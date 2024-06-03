Итальянских граждан, имеющих негативное отношение к России в настоящее время становятся все меньше.
Витторио Торрембини, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa), заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума-2024, что таких людей сейчас не более 25%.
Сразу после начала специальной военной операции на Украине, отметил Торрембини, итальянское общество разделилось. Более половины жителей стали относиться к России негативно. Однако, по мнению главы GIM Unimpresa, к настоящему моменту число таких итальянцев уменьшилось до приблизительно 25%.
По мнению Торрембини, есть две причины этого явления. Во-первых, люди устали от постоянного обсуждения этой темы, и она начинает уходить на второй план в СМИ. Во-вторых, люди становятся более критически мыслящими и начинают отличать правду от пропаганды. Он подчеркнул, что нельзя постоянно настаивать на том, что яблоко — это банан.
Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером данного мероприятия.
Фото: web.archive.org/L-BBE (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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