Проведение закупок двух препаратов для терапии рака молочной железы по ОМС с 2024 года было прекращено, это стало известно из материалов газеты "Известия".

Из списка препаратов, финансируемых из федерального бюджета, были убраны препараты двух зарубежных производителей — "Абраксан" и "Пикрэй".



По данным Государственного реестра лекарств, аналогов этих препаратов пока не существует. Врачи также отмечают, что без доступа к этим препаратам останутся пациенты, страдающие раком поджелудочной железы. Особенно критическая ситуация существует в случаях определенной мутации рака молочной железы, ведь "Пикрэй" является единственным эффективным средством в этом случае. В 2023 году эти препараты были включены в программы лечения за счет ОМС, однако в последующем они были исключены из списка препаратов, доступных пациентам через ОМС.



Важно отметить, что наряду с тем, препараты не фигурируют в перечнях лекарств, которые можно приобрести за счет Фонда ОМС. В соответствии с положениями, принятыми Минздравом, препараты должны быть включены в схемы лечения для различных заболеваний, что дает право на их финансирование. В 2023 году в таких схемах фигурировали препараты "Абраксан" и "Пикрэй", но к 2024 году они были удалены из списка.



По мнению экспертов, "Абраксан" является важным лекарственным средством при лечении рака молочной железы, а также необходимым компонентом в химиотерапии рака поджелудочной железы. В то же время, "Пикрэй" применяется для терапии гормоночувствительного рака молочной железы с мутацией в гене PIK3CA, что приводит к более тяжелому течению заболевания. Эта мутация также уменьшает эффективность различных методов лечения. Согласно Государственному реестру лекарств, подобных аналогов на сегодняшний день не существует.



В связи с отсутствием данных препаратов в программе ОМС возникли вопросы о доступности необходимой терапии. Тем не менее, существует возможность закупки препаратов за счет средств региональных бюджетов или по индивидуальным показаниям, при условии одобрения врачебной комиссией. Таким образом, медицинские учреждения имеют возможность проводить закупки лекарств самостоятельно, обеспечивая необходимую терапию пациентам.



Газета "Известия" обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой оценить актуальность данных препаратов в России и возможные заменители для них. Министерство предоставило комментарий специалиста. По мнению Натальи Фалалеевой, заведующей отделом лекарственного лечения злокачественных опухолей Медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба, "на сегодняшний день имеются необходимые препараты на рынке, а врачи могут использовать современные варианты медикаментозного лечения".



Согласно эксперту, антираковое средство алпелисиб ("Пикрей") применяется при гормонально-положительном раке молочной железы в случае наличия целевой мутации. Однако возможно заменить данный препарат другими методами гормональной терапии, ингибитором mTOR или линией химиотерапии.



Специалист отметила, что необходимые лекарства, включая паклитаксел + альбумин ("Абраксан"), могут назначаться по решению медицинской комиссии и доступны пациентам согласно клиническим рекомендациям и программе государственных гарантий.



По данным аналитической компании Headway Company, в 2022 году на средства региональных бюджетов было закуплено около 1 тыс. упаковок препарата "Пикрей", в 2023 году — 1,7 тыс. упаковок, в 2024 году — около 1,3 тыс. упаковок. Средства федерального бюджета в 2022 году позволили приобрести почти 1,8 тыс. упаковок препарата, а в 2023 году уже более 3,2 тыс. упаковок.



Касательно препарата "Абраксан", через государственные закупки в 2022 году было приобретено почти 18 тыс. упаковок, в 2023 году — более 24 тыс. упаковок. Региональные органы в 2022 году закупили более 9 тыс. упаковок, а в 2023 году — 8,9 тыс. упаковок. В первом квартале 2024 года на средства регионального бюджета данный препарат не приобретался.



Тем не менее, данные препараты до сих пор доступны для покупки в аптеках. По информации от RNC Pharma, дистрибьюторы могли поставить около 5,6 тыс. упаковок "Абраксана" в 2024 году, в 2023 году — почти 23 тыс. упаковок и в 2022 году — 19,9 тыс. упаковок. Препарат "Пикрей" в 2024 году не поступал на склады дистрибьюторов, однако в 2022 году было выпущено около 3,4 тыс. упаковок, а в 2023 году — более 3,2 тыс. упаковок.



Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharmа, подчеркнул, что у дистрибьюторов еще имеются запасы препаратов. Согласно его оценкам, запасы "Абраксана" должны быть достаточными для покрытия квартальной потребности.



Судя по его словам, ежегодно на рынке требуется от 20 до 25 тыс. упаковок препарата, и на данный момент имеется достаточный запас препарата "Пикрей". Однако в случае прекращения поставок в ближайшие месяцы может возникнуть проблема с доступностью препаратов.



Цена упаковки "Абраксана" в аптеках составляет приблизительно 50-57 тыс. рублей, в то время как за "Пикрей" придется отдать от 202 до 318 тыс. рублей.



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