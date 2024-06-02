Самолёты Израиля нанесли удары по военным позициям в окрестностях Алеппо, что на расстоянии 360 километров от Дамаска.
Эту информацию распространила радиостанция Sham FM. По еданным, Израиль провл ракетные атаки по наземным объектам, что сопровождалось мощными взрывами.
Сирийские системы ПВО открыли огонь по приближающимся целям и сбили несколько израильских ракет.
Алеппо — крупнейший город в Сирии и главный город одноименного и самого населенного мухафазы в стране. Расположенный в районе Горы Симеона, Алеппо считается одним из крупнейших городов Леванта, насчитывая около 3 868 000 жителей.
Фото:flickr.com/Joel Kowsky(Creative Commons CC0 License)
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