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Получивший ранение в Горловке военкор НТВ Ивлиев остался без руки
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:51

Получивший ранение в Горловке военкор НТВ Ивлиев остался без руки

Врачи ампутировали руку военкору НТВ Алексею Ивлиеву, подпавшему в четверг под обстрел ВСУ Никитовского района Горловки. В Телеграм-канале НТВ опубликовано его обращение из больницы.

"Всё нормально. Одной руки нет, но так нормально, живы. Не переживайте. Мы русские, прорвёмся", — сказал Ивлиев.

Во время съёмки репортажа вместе с военкором под обстрел киевского режима попали оператор Валерий Кожин и офицер сопровождения. Кожин получил смертельные ранения: врачи несколько часов пытались спасти его жизнь, но не смогли.

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Фото: Донецкая областная военно-гражданская администрация (Creative Commons Attribution 4.0 International).

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