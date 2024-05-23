Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева предстала перед подписчиками своёго блога с новой причёской: 33-летняя знаменитость превратилась из блондинки в жгучую короткостриженную брюнетку.

Опубликованное фото Ивлеева сопроводила короткой подписью:

"Упс".

Это первое свежее фото блогера за несколько месяцев. После скандальной "голой" вечеринки Ивлеева пропала с радаров и удалила все старые снимки из личного блога.

Поклоники Анастасии выразили восторг её возвращением "в свет" и одобрили кардинальное преображение телеведущей. Но не все.

"Глупость и подлость не закрасить", — написал один из подписчиков под фото Ивлеевой.

Ранее адвокат Любови Успенской дала Филиппу Киркорову три дня на извинения.

Фото: ﻿commons.wikimedia.org/Юхапер (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).