Дмитрий Гаврилов Опубликована вчера в 22:32

Измир захватывает с первого шага — древняя Агора и шумный Кемералты в одном дне

Измир умеет влюблять в себя не открытками, а ритмом жизни: солёный ветер с Эгейского моря, длинные прогулки по набережной и ощущение города-узла, где смешались эпохи. Здесь легко за один день перейти от древних руин к шумному базару, а вечером — смотреть закат с парома. Впечатление усиливает молодая энергия: в Измире девять университетов, поэтому улицы и кафе постоянно "живые". Об этом сообщает Lonely Planet.

Базар, старые кварталы и история под ногами

Начать знакомство удобно с рынка Кемералты — его называют коммерческим сердцем города как минимум со времён Османской эпохи. Узкие улочки работают по принципу лабиринта: ткани, специи, ювелирные лавки, обувь, кофейни — и это тот случай, когда заблудиться приятно. Для паузы подходит Кызлараагасы Ханы — исторический караван-сарай, построенный в 1744 году: сейчас это один из самых узнаваемых ориентиров внутри базара.

Рядом — "старый Измир" с наследием разных общин: на улице Havra Sokağı и соседних переулках сосредоточены синагоги, а в той же части города встречаются мечети разных периодов. Такой маршрут хорош тем, что он не требует "галопа": можно просто идти и собирать детали — вывески, дворики, арки, запахи выпечки.

Что посмотреть из античности

Для ощущения масштаба древней Смирны подойдёт Агора: её основы относятся к IV веку до н. э., а после разрушительного землетрясения 178 года н. э. комплекс восстанавливали при поддержке римской власти, связанной с императором Марком Аврелием. Здесь интересны арочные галереи и фрагменты городской "инфраструктуры" античности — от общественных пространств до отдельных архитектурных деталей.

Вкус Измира и его морское сердце

Измир сложно представить без Кордона — набережной, где город буквально "дышит" морем: прогулки, кофе, закатные виды и долгие разговоры на лавочках. Это место хорошо работает как ежедневный ритуал — утром для бодрости, вечером для красивой точки дня.

А гастрономический код города многие начинают разгадывать с бойоза — слоёной выпечки, которую в Измир привезли сефардские евреи после изгнания из Испании в 1492 году. Её часто едят на завтрак вместе с чаем и яйцом, а дальше список "обязательных" вкусов быстро расширяется.

Однодневные выезды: природа, спорт и древние города

Если хочется природы без долгих переездов, рядом с городом есть дельта Гедиз — крупные прибрежные водно-болотные угодья. Место известно наблюдением за птицами: в разных источниках отмечается, что здесь находит убежище заметная доля мировой популяции фламинго, а сама территория имеет международные природоохранные статусы.

Для моря в "курортном" смысле подойдут Чешме и Алачаты, где делают ставку на пляжи и ветровые виды спорта, а за археологией стоит ехать в Бергаму и в Теос: это как быстрый переход из городской современности в учебник по античной истории.

Измир хорош тем, что не заставляет выбирать между "культурой" и "отдыхом": здесь можно утром потеряться в Кемералты, днём потрогать античность на агоре, а вечером просто идти вдоль моря — и это будет полноценная программа без ощущения перегруза.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

