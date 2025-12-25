Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лечче, Италия
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 4:50

Думала, романтика в Италии — это только Рим и Венеция, пока не нашла “свой” город

Лечче стал базой для романтических выходных рядом с побережьем Саленто в Италии — Travel + Leisure

Италия умеет включать "режим романтики" в любой сезон — от шумных площадей до тихих островов, где слышно только море. Здесь легко найти место, которое подходит именно вашей паре: кому-то нужны музеи и огни больших городов, а кому-то — горные тропы и пустые набережные. За годы жизни в стране становится понятно: настроение путешествия создают не только открытки, но и детали — закаты, еда, правильный отель и возможность никуда не спешить. Об этом сообщает Travel + Leisure.

Городская классика: когда романтика в каждом шаге

Рим — неизбежный выбор для тех, кто хочет смешать историю и атмосферу вечного праздника. Днём здесь действительно многолюдно, зато вечером город меняется: смотровые площадки, тихие улочки и подсвеченные фасады возвращают ощущение кинематографичности. Хороший сценарий для пары — гулять без маршрута, перемещаясь от фонтанов и лестниц к небольшим площадям, где можно задержаться на бокал вина.

Венеция действует иначе: она не требует доказательств, достаточно просто оказаться внутри её лабиринта каналов и переулков. Даже короткая прогулка вдоль воды превращается в событие, а поездка на гондоле или водном такси добавляет той самой "несовременной" красоты, ради которой сюда и едут. Главное — дать себе время уйти от самых загруженных точек и найти свою тихую набережную.

Маленькие города с большим настроением

Ассизи редко называют романтическим первым делом, но именно в этом его сила. Узкие каменные улицы, лестницы, арки и мягкий свет фонарей вечером создают ощущение спокойствия и уединения. Такие места особенно ценятся теми, кто устал от шума и хочет путешествия "вдвоём", без суеты и бесконечных очередей.

Лечче, напротив, играет на эффекте неожиданности. Барочные фасады тёплого оттенка, площади, где легко провести полдня за разговором, и близость побережья Саленто делают город удобной базой для неспешных романтических выходных. Здесь органично сочетаются архитектура, кухня и расслабленный южный ритм.

Природа, море и панорамы: романтика без декораций

Изола-дель-Джильо — вариант для тех, кто мечтает спрятаться от больших маршрутов. Остров небольшой, развлечений минимум, зато море прозрачное, а вечера располагают к прогулкам вдоль порта и ужинам без спешки. Это формат отдыха, где главное — замедлиться и просто быть рядом.

Ортисей в Доломитах — другой тип романтики, горный. Пешеходный центр, альпийские виды и канатные дороги, которые быстро поднимают к панорамным маршрутам, позволяют чередовать активность и отдых. Здесь легко устроить день с прогулками по высокогорным лугам, а вечером — согреться в уютном кафе.

Озеро Комо остаётся символом "красивой жизни": виллы, вода и мягкий свет на закате работают безотказно. Матера впечатляет возрастом и необычной архитектурой — древние пещерные жилища создают ощущение путешествия во времени. Тропея привлекает пляжами и бирюзовым морем, Валь д'Орсия — тосканскими пейзажами, виноградниками и маленькими городками, а Амальфитанское побережье — открытками в реальности, если выбрать одну точку и не пытаться объехать всё сразу.

В итоге у Италии есть редкое качество: она позволяет каждому найти собственную формулу романтики — шумную или тихую, городскую или природную. И чем меньше стремления "успеть всё", тем больше шансов, что поездка запомнится не списком мест, а ощущением близости и настоящего отдыха.

