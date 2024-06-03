Правительство Российской Федерации представило в Государственную Думу изменения в Налоговый кодекс РФ с целью настройки налоговой системы страны. Эти изменения включают в себя введение прогрессивной шкалы налогообложения для доходов граждан (НДФЛ).

О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ с целью настройки налоговой системы в России сообщил прессе председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.



Таким образом, предложенные поправки устанавливают прогрессивную шкалу налогообложения для доходов физических лиц с тарифами от 13% до 22%.

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