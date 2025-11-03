Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 7:34

Из госпиталя — в храм: как древние врачи буквально переквалифицировались в святых

Археологи обнаружили в Турции древний госпиталь позднее превращённый в церковь — Уфук Чёртюк

На юго-западе Турции археологи сделали открытие, которое помогает взглянуть на историю человеческой цивилизации с новой стороны. На склоне древнего холма в городе Каунос, среди мозаичных полов и вырубленных в скалах гробниц, исследователи обнаружили здание римского госпиталя III века, позднее превращённого в христианскую церковь. Эта находка, по мнению учёных, отражает редкий момент в истории — время, когда забота о теле постепенно уступала место заботе о душе.

Археолог и руководитель раскопок профессор Уфук Чёртюк из Университета Муглы рассказал, что результаты исследований позволяют проследить прямую преемственность между античными традициями медицины и духовной культурой раннего христианства.

"Мы заметили резкий рост количества найденных медицинских инструментов. Это позволило нам с уверенностью сказать, что здание изначально было госпиталем", — отметил профессор Уфук Чёртюк.

Каунос — город на перекрёстке цивилизаций

Древний Каунос, расположенный в провинции Мугла, был важным портовым центром Малой Азии. Он возник ещё в эпоху Ликии, затем вошёл в состав Римской империи, а позднее стал частью Византии.

Город известен своими скальными гробницами, античным театром на пять тысяч зрителей и остатками древних фресок. Сегодня Каунос включён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждое новое открытие здесь не только дополняет историю региона, но и помогает понять, как пересекались культурные традиции Востока и Запада.

Археологические находки: госпиталь и его устройство

С 2022 года команда профессора Чёртюка изучала руины позднеантичного комплекса внутри городских стен. В 2025 году археологи наткнулись на помещения с каменными столами, каналами для стока воды и десятками металлических инструментов — скальпелями, пинцетами, зондами.

Эти находки указывают на то, что здание использовалось не только для военных нужд, но и обслуживало мирных жителей — уникальный пример гражданской медицины в римских провинциях.

"Это редкий случай, когда римский медицинский центр буквально стал христианским святилищем. Символично, что забота о теле перешла в заботу о душе", — пояснил профессор Уфук Чёртюк.

Сравнение

Эпоха Назначение комплекса Ключевые особенности Архитектурные элементы
III век (Римская империя) Госпиталь, военный и гражданский Каменные столы, инструменты хирургов Водостоки, хирургические комнаты
VI век (Византия) Христианская церковь Алтарь, кресты, мозаики Колонны с христианскими символами
XIII-XIV века (Айдыниды) Позднее поселение Монеты, фрагменты керамики Следы хозяйственных построек

Советы шаг за шагом: как ведут подобные раскопки

  1. Локализация объекта. Исследователи используют лазерное сканирование и спутниковые снимки, чтобы определить расположение строений под слоем земли.

  2. Аккуратное вскрытие слоёв. Раскопки ведутся послойно, чтобы сохранить стратиграфию — порядок исторических отложений.

  3. Каталогизация находок. Каждый предмет — от гвоздя до мозаики — нумеруется, фотографируется и описывается.

  4. Консервация. Металлические предметы (например, скальпели) сразу помещаются в растворы, предотвращающие коррозию.

  5. Интерпретация данных. Учёные сопоставляют результаты раскопок с историческими источниками, чтобы определить назначение постройки.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: не учитывать климатические особенности региона при раскопках.
    Последствие: разрушение хрупких мозаик и стен из-за перепадов температуры.
    Альтернатива: проводить работы в утренние часы, когда влажность стабильна.

  2. Ошибка: извлекать артефакты без точной фиксации.
    Последствие: утрата контекста находки.
    Альтернатива: использовать цифровое 3D-картирование.

  3. Ошибка: недостаточная консервация найденных материалов.
    Последствие: быстрая деградация предметов.
    Альтернатива: применять современные химические составы и микроклиматические витрины.

А что если…

А что если в других городах Малой Азии скрываются подобные постройки? Находка в Кауносе может стать ключом к пересмотру представлений о позднеантичной медицине. Учёные не исключают, что подобные "госпитали-святилища" существовали и в других римских провинциях, отражая постепенное слияние медицинских и духовных практик.

Плюсы и минусы открытия

Аспект Плюсы Минусы
Историческая ценность Уникальные сведения о переходе к христианству Требует дорогостоящей консервации
Научная значимость Новые данные о ранней медицине Не все артефакты сохранились
Культурное влияние Укрепление статуса Кауноса как археологического центра Медленный процесс раскопок

FAQ

Почему это открытие важно для истории?
Оно показывает, как материальная культура отражает духовные изменения общества.

Что будет с найденным комплексом?
После консервации планируется создание музейного павильона под открытым небом.

Можно ли посетить Каунос?
Да, археологический парк открыт для туристов, и часть раскопок доступна для осмотра.

Мифы и правда

  1. Миф: христианство вытеснило античные традиции мгновенно.
    Правда: переход был постепенным, как видно из примера Кауноса.

  2. Миф: медицина и религия не имели общего.
    Правда: в поздней античности забота о теле и душе воспринималась как единый процесс.

  3. Миф: все античные госпитали служили только воинам.
    Правда: в Кауносе госпиталь обслуживал и гражданское население.

Исторический контекст

Период III-VI веков стал временем великих перемен в Римской империи. Старые культы уступали место новой вере, а медицина, философия и архитектура начали служить христианской этике. В Кауносе этот переход виден буквально в камне: госпиталь с хирургическими залами постепенно превратился в церковь с крестами и мозаиками.

В более поздние века, уже при османах, место продолжало использоваться — найденные монеты княжества Айдынидов (XIII-XIV века) доказывают, что жизнь здесь не прекращалась.

Три интересных факта

  1. В здании госпиталя найдено более 40 хирургических инструментов — один из самых больших комплектов, обнаруженных в Турции.

  2. В мозаиках церкви археологи нашли изображение рыбы — раннехристианского символа веры.

  3. Исследователи предполагают, что Каунос мог быть одним из первых центров, где практиковалась системная медицинская помощь мирному населению.

