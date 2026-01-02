Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Нефритовое дерево
Нефритовое дерево
© commons.wikimedia.org by Gavin Bradley is licensed under Public domain
Иван Трухин Опубликована сегодня в 23:40

Размножил нефрит одним листом — и это оказалось вариантом только для терпеливых

Для размножения нефрита выбирают здоровые плотные листья без пятен — Better Homes and Gardens

Нефритовое дерево легко превращает один удачный черенок в целую мини-коллекцию суккулентов. Это растение ценят за выносливость и аккуратный вид, а размножение помогает быстро получить новые экземпляры или спасти сломанные побеги. Главное — выбрать правильный способ и не торопиться. Об этом сообщает Better Homes and Gardens.

Когда лучше размножать нефрит

Хотя черенки можно брать почти круглый год, самый уверенный результат получается весной и летом — в период активного роста. Тёплая температура ускоряет появление корней, а само растение быстрее адаптируется. Важно использовать только здоровый материал: листья должны быть плотными, ярко-зелёными, без пятен, следов вредителей и признаков стресса. У ослабленного нефрита укоренение идёт заметно хуже.

Перед началом стоит помнить: нефрит не любит лишнюю влажность. Поэтому любая техника размножения здесь завязана на хорошем дренаже, умеренном поливе и обязательной "просушке" срезов.

Черенки стебля в почве: самый надёжный вариант

Стеблевые черенки обычно укореняются быстрее, чем листовые, и дают более крупные растения. Оптимальная длина — около 8-13 сантиметров. Срез делают чистым острым ножом прямо под узлом листа, а нижние листья убирают, чтобы их можно было заглубить в почву.

Дальше важный этап — подсушивание. Черенки кладут в сухое тёплое место без прямого солнца на несколько дней, пока срез не затянется и не образуется "мозоль". Это снижает риск гнили, которая у суккулентов возникает очень быстро.

После этого черенок высаживают вертикально в небольшой горшок со слегка увлажнённым субстратом для кактусов и суккулентов, заглубляя примерно на 2-3 сантиметра. Почву вокруг слегка уплотняют, чтобы стебель стоял ровно. При желании кончик можно обмакнуть в стимулятор корнеобразования.

Горшок ставят туда, где много яркого рассеянного света. Полив минимальный: только когда верхний слой земли ощутимо подсохнет. Признак успешного укоренения — появление новых листьев и ощущение, что черенок "держится" в земле и не вытягивается легко. Тогда его можно пересадить в ёмкость побольше.

Важное правило

Не накрывайте посадки пакетами и "мини-тепличками". Нефрит чувствителен к сырости, и под укрытием риск загнивания резко возрастает.

Черенки стебля в воде: быстро, но не всегда удобно

Вода тоже подходит, но у такого способа есть нюанс: корни могут появиться быстро, а вот при переходе в почву растение иногда испытывает стресс. Если всё же выбираете воду, принцип тот же — сначала подсушивание среза несколько дней.

Затем черенок ставят в прозрачную ёмкость с небольшим количеством воды так, чтобы в воде была только нижняя часть стебля, а листья не касались поверхности. Для устойчивости можно добавить чистый гравий. Ёмкость держат на ярком рассеянном свете и следят, чтобы вода не мутнела — её периодически обновляют. Обычно корни формируются за 4-5 недель, после чего черенок пересаживают в почву для суккулентов и поливают очень умеренно.

Размножение листьями: вариант для терпеливых

Нефрит способен дать новое растение даже с одного листа — это удобно, если листочки случайно осыпались или куст ещё слишком мал для стеблевых черенков. Лучше всего подходят целые, упругие листья без трещин и повреждений. Их не режут ножом, а аккуратно отделяют пальцами.

Листья также подсушивают несколько дней в тёплом месте без прямого солнца. Затем раскладывают одним слоем на поверхность слегка увлажнённого субстрата, оставляя между ними расстояние. Полив снова минимальный — только когда верхняя часть грунта высохнет. Через несколько недель появятся корешки, а затем начнут формироваться маленькие розетки. Когда "детки" подрастут примерно до 2-5 сантиметров, их рассаживают по отдельным горшкам и ухаживают как за взрослым нефритом.

В результате размножение нефрита — простой способ обновить домашние растения и получить новые экземпляры практически бесплатно. Самое главное — не спешить, дать срезам подсохнуть и не заливать почву водой, даже если кажется, что так процесс пойдёт быстрее.

