Правительство Российской Федерации представило в Государственную Думу изменения в Налоговый кодекс РФ с целью настройки налоговой системы страны. Эти изменения включают в себя введение прогрессивной шкалы налогообложения для доходов граждан (НДФЛ).
О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ с целью настройки налоговой системы в России сообщил прессе председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Таким образом, предложенные поправки устанавливают прогрессивную шкалу налогообложения для доходов физических лиц с тарифами от 13% до 22%.
Фото: www.flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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