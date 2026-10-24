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Иж планета-5
Иж планета-5
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:37

Быстрее ехал один, а уважали другой: у советских мотоциклов ИЖ была своя гаражная правда

Если поставить рядом ИЖ "Планета-5" и ИЖ "Юпитер-5", спор на бумаге решается быстро. У одного мотор попроще, у другого — мощнее и бодрее, а по цифрам разница выглядит почти смешной. Но в советском гараже выбирали не только по лошадиным силам: там смотрели, сколько раз потом придётся лезть с ключами, щупом и лампочкой под крышку. Именно поэтому у более "слабой" "Планеты" нашлись свои верные поклонники, а "Юпитер" так и остался мотоциклом с характером. На ровной дороге он едет веселее, но за эту бодрость просит больше внимания и аккуратности.

"Чем сложнее схема, тем больше точек, где владелец может споткнуться на обычном обслуживании. У двухцилиндрового двигателя больше деталей, которые должны работать согласованно, и это уже требует аккуратной сборки и проверки. Если мотоцикл часто живёт вдали от нормального сервиса, простота конструкции начинает цениться куда выше паспортной мощности. В таких случаях техника должна не только ехать, но и позволять быстро вернуть её в строй своими руками"

автомеханик Александр Михайлов

Чем отличались моторы

Рабочий объём у "Планеты-5" и "Юпитера-5" почти одинаковый: 346 см³ против 347,6 см³. Но по отдаче двухцилиндровый мотор был впереди: 24 л. с. против 22, а максимальная скорость — 125 км/ч против 120. По максимальному крутящему моменту "Юпитер" тоже выигрывал: 34,82 Н·м против 28,4 Н·м. На бумаге разница выглядит солидно, и кажется, что вопрос давно закрыт.

Но цифры — это только половина истории. Для человека, который ездил не по выставке, а по пыли, грязи и ямам, важнее было не то, что написано в таблице, а что потом можно починить без лишней нервотрёпки. Тут и начиналась настоящая развилка между двумя мотоциклами. Лишние литры бензина или лишние часы в гараже — вот такой был выбор, без красивых лозунгов.

У "Планеты-5" был один цилиндр, один поршень, одна головка и одна свеча. Конструкция получалась заметно спокойнее и понятнее для владельца, который сам держал инструмент в руках. У "Юпитера" цилиндров было два, поршней тоже два, а вместе с ними — более сложный кривошипно-шатунный механизм. И это уже не мелочь, а прямое влияние на весь дальнейший ремонт.

Почему "Юпитер" капризнее в настройке

Заводское руководство по ремонту отдельно указывало характерные неисправности двигателя "Юпитера". Там фигурировали ослабление болта соединительного маховика, повреждение шпоночных пазов полуосей и даже возможность касания маховиком крышек кривошипных камер. При ремонте нужно было правильно совместить оба коленвала, маховик и добиться герметичности кривошипных камер. То есть дополнительные две лошадиные силы не доставались даром.

С зажиганием история была ещё веселее, если смотреть на неё глазами владельца. На обычной контактной "Планете-5" всё сводилось к одному прерывателю: выставил зазор контактов, поставил момент зажигания — и можно жить дальше. На "Юпитере" уже работала другая схема, где сначала приходилось выставлять зазор одного комплекта контактов, потом второго. После этого отдельно настраивалось опережение правого цилиндра, а затем левого.

Завод требовал, чтобы опережение в обоих цилиндрах совпадало с разницей не более 0,1 мм. После регулировки ещё раз проверялись зазоры контактов, так что процедура не выглядела прогулкой на пять минут. Именно отсюда и выросла репутация "Юпитера": сегодня он едет отлично, а завтра один цилиндр начинает работать иначе, и хозяин снова снимает крышку. Любая техника любит аккуратность, но у этого мотоцикла поле для ошибки было шире, чем у одноцилиндровой машины.

За что хвалили "Планету-5"

При этом исправный "Юпитер" действительно мог ехать очень мягко и охотно разгоняться. Два цилиндра меняли характер двигателя, делали его живее, а по динамике он выглядел интереснее "Планеты". Его мотор развивал максимальную мощность примерно при 5000 об/мин, тогда как у 22-сильной "Планеты-5" этот показатель составлял около 4850 об/мин. Но в обычной эксплуатации разница в пять километров в час наверху спидометра редко решала судьбу поездки.

У "Планеты-5" был свой сильный козырь — предельная простота. Большой одноцилиндровый мотор с диаметром цилиндра 72 мм и ходом поршня 85 мм был понятен даже тому, кто ремонтировал технику в сарае или гараже после работы. Там не нужно было ловить синхронность двух цилиндров и проверять сразу несколько узлов, которые должны совпасть без перекоса. Меньше деталей — меньше поводов для долгой возни.

У "Юпитера" диаметр цилиндров составлял 62 мм, ход — 57,6 мм, но самих цилиндров и связанных с ними деталей было уже вдвое больше. Заводское руководство это тоже честно отражало: установка второго цилиндра, правого и левого коленчатых валов, крышек кривошипных камер, сальников и соединительного маховика описывалась отдельно. Конструкция не была запредельно сложной, но требовала большего внимания и аккуратности.

Почему выбор часто делали в пользу простоты

Поэтому ответ на вопрос, почему "Планета-5" не проиграла в народной любви, лежит не в мощности. Она брала не скоростью и не какой-то особой "заводской магией", а тем, что была проще в ежедневной жизни. Для мотоцикла, который нередко ездил далеко от нормальной дороги и тем более от нормального сервиса, это имело куда больший вес, чем несколько дополнительных лошадиных сил.

"Юпитер-5" подходил тем, кто хотел более бодрый и мягкий двигатель и был готов мириться с более капризной настройкой. "Планета-5" нравилась тем, кому важнее было сел, поехал, а если что — починил сам без долгих танцев вокруг мотора. И если смотреть без романтики, именно эта простота и сделала её почти легендарной для своего времени.

Потому "Юпитер" остался более талантливым, но требовательным мотором, а "Планета" — рабочей машиной без лишних выкрутасов. В гаражной логике советского мотоциклиста это был не абстрактный спор о конструкции, а вполне конкретный вопрос выживаемости в пути. И здесь одноцилиндровый вариант часто выигрывал без лишнего шума.

"Если владелец понимает, что двигатель придётся настраивать и обслуживать самому, одноцилиндровая схема часто оказывается практичнее. У неё меньше узлов, которые могут разойтись по регулировкам, и меньше шансов на накопление мелких ошибок. Двухцилиндровый мотор интереснее по характеру, но в быту он требовательнее к дисциплине обслуживания. Поэтому выбор между такими мотоциклами обычно упирался не в цифры, а в готовность владельца возиться с техникой"

автомеханик Николай Тихонов

FAQ

Почему "Юпитер-5" считался более динамичным?
У него было два цилиндра, 24 л. с. и больший максимальный крутящий момент — 34,82 Н·м против 28,4 Н·м у "Планеты-5". Это давало более живой характер разгона и мягкую работу мотора.

Почему "Планету-5" чаще выбирали для повседневной езды?
Потому что у неё более простая конструкция: один цилиндр, один поршень, один прерыватель. Такой мотоцикл проще обслуживать и чинить своими руками.

Сильно ли отличалась максимальная скорость?
Не очень. "Планета-5" разгонялась до 120 км/ч, "Юпитер-5" — до 125 км/ч. Для обычной эксплуатации эта разница была не решающей.

Что было сложнее в обслуживании у "Юпитера"?
Настройка двух цилиндров, синхронность опережения зажигания и сборка кривошипного механизма. Завод отдельно указывал на характерные неисправности и требовал точной регулировки.

Проверено экспертом: автомеханик Николай Тихонов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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