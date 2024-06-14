Врачи ампутировали руку военкору НТВ Алексею Ивлиеву, подпавшему в четверг под обстрел ВСУ Никитовского района Горловки. В Телеграм-канале НТВ опубликовано его обращение из больницы.

"Всё нормально. Одной руки нет, но так нормально, живы. Не переживайте. Мы русские, прорвёмся", — сказал Ивлиев.

Во время съёмки репортажа вместе с военкором под обстрел киевского режима попали оператор Валерий Кожин и офицер сопровождения. Кожин получил смертельные ранения: врачи несколько часов пытались спасти его жизнь, но не смогли.

Ранее политолог Дудчак рассказал, кто может стать следующим президентом Украины.

Фото: Донецкая областная военно-гражданская администрация (Creative Commons Attribution 4.0 International).