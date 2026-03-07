Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дом с комбинацией штукатурки и природного камня
Дом с комбинацией штукатурки и природного камня
© Pravda.Ru by Алексей Тихонов is licensed under Public domain
Главная / Недвижимость
Михаил Волков Опубликована сегодня в 15:47

Стены тесные — земля манит: государственная программа обещает превратить мечту о доме в реальность

Дождь моросит над полями подмосковных коттеджных поселков, где земля под ИЖС дорожает на 15-20% ежегодно, а средняя цена участка с коммуникациями уже перевалила за 5 млн рублей. Родители семейств, уставшие от тесных квартир в новостройках, все чаще выбирают частный дом — пространство для сада, гаража и детской площадки. Но барьеры остаются: сложная бюрократия, дефицит инфраструктуры и риски недостроя. Правительство только что утвердило комплекс мер до 2030 года, чтобы разогнать этот сектор.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул: документ от Минстроя охватывает финансовую поддержку, развитие сетей и упрощение правил. С 2019 года ввелись более 370 млн кв. м ИЖС, пик — 63,5 млн кв. м в 2025-м благодаря льготной ипотеке и газификации. Теперь фокус на эскроу-счетах, вовлечении земель и помощи регионам.

Эти шаги меняют правила игры для тех, кто планирует свой дом как инвестицию в будущее.

"Комплекс мер — это сигнал для девелоперов и семей: государство берет на себя инфраструктуру, чтобы вы фокусировались на проекте. Газификация и эскроу защитят от недобросовестных подрядчиков, а льготы ускорят ввод домов на 20-30%".

строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Инвестиционный аудит: как выбрать участок под ИЖС

Глазами девелопера, ИЖС — не прихоть, а расчет. Новые меры ускорят градподготовку земель, что сократит время от покупки до стройки с 18 месяцев до полугода. Оценивайте ликвидность: участок в 6-8 соток у трассы с школой в радиусе 5 км вырастет в цене на 25% за три года. Избегайте "замороженных" зон — проверяйте генплан на сайтах муниципалитетов, где коммуникации уже подведены.

Планировка будущего дома: не тратьте метры на бесполезные коридоры. Стандартный коттедж 120 кв. м с мансардой окупается за 7 лет при аренде части под офис. Меры по вовлечению земель добавят 500 тыс. га в оборот — хватит на миллион домовладений.

Инфраструктура и финансы: что даст поддержка

Газификация и электросети — ключ к комфорту. Социальная программа уже охватила 80% сел, теперь фокус на пригородах. Регионы получат субсидии на сети, подрядчики — на домокомплекты. Представьте: дом за 4,5 млн рублей с ипотекой 6% годовых, где платеж — 30 тыс. руб./мес. Это дешевле аренды двушки в мегаполисе.

Информирование об эскроу усилит доверие: средства замораживаются до ввода. Производители модульных домов, как в скандинавских проектах, сократят сроки до 3 месяцев. После стройки не забудьте о уходе — лайфхаки для фасада продлят жизнь постройке.

"Инженерный взгляд: проверяйте тип грунта и перекрытия заранее. Меры упростят подключение, но фундамент на слабом грунте съест 20% бюджета — выбирайте сваи".

строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Юридический скрининг: договор на ИЖС с эскроу — как сейф для ваших 3-5 млн. Деньги подрядчику только после акта. Законодательство до 2030-го закроет лазейки в межевании и налогах. Добавьте карту розеток в проект — 8 точек в кухне-гостиной сэкономят на переделках 100 тыс. руб.

После ввода дома алгоритм быта: еженедельная инспекция дренажа, как в профилактике плесени, и чистка вентиляции. Это продлит срок службы на 15 лет.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Что такое эскроу в ИЖС? Счет, где ваши деньги хранятся до завершения стройки банком.

Какие льготы для регионов? Субсидии на газ, свет и дороги при вводе 10+ домов.

Сколько земли вовлекут? До 1 млн га к 2030-му для новых поселков.

Ипотека на ИЖС доступна? Да, ставка 6-8% для семей с детьми.

Как ускорить газификацию? Подайте заявку через Госуслуги после межевания.

Проверено экспертом: строительство ИЖС, риски и инфраструктура — Артём Кожин

Читайте также

Автор Михаил Волков
Михаил Волков — строитель, инженер ПГС, опыт 25 лет. Эксперт в технадзоре, аудите строительных процессов и промышленно-гражданском строительстве.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стены греют, а ламинат холодит: вязаный текстиль исправляет главную ошибку ремонта в новостройке вчера в 18:31

Квартиры часто кажутся безжизненными из-за обилия гладких поверхностей, но одна деталь в стиле craftcore способна кардинально изменить восприятие жилья.

Читать полностью » Рынок недвижимости живет в ритме деловых сезонов: активность покупателей подчиняется скрытым циклам вчера в 18:05

Эксперты выявили неочевидные факторы, которые влияют на скорость продажи жилья сильнее, чем привычные календарные периоды и стандартные ценники в объявлениях.

Читать полностью » Покрытие керамики хрупко как стекло: влага в порах провоцирует деградацию при каждом новом нагреве вчера в 17:59

Керамическая сковорода радует эстетикой и удобством на кухне, но ее хрупкое покрытие требует деликатного подхода к мытью и хранению, чтобы избежать потери свойств.

Читать полностью » Чужой угол становится своим: покупка доли в квартире превратилась в сложный квест для заемщика вчера в 17:48

Кредитные организации выставили специфические барьеры для тех, кто планирует занять средства на выкуп части недвижимости у родственников или сособственников.

Читать полностью » Белизна возвращается без боя: три копеечных компонента выгоняют серый налет из глубины волокон вчера в 16:42

Любимые вещи часто теряют вид после дождливого сезона, приобретая неприятный запах и серый оттенок, но вернуть им свежесть можно с помощью простых средств.

Читать полностью » Белая масса из ванной побеждает жирный налет: стекла остаются чистыми и сухими вчера в 15:48

Обычный косметический продукт из ванной комнаты может стать альтернативой профессиональному клинингу и защитить стекла от осенней влаги и городского смога.

Читать полностью » Наволочка как секретный сейф: один хитрый прием избавляет от поиска наволочек и простыней навсегда вчера в 14:41

Узнайте, как превратить хаос на полках в систему, где каждая простыня на виду, а полезная площадь мебели внезапно увеличивается без покупки новых модулей.

Читать полностью » На кухне стоит спасение для ванной: обычная пачка соли заменяет вызов сантехника и дорогую химию вчера в 13:43

Влажная среда превращает слив в инкубатор для бактерий и плена, но решение проблемы часто скрывается в обычном кухонном шкафу среди привычных продуктов питания.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Тихая гавань для мышки: выбор места для кошачьего тайника раскрывает уровень стресса
Авто и мото
Не все так просто: смартфон в машине становится жертвой жары и перегрева на длинной дистанции
Спорт и фитнес
Тело требует отдыха, но в планах только свершения: как избежать перетренированности и восстановить силы
Спорт и фитнес
Невидимый каркас тела: правильный ритм дыхания в зале страхует позвоночник лучше любого пояса
Красота и здоровье
Невидимый груз на плечах: затянувшийся стресс провоцирует сбои в пищеварении и острые боли
Питомцы
Границы личного пространства: хвостатый друг отводит морду при ласке из-за скрытых инстинктов
Спорт и фитнес
Стальные нити вместо мягкого живота: четыре движения заставляют мышцы кора проснуться и окрепнуть
Авто и мото
Кофе не спасает от лишения прав: реальные сроки вывода алкоголя из крови для водителя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet