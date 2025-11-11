Двойни, тройни и мечты о материнстве: Пензенская область раскрывает секреты успеха ЭКО

В Пензенской области за период с января по сентябрь 2025 года с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проведенного по полису ОМС, на свет появились 169 детей, включая 12 двоен и 1 тройню.

Процедуры заморозки и разморозки эмбрионов

В этом году медики области провели 178 процедур глубокой заморозки эмбрионов в жидком азоте и 350 случаев разморозки ранее криоконсервированных эмбрионов с последующим их переносом в полость матки.

Финансирование процедуры ЭКО

Для выполнения процедур ЭКО в Пензенской области в 2025 году из средств обязательного медицинского страхования было направлено почти 78 млн рублей. Это позволяет обеспечить доступность высокотехнологичных методов лечения для многих женщин региона.

Возможности для пациенток

Показания и противопоказания для проведения ЭКО определяются лечащим врачом. Если беременность не наступает после первой процедуры, пациентка может получить направление на повторное экстракорпоральное оплодотворение. Жительницы Пензенской области имеют возможность пройти процедуру как в своем регионе, так и в других субъектах РФ. В этом году 38 женщин воспользовались услугами клиник за пределами области.