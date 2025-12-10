Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Падение метеорита
Падение метеорита
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 4:48

Изумрудная метка неба: ночной болид расколол тьму, как если бы напоминал о чём-то забытом

Жители Италии наблюдали медленный пролёт зелёного метеора — Passione Astronomia

Яркий зелёный болид, пронёсшийся над Италией в вечерние часы, стал неожиданным зрелищем для жителей сразу нескольких регионов страны. Тысячи людей наблюдали, как небесный объект медленно пересекает ночное небо и вспыхивает на фоне городских огней. Несмотря на обилие эмоциональных комментариев и домыслов в социальных сетях, специалисты подчёркивают: поводов для тревоги нет — явление носит естественный характер и связано с входом в атмосферу крупного метеорного фрагмента. Об этом сообщает издание Passione Astronomia.

Зелёный болид: как Италия увидела одно из самых эффектных небесных явлений

Примерно в 21:00 по местному времени жители Италии стали свидетелями редкой картины: над страной пролетел яркий объект, оставив после себя насыщенный зелёный световой след. Его пути наблюдали в разных городах — от северной Ломбардии до южной Сицилии. Очевидцы отмечали, что болид двигался относительно медленно, что позволило многим успеть снять его на камеры смартфонов.

Такие объекты появляются в результате входа в атмосферу крупных фрагментов метеоров. Обычно они имеют размеры от нескольких сантиметров до десятков сантиметров, но скорость, с которой они входят в атмосферу, компенсирует их небольшие габариты, создавая впечатляющий всполох. Метеоры, отличающиеся высокой яркостью, называют болидами — их видно даже при сильной городской засветке.

"Не стоит волноваться — это так называемый болид, то есть крупный фрагмент каменистого или железистого материала, который при вхождении в атмосферу Земли вспыхивает с высокой яркостью", — отмечают специалисты Passione Astronomia.

Астрономы предполагают, что болид может быть связан с потоком Геминид — одним из самых известных ежегодных метеорных потоков, пик которого традиционно приходится на середину декабря. Земля встречается с шлейфом космической пыли, оставленным астероидом 3200 Фаэтон, а отдельные фрагменты иногда дают яркие одиночные болиды.

Почему болид сиял зелёным

Зелёное свечение — одна из особенностей, которая привлекла внимание жителей Италии. Цвет метеора всегда определяется химическим составом частиц и температурой нагрева при входе в атмосферу. В данном случае анализ спектра показал преобладание магния — именно он даёт характерный зелёный оттенок.

На цвет метеора влияют и другие элементы: железо может давать золотистые вспышки, натрий — интенсивный жёлтый свет, кальций — фиолетовые или голубые оттенки. Однако зелёные болиды встречаются редко, что делает событие особенно запоминающимся.

Учёные также рассматривают возможность, что источник явления — естественный каменистый фрагмент. Хотя в редких случаях яркие вспышки могут вызывать входящие в атмосферу части спутников или космического мусора, траектория наблюдаемого объекта и характер свечения говорят в пользу природного происхождения.

Болидами называют лишь самые яркие метеоры

Понятие болида не имеет жёсткого научного определения, но традиционно используется для описания метеоров, которые видны даже через облака или при сильной засветке. Они могут сопровождаться вспышками, искрами, дроблением на части и иногда даже звуковым эффектом — так называемым "метеорным хлопком".

Метеор обычно сгорает полностью, оставляя только след из ионизированных частиц. Если фрагменты достигают земли, их называют метеоритами. Но для этого объект должен быть достаточно крупным и плотным. В случае с итальянским болидом значимых звуковых событий зарегистрировано не было, что указывает на полное разрушение объекта в атмосфере.

Почему такие явления не редкость

Хотя зелёный болид привлёк большое внимание, подобные события происходят гораздо чаще, чем кажется. Земля ежедневно сталкивается с огромным количеством космического материала: более 100 тонн микрочастиц входит в атмосферу, не достигая поверхности. Большинство из них слишком малы, чтобы вызвать заметный эффект, но отдельные крупные фрагменты создают эффектные световые явления.

"Такие явления случаются регулярно. Иногда это фрагменты метеоров, иногда — элементы космического мусора, входящие в атмосферу и сгорающие с характерным свечением", — поясняют эксперты Passione Astronomia.

Скорость болидов может достигать 70 км/с, а температура при сгорании — нескольких тысяч градусов. Это приводит к мгновенному нагреву поверхности метеора и яркому свечению окружающего воздуха. В результате создаётся впечатляющий визуальный эффект, который можно наблюдать на большом расстоянии.

Декабрь считается одним из самых насыщенных месяцев для наблюдений: именно в это время активна не только Геминидная дуга, но и несколько других потоков, что увеличивает вероятность появления ярких одиночных объектов.

Сравнение: обычный метеор, болид и метеорит

  1. Обычный метеор - маленькая частица, полностью сгорающая в атмосфере и видимая лишь в виде тонкой вспышки.

  2. Болид - особо яркий метеор, который заметен даже при искусственной подсветке и может сопровождаться вспышкой.

  3. Метеорит - фрагмент космического тела, который не сгорел полностью и достиг поверхности Земли, оставив физические следы.

Такое сравнение помогает понять, что зелёный болид над Италией — явление второго типа: яркое, заметное, но не опасное.

Плюсы и минусы наблюдения болидов

Наблюдение подобных космических явлений имеет свои преимущества и ограничения.

Плюсы:
• возможность увидеть яркое природное явление;
• повышение интереса к астрономии;
• привлечение внимания к метеорным потокам;
• расширение научных данных для астрономов.

Минусы:
• яркая вспышка может вызывать ложные тревоги;
• сложность точного определения траектории в реальном времени;
• редкость крупных болидов затрудняет исследование;
• вероятность спутать метеор с частью космического мусора.

Советы для наблюдателей метеоров

  1. Отправляйтесь за город вдали от яркой засветки — так вы увидите гораздо больше объектов.

  2. Следите за календарями метеорных потоков — пики Геминид, Персеид и Квадрантид дают впечатляющие шоу.

  3. Используйте приложения-симуляторы звёздного неба для определения направления наблюдений.

  4. Снимайте на широкоугольную камеру и фиксируйте небо длительным кадром — это увеличит шансы поймать яркий след.

  5. Следите за сообщениями астрономических сообществ — они часто публикуют данные о пролетевших болидах.

Популярные вопросы о зелёном болиде над Италией

  1. Опасен ли был болид?
    Нет. Такие объекты сгорают в атмосфере и не представляют угрозы.

  2. Почему он был зелёным?
    Цвет определяет магний, входящий в состав метеора, и высокая температура сгорания.

  3. Связан ли болид с Геминидами?
    С большой вероятностью — да, поскольку поток активен в декабре и часто создаёт яркие одиночные вспышки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астрономы подтвердили существование второй луны у Земли — проект Pan-STARRS сегодня в 3:25
Земля не одна — рядом движется спутник-призрак, которого никто не замечал

У Земли появился новый таинственный спутник, о котором человечество не знало более полувека. Учёные раскрыли, что скрывалось рядом с нами всё это время.

Читать полностью » Обнаружена 35-метровая древнеегипетская лодка в гавани Александрии — Годдио сегодня в 1:58
Древний лимузин для вечеринок: 35-метровую церемониальную лодку нашли у берегов Египта

В Восточной гавани Александрии нашли 35-метровую древнюю лодку у храма Исиды: судно совпало с описанием Страбона и остаётся на дне.

Читать полностью » Коллеги из большинства следуют за меньшинствами при смене работы — Science Advances вчера в 23:26
Бомба замедленного действия в рекрутинге: механизм троянского коня тихо рушит гендерные барьеры

Учёные выяснили, что связи между сотрудниками могут снижать гендерную сегрегацию на рынке труда. Это возможно благодаря механизму троянского коня.

Читать полностью » Магнитное поле Урана и его спутники оказались гораздо более динамичными, чем считалось — MiraNews вчера в 21:06
Вояджер-2 открыл забытое: Уран не такой мёртвый, как мы думали — и его спутники могут быть живыми

Новые данные с космического зонда "Вояджер-2" меняют понимание Урана и его спутников. Пересмотр магнитосферы и влияния солнечного ветра открывает перспективы для будущих миссий и поиска подледных океанов на Титании и Обероне.

Читать полностью » Климатические изменения ускорили распространение чумы — Science Daily вчера в 19:25
Один вулкан изменил всё: как пепел XIV века запустил смерть Европы

Учёные выяснили, что извержение вулкана XIV века могло стать спусковым механизмом "Чёрной смерти" в Европе, изменив климат и усилив торговые связи.

Читать полностью » Генетики доказали ошибку в определении пола скелетов из Шимао — Nature вчера в 17:53
Захоронение у Восточных ворот оказалось обманом: генетики вскрыли ошибку археологов

ДНК 169 древних людей из Шимао изменила взгляд на неолитические ритуалы Китая: разные типы жертвоприношений и разные роли мужчин и женщин.

Читать полностью » В меловом периоде жили 2,5 миллиарда тираннозавров — Science вчера в 15:38
Гиганты множатся в арифметической тени: расчёт их популяции раскрывает парадокс исчезнувших костей

Учёные рассчитали, что за время существования тираннозавров на Земле могло жить около 2,5 млрд особей — и объяснили, как удалось прийти к этой цифре.

Читать полностью » Изменения в AMOC могут навсегда изменить климат Южной Европы — Рене ван Вестен вчера в 13:05
Атлантика сдала свои позиции: как разрушение океанской циркуляции превратит Европу в пустыню

Исследования показывают, как возможный коллапс ключевых океанских течений может усилить засухи в Европе. Что это значит для Южной Европы и как подготовиться к климатическим изменениям?

Читать полностью »

Новости
Наука
В Амазонии нашли крупнейший в мире водоносный слой SAGA — UFPA
Наука
В Лейзере выявили устойчивую популяцию суматранских тигров — Джо Фигель
Наука
В древней могиле обнаружили 140 янтарных украшений эпохи энеолита — Пётр Шульга
Наука
Исчезновение сардин совпало с падением числа птенцов у пингвинов — Passione Astronomia
Мир
Маск отказался возвращаться к работе в ведомстве DOGE — ТАСС
Мир
Инцидент на борту самолёта прервал пресс-подход Трампа неожиданным движением двери туалета
Красота и здоровье
Эпидемия гриппа фиксируется при превышении порога в 10% — Светлана Вахрушева
ДФО
Комитет Госдумы поддержал исключения для единственных торговых точек — Сергей Леонов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet