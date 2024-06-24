В российских больницах продолжают лечение более двухсот человек, у которых диагностированы признаки ботулизма. Как сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, 38 пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Hанее сообщалось о более чем 120 случаях отравления с подозрением на ботулизм в Москве. 55 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Случаи заболевания также были зафиксированы в Московской области, Нижегородской области и Татарстане.

20 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о росте числа госпитализированных с ботулизмом до 301 человека. На тот момент 43 пациента нуждались в искусственной вентиляции легких.

По данным Роспотребнадзора, причиной массового отравления стала фасоль, которая использовалась для приготовления салата лобио. Установлено, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию компаний "Локалкитчен" и "Гастропорт" — "Салат лобио" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" соответственно.

Деятельность поставщиков и производителей опасной продукции приостановлена, вся опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления жителей Москвы. В рамках расследования задержаны трое подозреваемых.

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