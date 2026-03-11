Руки на вес золота: дефицит кадров в Ивановской области заставляет местные заводы замереть в ожидании

Ивановская область фиксирует резкое сокращение экономически активного населения. За десять лет этот показатель упал на 11 процентов. На начало февраля 2026 года уровень безработицы здесь составил два процента от трудоспособных жителей — ниже среднероссийского значения в 2,2 процента. Количество рабочих рук достигло 469,5 тысячи человек, что ставит регион на 15-е место среди 18 субъектов Центрального федерального округа.

Текущая ситуация с рынком труда

В Ивановской области на начало февраля 2026 года безработица держится на уровне двух процентов от общей численности трудоспособного населения. Этот индикатор отражает напряженный спрос на работников в местных отраслях. Регион испытывает дефицит кадров, что сказывается на производственных цепочках.

Экономически активное население здесь насчитывает 469,5 тысячи человек. Такая цифра подчеркивает зависимость экономики от стабильного притока сил. Безработица ниже средних показателей по стране, но это не решает проблему оттока.

Местные предприятия ищут руки повсюду, от текстильных фабрик до логистики. Низкий уровень незанятых говорит о том, что вакансии заполняются быстро, но свежих кадров не хватает. Ситуация требует внимания к миграционным потокам.

"Потеря рабочей силы в регионах вроде Ивановской области связана с демографическим спадом и миграцией в мегаполисы. За десять лет отток составил 11 процентов, что бьет по экономике. Нужно развивать локальные программы удержания кадров, инвестировать в инфраструктуру и образование. Иначе производство встанет." Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Сравнение с другими регионами

Москва лидирует с самым низким уровнем безработицы — 0,9 процента среди всех российских регионов. Центральный федеральный округ в целом показывает 1,5 процента незанятых. Ивановская область отстает по запасу рабочих рук, занимая 15-е место из 18.

В столице спрос на кадры огромен благодаря разнообразию секторов, от IT до финансов. В ЦФО средние цифры маскируют разрывы между мегаполисами и провинцией. Иваново страдает от конкуренции с соседями.

Региональные различия растут из-за мобильности населения. Люди уезжают туда, где выше зарплаты и условия. Это создает цепную реакцию дефицита в периферии.

Динамика за десять лет

За десятилетие число экономически активных жителей в Ивановской области сократилось почти на десятую часть. Это 11 процентов потерь по сравнению с данными десятилетней давности. В общероссийском масштабе спад составил всего один процент.

Такая динамика бьет по ключевым отраслям региона, где раньше хватало рук. Сравнение с федеральными цифрами подчеркивает локальную проблему. Отток усиливает нагрузку на оставшихся работников.

Десять лет назад ситуация выглядела стабильнее, но тренд изменился. Теперь регион ищет пути компенсации через привлечение мигрантов или автоматизацию. Факты говорят о необходимости корректировки политики.