

По материалам публикации, цель таких маневров заключается не в проведении реальных военных действий, а в эффективном ограничении возможности США и НАТО действовать импульсивно.

Авторы статьи указывают, что данные стратегические учения прежде всего направлены на демонстрацию силы и мощи, например, способности быстро развернуть тактическое ядерное вооружение, учитывая великое военное давление, которое на сегодняшний день оказывает ведущийся США военный альянс на Россию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления представителей стран Запада о готовности направить свои войска в Украину требуют ответственной, оперативной и эффективной реакции со стороны Москвы.

Согласно его высказываниям, проводимые в России учения с применением ядерного арсенала являются прямой реакцией на последние запугивающие, провокационные и напряженность накаляющие заявления некоторых европейских деятелей.

Фото: function.mil.ru/w:ru:Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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