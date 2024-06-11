Нашёлся способ, как отложить судебный процесс по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым. Об отправлении в зону СВО рассказал ТАСС Сергей Буйновский со стороны защиты.

Иван Попов, задержанный по подозрению во взяточничестве три недели назад, может отправиться на территорию СВО, дабы отложить судебное разбирательство. По словам адвоката, это возможно сделать при условии, если руководитель обвиняемого заявит о переводе в военное следствие. Защитник уголовного процесса также добавил, что на данный момент готовятся все нужные бумаги для официальной отправки Ивана Попова в зону СВО, дабы перевод был законным.

Несколько дней назад Иван Попов в суде восклицал о своей невиновности. Он говорил о том, что благодаря его работе войска Российской Федерации одерживали победы на фронте в Запорожье над солдатами Вооружённых сил Украины. Что касается взятки в особо крупном размере, то Иван Попов заверил, что вместо того, чтобы купаться в деньгах, как многие думают, ему приходиться выживать в кредитах. После это заявления его всё равно оставили в следственном изоляторе.

Иван Попов был задержан по причине подозрения во взяточничестве в особо большом размере, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как сообщается, он продал несколько тысяч тонн металла, который предназначался для создания конструкций в Запорожье. Предполагаемая сумма грабежа составляет около сотни миллионов рублей. За Ивана Попова заступился его отец, заявив, что ему так хотели подпортить репутацию. Он считает, что руководство просто не стерпело услышать правду со стороны бывшего командующего.

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