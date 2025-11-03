Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Толстянка, денежное дерево
Толстянка, денежное дерево
© Own work by Marija Gajić is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 23:23

Мел творит чудеса: простой порошок превращает денежное дерево в зелёного гиганта

Врачи-агрономы назвали простые правила зимнего ухода за денежным деревом

Денежное дерево, или толстянка, давно стало одним из самых любимых домашних растений. Его сочные листья и округлая форма придают интерьеру уют и создают ощущение гармонии. Однако, чтобы толстянка радовала густой кроной и не теряла декоративности зимой, ей нужен особый уход.

Зимний период — испытание для толстянки

Холодный сезон для большинства комнатных растений связан с риском замедления роста, ослабления корневой системы и дефицита питательных веществ. Денежное дерево не исключение. Несмотря на выносливость, оно страдает от сухого воздуха, недостатка света и питательных элементов.

Чтобы компенсировать это, растению необходима дополнительная поддержка — прежде всего кальциевая подкормка.

Зачем денежному дереву кальций

Кальций играет ключевую роль в обменных процессах толстянки. Он укрепляет корни, помогает растению лучше усваивать фосфор и азот, а также стимулирует деление клеток. При регулярном внесении кальция листья становятся плотнее и ярче, а крона — более густой.

Кроме того, кальций повышает устойчивость толстянки к грибковым заболеваниям и перепадам температуры. Если растение недополучает элемент, листья начинают тускнеть и опадать, а побеги теряют упругость.

"Кальций помогает укрепить корневую систему растения, повышает устойчивость к болезням и стимулирует деление клеток", — отмечают специалисты AgroGreen.

Простая подкормка из мела

Хорошая новость в том, что толстянке не нужны сложные химические удобрения. Достаточно обычного школьного мела — недорогого и безопасного источника кальция. Найти его можно в зоомагазинах или хозяйственных отделах.

Как приготовить раствор

  1. Измельчите 100 граммов мела без добавок — подойдёт кофемолка или ступка.

  2. Пересыпьте порошок в литр тёплой воды и тщательно размешайте.

  3. Должна получиться равномерная, молочно-белая жидкость.

Перед внесением подкормки почву нужно слегка увлажнить — это защитит корни от ожога и обеспечит равномерное распределение кальция. Полученный раствор аккуратно вливают под корень, стараясь не попадать на листья.

Поливать меловой смесью толстянку следует не чаще одного раза в три месяца.

Альтернативные источники кальция

Если мела под рукой нет, его можно заменить другими натуральными средствами:
• измельчённой яичной скорлупой;
• мраморной крошкой;
• раствором кальциевой селитры в малой концентрации.

Важно помнить, что переизбыток кальция вреден: почва становится щелочной, корни перестают усваивать магний и железо, а листья теряют насыщенный цвет.

Таблица сравнения: популярные источники кальция для растений

Средство Преимущества Недостатки
Мел доступный, легко усваивается при избытке повышает щёлочность почвы
Яичная скорлупа экологично, содержит микроэлементы разлагается медленно
Мраморная крошка долго действует трудно найти и дозировать
Кальциевая селитра быстро усваивается требует осторожности при использовании

Советы шаг за шагом: зимний уход за денежным деревом

  1. Освещение. Поставьте горшок ближе к окну, но избегайте сквозняков. Если света мало — используйте фитолампу.

  2. Температура. Идеально — +15…+18 °C. При более высоких температурах листья могут опадать.

  3. Полив. Умеренный. Поливайте, когда верхний слой земли полностью высохнет.

  4. Подкормка. Один раз в три месяца кальциевый раствор или альтернатива.

  5. Обрезка. Удаляйте слабые побеги, чтобы стимулировать рост новых ветвей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: частое удобрение меловым раствором.
    Последствие: пересол почвы и замедление роста.
    Альтернатива: строго соблюдать график — раз в три месяца.

  • Ошибка: внесение подкормки в сухую землю.
    Последствие: ожог корней.
    Альтернатива: предварительно полить растение чистой водой.

  • Ошибка: использование ароматизированного мела.
    Последствие: химическое отравление растения.
    Альтернатива: выбирать натуральный мел без добавок.

Таблица "Плюсы и минусы" меловой подкормки

Плюсы Минусы
Укрепляет корни и листья При передозировке угнетает рост
Доступна и безопасна Не заменяет комплексное питание
Улучшает усвоение питательных веществ Требует точного дозирования

А что если денежное дерево не растёт?

Если при правильном уходе растение всё равно не развивается, возможны другие причины: старая почва, тесный горшок или дефицит света. В таком случае пересадите толстянку в свежий субстрат с добавлением песка и вермикулита — они обеспечат дренаж и лёгкость почвы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дупла в яблонях нужно очищать и дезинфицировать перед заделкой — Павел Корнилов сегодня в 17:32
Дупло — не квартира для муравьёв: как правильно лечить яблоню, чтобы не завелись соседи

Дупло в яблоне не приговор. Узнайте, как очистить, продезинфицировать и заделать полость, чтобы сохранить дерево и продлить его жизнь на долгие годы.

Читать полностью » Садовод Шейла Оводунни: осенью нужно реже поливать комнатные растения сегодня в 17:12
Дайте комнатным растениям отдохнуть: вот как нужно скорректировать их полив осенью

Осенью растения нуждаются в другом уходе: слишком частый полив может им навредить. Эксперты рассказали, как скорректировать режим и сохранить зелёных питомцев здоровыми.

Читать полностью » Листья хрена содержат витамины и микроэлементы, улучшающие пищеварение — Марина Лебедева сегодня в 16:32
Вы выбрасываете самое ценное: почему листья хрена лечат, очищают и омолаживают лучше корня

Листья хрена — источник витаминов и природный антисептик. Узнайте, как использовать их для здоровья, ухода за кожей и профилактики заболеваний.

Читать полностью » Лорена Баст Столлер: апельсин из косточки растёт медленно сегодня в 16:12
Один плод — бесконечный источник радости: выращиваем апельсин, который живёт 50 лет

Выбросили косточки после апельсина? Не спешите! Из них можно вырастить собственное цитрусовое дерево, которое со временем принесёт ароматные плоды.

Читать полностью » Гелиотроп наполняет сад ароматом ванили и цветёт до осени — Елена Марченко сегодня в 15:32
Цветок с ароматом выпечки: как гелиотроп превращает сад в уголок уюта и солнца

Хотите, чтобы ваш сад пах ванилью и уютом? Посадите гелиотроп — ароматный цветок, который легко вырастить и просто сохранить до весны.

Читать полностью » Осенний посев бархатцев обеспечивает крепкие и устойчивые всходы весной – Ольга Андреева сегодня в 14:58
Без них грядки обречены: как отказ от бархатцев открывает двери вредителям

Осенняя посадка бархатцев — залог яркого сада и плодородной почвы. Узнайте, почему эти цветы так ценят дачники и как они защищают участок от вредителей.

Читать полностью » Эксперты: навоз и поздняя посадка — главные причины гибели подзимнего чеснока сегодня в 14:44
Осенняя посадка чеснока превращается в лотерею: одна ошибка — и грядка остаётся пустой

Осенняя посадка чеснока кажется простой, но одна неточность способна уничтожить весь урожай. Разбираемся, какие ошибки делают садоводы и как их избежать.

Читать полностью » Осенняя уборка сада снижает риск болезней и вредителей весной – Олег Литвинов сегодня в 13:58
Каждый лист — бомба замедленного действия: что нельзя оставлять на участке перед зимой

До зимы остаются считаные недели — самое время очистить сад от листвы, ботвы и падалицы. Узнайте, что обязательно нужно убрать с участка, чтобы весной растения были здоровыми.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Правильно приготовленный мыльный раствор может отмыть даже самую въевшуюся грязь на авто
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Энистон официально подтвердила отношения с Джимом Кертисом
Авто и мото
Современные МКПП оснащены синхронизаторами на всех передачах, включая заднюю
Наука
Пиготт: костный фрагмент из стоянки Староселье в Крыму принадлежит неандертальцу возрастом 45-46 тысяч лет
Красота и здоровье
Бетонные кроссовки вытесняют белые модели и становятся базовым элементом городского гардероба
Наука
INNOVENT: меч из погребального инвентаря Йенского университета принадлежал оружейнику Клемесу Штаму
Туризм
Максим Владимиров: консульство России в ОАЭ не следит за своими гражданами
Спорт и фитнес
Как накачать пресс дома: эффективные упражнения для укрепления мышц живота
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet