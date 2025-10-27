Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
стакан в поезде
стакан в поезде
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 0:47

Пять поездов из Милана, после которых вы влюбитесь в Италию навсегда

Trenitalia: маршрут Милан — Тирано признан самым живописным в Италии

Путешествие на поезде из Милана — это не просто способ передвижения, а возможность увидеть Италию во всей её природной красоте. Горы, озёра, долины и альпийские вершины сменяют друг друга за окном, превращая дорогу в самостоятельное приключение. Пять направлений, о которых расскажем ниже, — настоящие жемчужины для тех, кто любит соединять комфорт и живописные виды.

Вальтеллина: путь вдоль озера Комо

Маршрут Милан — Тирано считается одним из самых живописных на севере Италии. После Монцы поезд проезжает через Брианцу и выходит к восточному берегу озера Комо. Здесь рельсы буквально касаются воды: между станциями Лекко, Варенна и Беллано путь идёт вдоль зеркальной глади озера, где горы отражаются в прозрачной синеве. Далее начинается Вальтеллина — долина, окружённая виноградниками и яблоневыми садами, по которой неспешно течёт река Адда. За окном мелькают деревушки с каменными домами и снежные вершины Ретийских Альп. Конечная точка — Тирано, городок у швейцарской границы, откуда начинается знаменитый экспресс Бернина, внесённый в список наследия ЮНЕСКО.
Продолжительность поездки — около 2,5 часов.

Озеро Маджоре и ворота в Альпы

Линия Милан — Домодоссола плавно уводит на северо-запад, в сторону озера Маджоре. Сначала пейзаж сменяется полями и виноградниками, а после Новары и Ароны открываются виды на южный берег озера. Вдали виднеются Борромейские острова, а вдоль пути — элегантные курортные города: Мейна, Леза, Стреза. Дальше железная дорога уходит в долину Оссола, где запах каштановых рощ смешивается с горным воздухом. Последние километры проходят через туннели и скалистые ущелья, ведущие к Домодоссоле — точке, где начинаются пути в Швейцарию и известная железная дорога Виджеццина-Чентовалли.
Поездка занимает около 1 часа 40 минут.

От равнины к морю: на поезде до Вентимильи

Путешествие на запад, к Лигурийскому побережью, открывает сразу несколько природных зон Италии. После Павии и Вогеры дорога уходит в предгорья Апеннин, где пейзаж становится холмистым и живописным. Генуя встречает шумом моря и запахом соли — отсюда линия идёт вдоль побережья, почти касаясь воды. Отражение солнца на волнах, скалы и пляжи, прибрежные деревни и старинные порты — всё это сменяется одно за другим. От Савоны до Империи железная дорога проходит через череду туннелей и видов, где оливковые рощи соседствуют с пальмами. Финальная остановка — Вентимилья, ворота на Французскую Ривьеру.
Время в пути — около 3 часов 40 минут.

Доломитовая стрела: Милан — Больцано

Поездка на северо-восток, к Больцано, — это путешествие через самую суть итальянского ландшафта. Скоростные составы проносятся по равнинам Брешии, а затем вдоль нижней части озера Гарда. Вода мелькает между виноградниками и кипарисами, а за Вероной открывается долина Адидже. По обе стороны — аккуратные яблоневые сады, замки на скалах и виноградные террасы, а вдали — белые стены Доломитовых Альп. Финальная станция — Больцано, город, где итальянская и тирольская культуры переплетаются в архитектуре и кухне.
Продолжительность — от 3 до 4,5 часов в зависимости от маршрута.

Три озера и швейцарская граница

Маршрут Милан — Локарно — одно из самых гармоничных сочетаний природы и инженерии. Поезд RE80 отправляется с центрального вокзала и идёт через Сереньо в Комо. Далее он пересекает границу в Кьяссо и направляется вдоль озера Лугано, где горы словно обнимают водную гладь. Последний участок пути проходит среди лесов и скал, ведущих к берегам озера Маджоре в Локарно — одном из самых солнечных городов Швейцарии.
Дорога занимает около 2 часов.

Сравнение маршрутов

Маршрут Главные достопримечательности Время в пути Уровень живописности
Милан — Тирано Озеро Комо, Вальтеллина, Альпы около 2 ч 30 мин ★★★★★
Милан — Домодоссола Озеро Маджоре, Лепонтинские Альпы около 1 ч 40 мин ★★★★☆
Милан — Вентимилья Апеннины, побережье Лигурии около 3 ч 40 мин ★★★★★
Милан — Больцано Озеро Гарда, долина Адидже 3-4,5 ч ★★★★☆
Милан — Локарно Озеро Комо, Лугано, Маджоре около 2 ч ★★★★☆

Советы шаг за шагом: как подготовиться к путешествию

  1. Выберите маршрут по интересам. Любителям гор подойдут линии на Тирано или Больцано, поклонникам моря — рейс до Вентимильи.

  2. Бронируйте билеты заранее. Особенно на популярные маршруты летом — так можно сэкономить до 30%.

  3. Выбирайте сторону у окна. На пути к Альпам выгоднее садиться справа, а на пути к морю — слева.

  4. Берите лёгкий перекус. В некоторых поездах нет вагона-ресторана, но можно взять кофе и панини в вокзальном баре.

  5. Планируйте остановки. В Варенне, Стрезе или Вероне можно задержаться на день-два, чтобы насладиться атмосферой.

Ошибки путешественников и как их избежать

  • Ошибка: брать билеты в последний момент.
    Последствие: повышенная цена и отсутствие мест у окна.
    Альтернатива: использовать приложение Trenitalia или Italo и следить за акциями заранее.
  • Ошибка: недооценивать погоду в горах.
    Последствие: промокшая обувь и испорченные фотографии.
    Альтернатива: взять ветровку и сменную одежду, даже летом.
  • Ошибка: выходить на промежуточных станциях без знания расписания.
    Последствие: можно застрять в маленьком городке на несколько часов.
    Альтернатива: заранее проверить обратные рейсы.

А что если путешествовать зимой?

Зимние маршруты из Милана ничуть не уступают летним. Наоборот — заснеженные горы, пар над водой и рождественские ярмарки создают особую атмосферу. Поезда в Тирано и Больцано в этот сезон особенно популярны: можно за один день увидеть снежные вершины и попробовать горячее глинтвейн. Главное — заранее забронировать билет и не забыть термос.

Плюсы и минусы поездок на поезде

Плюсы Минусы
Живописные виды из окна В сезон — переполненные поезда
Удобные прямые рейсы Высокая стоимость билетов в последний момент
Отсутствие пробок Не всегда работают кондиционеры
Возможность остановок в городках Не на всех станциях есть багажные камеры

FAQ

Какой маршрут считается самым красивым?
Милан — Тирано. Здесь и озеро Комо, и виноградные долины, и альпийские виды.

Сколько стоит билет?
Цены начинаются от 10 евро на региональные поезда и от 25 евро на скоростные.

Можно ли взять велосипед?
Да, на большинстве маршрутов Trenord и Trenitalia допускается провоз велосипеда за небольшую доплату.

Как выбрать место?
Для фото лучше садиться ближе к окну со стороны озера или моря.

Что лучше — Intercity или региональный поезд?
Если важна скорость и комфорт — Intercity. Для неспешного путешествия и остановок — региональные линии.

Мифы и правда

Миф: поезда в Италии часто опаздывают.
Правда: на основных направлениях из Милана большинство рейсов идут по расписанию.

Миф: все маршруты одинаковы.
Правда: различия огромные — от альпийских склонов до средиземноморских пляжей.

Миф: путешествовать на поезде дорого.
Правда: при раннем бронировании билеты стоят дешевле автобусов.

Интересные факты

  1. Поезд Бернина, начинающийся в Тирано, считается самым высоким железнодорожным маршрутом в Европе.

  2. В Домодоссоле часто снимают сцены для итальянских фильмов о путешествиях.

  3. Линия Милан — Генуя открылась ещё в середине XIX века и до сих пор считается инженерным шедевром.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы всё чаще выбирают Калининград для поездок по немецкому наследию Восточной Пруссии вчера в 16:17
Место, где орган звучит громче истории: путешествие в сердце старой Пруссии

Калининград — это не только морские пляжи. Откройте для себя потрясающее наследие Восточной Пруссии, начиная с усадьбы Вальдау и замка Шаакен.

Читать полностью » Туристы назвали Фес самым противоречивым городом Марокко из-за проблем с сервисом и жарой вчера в 15:49
Марокко без восторга: как жаркое королевство превратилось в испытание для туристов

Узнайте о секрете путешествия по Марокко: от ожиданий до реальности! Какие отели разочаруют, а какие блюда вам стоит избегать? Читайте в нашем гиде.

Читать полностью » Путешественник составил осенний маршрут по Кавказу с подъёмом к Джилы-Су и плато Бермамыт вчера в 14:41
Где Россия похожа на Исландию: маршрут, от которого не хочется возвращаться

Осень на Кавказе удивляет: откройте для себя самые захватывающие маршруты вокруг Пятигорска и узнайте, чего ожидать от водопадов и горных троп.

Читать полностью » Манила признана одним из самых густонаселённых городов мира вчера в 13:32
Город, где небо и мусор делят один горизонт: Манила без прикрас

Манила — это город, где традиции и современность могут сосуществовать в хаосе. Откройте для себя её секреты, красоту и трудности, с которыми сталкиваются её жители.

Читать полностью » Один день в Пятигорске: маршрут по основным достопримечательностям города вчера в 12:22
Пятигорск за один день: маршрут, который покажет город с самой красивой стороны

Как провести один день в Пятигорске и увидеть главное: парк Кирова, гору Машук, озеро Провал и минеральные источники. Удобный маршрут и советы для туристов.

Читать полностью » Выходные в Санкт-Петербурге: лучшие места для пары - музей, собор и океанариум вчера в 11:20
Маршрут, который спасёт выходные: 3 места, где Петербург раскрывается иначе

Как провести выходные в Санкт-Петербурге вдвоём: необычные музеи, морские прогулки и лучшие места для романтичного маршрута по городу.

Читать полностью » Курортная улица в Зеленоградске известна своими котами и исторической архитектурой вчера в 10:15
Путеводитель по Зеленоградску: прогулки, еда и лучшие виды Балтики

Балтийское море, старинные улочки и коты, ставшие символом города — Зеленоградск очаровывает с первого взгляда. Маршрут, советы и личные впечатления от поездки.

Читать полностью » Горный парк Рускеала в Карелии признан одним из главных туристических объектов региона вчера в 9:11
Карелия, в которую хочется вернуться: Рускеала и сила северной тишины

Мраморный каньон, водопады и подземные штольни — Рускеала остаётся самым впечатляющим местом Карелии. Узнайте, что посмотреть и как спланировать поездку.

Читать полностью »

Новости
Еда
Куриное филе в сметанном соусе сохраняет сочность при правильном приготовлении
Питомцы
Ветеринар: короткошёрстные собаки мёрзнут уже при -5 градусах
Еда
Итальянские кулинары раскрыли секреты пиццы "Четыре сезона" и её символику
Авто и мото
Автостат: большинство владельцев Li Auto в России пересели с немецких брендов
Наука
Специалисты объяснили, как предотвратить послеродовую депрессию на ранних сроках
УрФО
В Челябинске пересмотрят тарифы ЖКХ: плата за содержание домов вырастет на 2–3 рубля за квадрат
Садоводство
Исследователи напомнили: зигзагообразный кактус и уши Микки — идеальные растения для квартиры
Садоводство
Удаление пня после спила дерева ускоряет восстановление почвы на участке — Алексей Котов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet