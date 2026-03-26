Бюджетный взлет Ивановской области: регион вошел в элиту — но губернатор начал охоту на беглецов

Ивановская область по итогам 2025 года вошла в десятку российских регионов с самым высоким профицитом бюджета. Консолидированные налоговые поступления достигли 96 миллиардов рублей, показав рост на 21% по сравнению с предыдущим периодом. В ходе расширенного заседания коллегии регионального УФНС 25 марта губернатор Станислав Воскресенский озвучил ключевые приоритеты фискальной политики на 2026 год. Основными задачами для властей и налоговиков стали адаптация бизнеса к изменениям в законодательстве и борьба с незаконной миграцией компаний в другие субъекты.

Поддержка бизнеса и перемены в налогообложении

Около 37% экономики Ивановской области сегодня формируется за счет субъектов малого и среднего предпринимательства. После введения новых федеральных правил многие из этих компаний столкнулись с необходимостью уплаты налога на добавленную стоимость. Власти региона намерены оказать им содействие в переходе на новые рельсы, чтобы сохранить темпы развития бизнеса.

Губернатор подчеркнул, что Ивановская область сохранила все ранее действовавшие налоговые льготы, в отличие от многих других субъектов страны. Также предпринимателям предложили использовать упрощенную систему отчетности, известную как АвтоУСН. Это поможет снизить административную нагрузку в непростом 2026 году.

"Стабильность налоговой среды критически важна для локального развития, особенно когда речь идет о малых предприятиях. Когда регион целенаправленно сохраняет льготы и внедряет цифровые инструменты для упрощения отчетности, это создает фундамент для устойчивого роста доходов населения. Поддержка адаптации бизнеса к федеральным изменениям — это не просто бюрократическая мера, а инвестиция в жизнеспособность местной экономики. Такой подход напрямую влияет на создание новых рабочих мест и укрепление финансового потенциала территории". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Остановка оттока предпринимателей

Одной из наиболее острых проблем региона остается перерегистрация компаний в других областях. Станислав Воскресенский заявил о необходимости остановить этот процесс и вернуть бизнес обратно в область. Глава региона отметил, что намерен взять этот вопрос под личный контроль, взаимодействуя с федеральными ведомствами.

Если бизнес ушел из региона с целью уклонения от налоговых платежей, налоговая служба применит соответствующие правовые механизмы. Властям важно, чтобы компании, зарабатывающие деньги на территории области, оставались в правовом поле региона. Это необходимо для обеспечения стабильной доходной базы местных бюджетов.

Итоги работы налоговой службы

Минувший год показал уверенный рост налоговых поступлений: в консолидированный бюджет страны от региона отправилось 96 миллиардов рублей. Статистика подтверждает увеличение налогов на прибыль на 22%, а страховых взносов — на 7,5 миллиардов рублей. Такие показатели позволили области занять место в топе регионов по профициту бюджета.

Служба также ускорила процессы взаимодействия с налогоплательщиками: средний срок возврата налога на доходы физических лиц сократился до пяти дней при законных трех месяцах. Помимо этого, ведомство провело перерасчет льгот для участников специальной военной операции и их семей на сумму 71 миллион рублей. Около 70% всех деклараций, касающихся возмещения НДС, теперь обрабатываются в течение месяца.