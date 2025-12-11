Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 4:51

Из глины, воска и огня: как забытый метод литья создавал серебряные артефакты, будто вышедшие из мифов Иберии

Учёные обнаружили следы литья серебра по моделям на юго-востоке Испании — Archaeology News

Недавнее исследование отодвинуло на более ранний срок начало сложной обработки металлов в Западной Европе. Оказалось, что на юго-востоке Испании в бронзовом веке уже использовались сложные техники литья значительно раньше, чем считалось ранее. Исследование сфокусировалось на уникальном серебряном браслете из культуры Эль-Аргар, который является первым подтверждением использования метода литья по выплавляемым моделям для серебра в этом регионе. Об этом пишет издание Archaeology News.

Важное открытие: литьё серебра по выплавляемым моделям в Эль-Аргаре

Браслет был найден ещё в 1884 году в могиле 292 в Эль-Аргаре, ключевом археологическом объекте, связанном с обществом, которое существовало на юго-востоке Иберийского полуострова примерно с 2200 по 1550 год до н. э. Эта культура уже была известна своими богатейшими погребальными комплексами, в том числе обширным использованием серебра в то время, когда многие другие культуры бронзового века использовали в основном медь и бронзу.

Множество предметов из Эль-Аргара, найденных братьями Анри и Луи Сире в конце XIX века, было передано в коллекции Королевских музеев искусства и истории в Брюсселе, где браслет хранится и по сей день.

Этот браслет привлекает внимание не только своей формой, но и техникой изготовления. Он представляет собой непрерывную полосу с параллельными бороздками на внешней стороне. На поверхности браслета видны следы, которые не могут быть объяснены традиционными методами ковки или простым литьём. Металлургический анализ показал, что браслет был изготовлен методом литья по выплавляемым моделям — сложной технике, при которой сначала создаётся восковая модель, покрывается глиной, обжигается для удаления воска, а затем заполняется расплавленным металлом.

Хотя эта техника широко использовалась в классической скульптуре, ранее не было доказательств того, что она применялась для изготовления серебряных изделий в Западной Европе в эпоху ранней бронзы.

Техника и её значение для металлургии Эль-Аргара

Результаты исследования показывают, что обработка металлов в Эль-Аргаре была более разнообразной и инновационной, чем считалось ранее. Это открытие открывает новые горизонты для понимания металлургических технологий бронзового века на Иберийском полуострове. Возможно, другие серебряные предметы из того же культурного контекста были изготовлены с использованием аналогичных методов, но коррозия и потеря артефактов затрудняют их точную идентификацию.

Если дальнейшие исследования подтвердят, что литьё по выплавляемым моделям использовалось и для других изделий в Эль-Аргаре, это существенно изменит представление о металлургической практике в Европе в этот период. Ранее этот метод считался характерным для более поздних эпох, и его использование в бронзовом веке на территории Иберии могло быть недооценено.

Зачем использовали такую сложную технику?

Сам браслет, несмотря на инновационную технику изготовления, не отличается особой изысканностью. Это вызывает вопросы: почему была выбрана такая сложная и трудоёмкая методика для производства относительно простого изделия? Исследования показывают, что производство таких предметов было тесно связано с элитой общества Эль-Аргара, поскольку остатки пчелиного воска и экспериментальные отливки были найдены в погребениях людей с высоким социальным статусом.

Это может означать, что доступ к таким технологиям был ограничен элитой или отдельной группой ремесленников. Интересно, что социальная значимость процесса, возможно, играла более важную роль, чем безупречное качество самих изделий. В этом контексте такие предметы могли выполнять не только утилитарную, но и символическую функцию.

Погребальные комплексы Эль-Аргара и их значение

Общество Эль-Аргара известно своими уникальными погребальными практиками, в том числе использованием серебра и других редких материалов в захоронениях. Эти комплексы дают ключ к пониманию социального устройства того времени, а также показывают, какие технологии и ремесленные техники были доступны различным слоям населения.

Эль-Аргар был важным центром, где развивались высокие металлургические технологии. Именно здесь были найдены одни из самых ранних свидетельств сложного литья и работы с серебром в Европе. В этом контексте использование литья по выплавляемым моделям для изготовления серебряных предметов становится не просто техническим открытием, но и важным социальным индикатором. Это позволяет нам глубже понять, как могла быть организована социальная иерархия и какие технологии использовались для подкрепления власти и статуса элиты.

Технологическое наследие и перспективы дальнейших исследований

Новые данные о металлургической практике Эль-Аргара открывают новые горизонты для археологических исследований, связанных с ранними технологиями обработки металлов в Европе. Возможность применения сложных методов литья в бронзовом веке ставит под сомнение многие прежние представления о развитии металлургии в Европе и открывает путь для дальнейших исследований, которые могут значительно изменить картину понимания этих процессов.

Интерес к Эль-Аргару возрастает и в свете новых открытий, и эти результаты могут повлиять на пересмотр культурных связей между различными регионами древней Европы. Теории, согласно которым Иберийский полуостров не был центром металлургической активности, могут быть пересмотрены в свете открытий, связанных с этим уникальным регионом.

Сравнение: литьё по выплавляемым моделям и другие методы обработки металлов

  1. Литьё по выплавляемым моделям требует создания восковой модели, что делает процесс более сложным и затратным, но даёт более точные и детализированные изделия.

  2. Простое литьё не требует такой сложной подготовки, но изделия могут иметь менее сложные формы и детали.

  3. Литьё по выплавляемым моделям часто использовалось для более изысканных изделий, в то время как простое литьё применялось для более массовых и утилитарных предметов.

Сравнение этих методов позволяет лучше понять, как различались производственные практики и какие технологии были доступны для создания художественных или ритуальных предметов.

Плюсы и минусы метода литья по выплавляемым моделям

Положительные стороны:
• позволяет создавать сложные, детализированные изделия;
• используется для более дорогих и ценимых предметов;
• позволяет работать с такими материалами, как серебро и золото.

Ограничения:
• процесс требует времени и трудозатрат;
• ограниченное количество мастеров, способных освоить такую технику;
• возможность ошибок в процессе литья и утраты деталей.

Советы по изучению древних методов металлургии

  1. Изучать остатки отливок и восковые модели, найденные в археологических раскопках.

  2. Сравнивать методы литья с современными технологиями, чтобы понять эволюцию техник.

  3. Оценивать культурное значение металлургических технологий в контексте социальной иерархии.

  4. Применять междисциплинарный подход, используя данные металлургии, археологии и социологии.

Популярные вопросы о металлургии в бронзовом веке

  1. Что такое литьё по выплавляемым моделям?
    Это сложный процесс, при котором создаётся восковая модель, покрывается глиной, и после её обжига в форму заливается расплавленный металл.

  2. Почему эта техника была использована для серебра?
    Серебро, как редкий и ценный металл, требовало более сложной обработки, чтобы создавать изделия с детализированными формами.

  3. Как металлургия Эль-Аргара повлияла на развитие технологий в Европе?
    Эти новые данные могут пересмотреть наше понимание роли Иберии в развитии металлургических технологий Европы.

