Футболист Изидор перешел из "Зенита" в "Сандерленд"

Французский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Вильсон Изидор теперь выступает за английский "Сандерленд".

Его арендовали до конца сезона 2024/25 с обязательным правом выкупа, сообщает РБК Спорт. Изидор в "Зените" был в аренде из московского "Локомотива". Он сыграл в 21 матче и забил два гола. В начале июля "Зенит" выкупил игрока. Его соглашение с клубом действительно еще два года.

В этом сезоне игрок провел пять матчей и забил два гола. Кстати, английский клуб "Сандерленд" выступает во втором дивизионе чемпионата страны.

Фото:fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).