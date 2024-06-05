Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева одержала победу в суде над поставщицей картошки из Оренбурга для линейки чипсов "Easy Peasy". О произошедшем пишет интернет-издание Mash.

Как оказалось, организация, которая выпускает чипсы и энергетики от Насти Ивлеевой под брендами "Easy Peasy" и "Чича-бум" подала в суд на частного предпринимателя — жительницу Оренбурга. Ответчиком была женщина, которая уже долгое время сотрудничала с брендом российской телеведущей. Как сообщается, экс-поставщица теперь должна выплатить Насте Ивлеевой 636 тысяч рублей.

О том, что российская телеведущая Настя Ивлеева обратилась в суд с иском на жителя Оренбурга, стало известно ещё два месяца назад. Сама девушка объясняет свой поступок тем, что для её бренда поставляли продукцию несоответствующего качества.

Помимо суда с поставщиком недоброкачественного картофеля, блогер 4 месяца назад подала иск и на изготовителя энергетиков для бренда "Easy Peasy". Запросила телеведущая почти 5 миллионов рублей у завода в Смоленске, который разливает напитки. Как сообщалось, это могло произойти из-за прекращения производства после "голой" вечеринки, ведь после скандального мероприятия некоторая продукция от Насти Ивлеевой перестала появляться на полках магазинов.

Ранее Настя Ивлеева оказалась в центре конфликта из-за проведения "голой" вечеринки в арт-пространстве на Дубровке "Mutabor". После скандального события у российской телеведущей начали проверять выплаты налогов, а произошедшее назвали пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Фото: официальная страница Насти Ивлеевой во ВКонтакте