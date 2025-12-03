Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 16:16

Итальянское озеро, созданное людьми, стало оазисом спокойствия: Кампотосто прячет лучшие виды Абруццо

Кольцевая тропа вокруг Кампотосто обеспечивает лёгкий маршрут для отдыха — гиды

Недалеко от национального парка Гран-Сассо расположено большое искусственное озеро Кампотосто. Оно привлекает внимание своей необычной формой, напоминающей букву "V". Озеро получило своё имя от одноимённой деревни, расположенной неподалёку от его берегов. Сначала образовавшееся на месте древнего бассейна ледникового происхождения, озеро было искусственно создано в 1930-40-х годах для нужд гидроэлектростанций в долинах Вомано. Об этом сообщает GoodTrekking.

Когда промышленная потребность в водохранилище исчезла, озеро стало идеальным местом для отдыха. Сегодня это место привлекает туристов, стремящихся насладиться природой вдали от городской суеты. Озеро Кампотосто стало настоящим уголком спокойствия, где можно погрузиться в незагрязнённую природу. Также оно идеально подходит для любителей активного отдыха, таких как треккинг, ведь рядом с ним есть множество экскурсионных маршрутов. Более того, от озера легко добраться до парка Гран-Сассо, что ещё больше увеличивает привлекательность этого места.

Лёгкая кольцевая прогулка вокруг озера Кампотосто

Если вы хотите начать своё исследование озера с лёгкой прогулки, кольцевая тропа вокруг озера — отличный вариант. Эта трасса простая и подойдёт как новичкам, так и тем, кто не желает тратить много сил. Но, несмотря на её лёгкость, прогулка всё равно подарит вам уникальные виды и ощущения от пребывания в живописном уголке природы.

Тропа начинается с юго-востока от озера Кампотосто. Вы будете идти по пути, который поднимается вверх через лес, направляясь в противоположную сторону от берега озера. Подъём не слишком крутой, но чувствуется, что он всё же имеет небольшой наклон. Важно не спешить, чтобы не перегрузить дыхание. Примерно через 15 минут, проходя мимо заброшенного отеля, вы окажетесь на самой высокой точке маршрута — в Коппо.

Спуск и виды на озеро Кампотосто

Спуск с вершины будет лёгким и не создаст никаких трудностей. С него откроются захватывающие виды на озеро Кампотосто, которые точно запомнятся вам надолго. Этот вид стоит того, чтобы сделать несколько снимков и оставить в памяти как один из самых красивых моментов вашего путешествия. Очарование и спокойствие природы этого места не оставят равнодушным ни одного туриста.

Преимущества прогулки вокруг озера

  1. Доступность для всех: этот маршрут подходит как для начинающих туристов, так и для тех, кто предпочитает менее сложные прогулки на природе.

  2. Великолепные виды: даже при лёгкой прогулке вы сможете наслаждаться потрясающими пейзажами озера и окружающих гор.

  3. Лёгкий спуск: после небольшого подъёма спуск вниз будет комфортным и не слишком утомительным, с множеством удобных остановок, чтобы насладиться окружающей природой.

Советы для туристов

  1. Подготовьте удобную обувь: хотя прогулка не требует сложных навыков, важно выбрать удобную обувь для лесных дорог.

  2. Возьмите с собой воду: прогулка, хотя и не долгосрочная, всё же потребует некоторых усилий, поэтому важно иметь при себе воду.

  3. Лучшее время для посещения: рекомендуется посещать озеро в тёплое время года, чтобы полностью насладиться красотой природы и возможностями для активного отдыха.

Популярные вопросы о маршруте вокруг озера Кампотосто

  1. Сколько времени занимает прогулка вокруг озера Кампотосто?
    Прогулка по кольцевой тропе занимает около 1-2 часов, в зависимости от вашего темпа.

  2. Подходит ли этот маршрут для семей с детьми?
    Да, маршрут довольно лёгкий и подходит для семейных прогулок, если дети не боятся небольшого подъёма.

  3. Можно ли купаться в озере Кампотосто?
    Озеро является прекрасным местом для отдыха, однако официально купание в нём не рекомендуется, так как это искусственное водохранилище, используемое для гидроэнергетических нужд.

