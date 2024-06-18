Замминистра обороны Тимур Иванов, арестованный в конце апреля, которого уличили во взяточничестве, имеет роскошные машины с дорогостоящими номерами. Об этом информирует РИА Новости.
По данным официального документа, по которому физическое лицо докладывают о сумме полученных им денежных средств и относящимся к ним расходов, российский государственный деятель, а также заместитель министра обороны Российской Федерации имел несколько роскошных машин с дорогими номерами.
Таким образом, у него был обнаружен Chevrolet Suburban — американский автомобиль, созданный Chevrolet, подразделением General Motors. За машиной значился номер серии ААА региона 77. Помимо этого, он владел Mercedes-Benz V-Класса, являющийся серией люксовых легковых автомобилей, созданной на платформе известного коммерческого панельного фургона Mercedes-Benz Vito, но отличающаяся внешним обликом и внутренним устройством. Как сообщается стоимость двух номеров составляет сумму свыше 6 миллионов рублей.
Тимура Иванова задержали около двух месяцев назад при исполнении рабочих задач. Его уличи во взяточничестве в большом размере. Как сообщается, Тимур Иванов участвовал в незаконной коллективной деятельности и организовывал нелегальные работы для военного учреждения, благодаря чему получал денежные средства.
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