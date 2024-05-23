Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева предстала перед подписчиками своёго блога с новой причёской: 33-летняя знаменитость превратилась из блондинки в жгучую короткостриженную брюнетку.
Опубликованное фото Ивлеева сопроводила короткой подписью:
"Упс".
Это первое свежее фото блогера за несколько месяцев. После скандальной "голой" вечеринки Ивлеева пропала с радаров и удалила все старые снимки из личного блога.
Поклоники Анастасии выразили восторг её возвращением "в свет" и одобрили кардинальное преображение телеведущей. Но не все.
"Глупость и подлость не закрасить", — написал один из подписчиков под фото Ивлеевой.
Ранее адвокат Любови Успенской дала Филиппу Киркорову три дня на извинения.
Фото: commons.wikimedia.org/Юхапер (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
Трамп: если я стану президентом, договорюсь с Путиным о возвращении Гершковича
Кандидат в американские президенты Дональд Трамп сделал заявление, что глава РФ Владимир Путин сделает исключение для Трампа и вернет осужденного в России журналиста Эвана Гершковича обратно на родину, в США.
Путин подчеркнул выстраивание отношений с Бахрейном по линии МИД
В выстраивании отношений между Россией и Бахрейном было проделано значительное количество работы, установлены положительные взаимодействия посредством внешнеполитического ведомства, отметил глава государства, президент Российской Федерации Владимир Путин.
Кремль исключает "компанейщину" в делах о коррупции в МО
Борьба с коррупцией - это последовательная деятельность правоохранительных органов, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Адвокат Успенской Сенина: у Киркорова осталось три дня на извинения
Адвокат Любови Успенской Елена Сенина заявила, что она намерена подать иск в суд, если Филипп Киркоров не принесет извинения в течение трех дней.