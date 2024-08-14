Первым трансгендером в истории Паралимпиад станет итальянка Петрилло

Итальянская бегунья Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпиад.
50-летняя спортсменка выступит в Париже. Она пробежит дистанции 200 и 400 метров в классификации Т12 — для спортсменов с проблемами зрения. До 2019 года Валентина была Фабрицио и выступала в мужских соревнованиях, где выиграла 11 национальных титулов, сообщает РИА Новости Спорт.
Фото: en. wikipedia.org/J Bar (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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