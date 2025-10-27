Пять поездов из Милана, после которых вы влюбитесь в Италию навсегда
Путешествие на поезде из Милана — это не просто способ передвижения, а возможность увидеть Италию во всей её природной красоте. Горы, озёра, долины и альпийские вершины сменяют друг друга за окном, превращая дорогу в самостоятельное приключение. Пять направлений, о которых расскажем ниже, — настоящие жемчужины для тех, кто любит соединять комфорт и живописные виды.
Вальтеллина: путь вдоль озера Комо
Маршрут Милан — Тирано считается одним из самых живописных на севере Италии. После Монцы поезд проезжает через Брианцу и выходит к восточному берегу озера Комо. Здесь рельсы буквально касаются воды: между станциями Лекко, Варенна и Беллано путь идёт вдоль зеркальной глади озера, где горы отражаются в прозрачной синеве. Далее начинается Вальтеллина — долина, окружённая виноградниками и яблоневыми садами, по которой неспешно течёт река Адда. За окном мелькают деревушки с каменными домами и снежные вершины Ретийских Альп. Конечная точка — Тирано, городок у швейцарской границы, откуда начинается знаменитый экспресс Бернина, внесённый в список наследия ЮНЕСКО.
Продолжительность поездки — около 2,5 часов.
Озеро Маджоре и ворота в Альпы
Линия Милан — Домодоссола плавно уводит на северо-запад, в сторону озера Маджоре. Сначала пейзаж сменяется полями и виноградниками, а после Новары и Ароны открываются виды на южный берег озера. Вдали виднеются Борромейские острова, а вдоль пути — элегантные курортные города: Мейна, Леза, Стреза. Дальше железная дорога уходит в долину Оссола, где запах каштановых рощ смешивается с горным воздухом. Последние километры проходят через туннели и скалистые ущелья, ведущие к Домодоссоле — точке, где начинаются пути в Швейцарию и известная железная дорога Виджеццина-Чентовалли.
Поездка занимает около 1 часа 40 минут.
От равнины к морю: на поезде до Вентимильи
Путешествие на запад, к Лигурийскому побережью, открывает сразу несколько природных зон Италии. После Павии и Вогеры дорога уходит в предгорья Апеннин, где пейзаж становится холмистым и живописным. Генуя встречает шумом моря и запахом соли — отсюда линия идёт вдоль побережья, почти касаясь воды. Отражение солнца на волнах, скалы и пляжи, прибрежные деревни и старинные порты — всё это сменяется одно за другим. От Савоны до Империи железная дорога проходит через череду туннелей и видов, где оливковые рощи соседствуют с пальмами. Финальная остановка — Вентимилья, ворота на Французскую Ривьеру.
Время в пути — около 3 часов 40 минут.
Доломитовая стрела: Милан — Больцано
Поездка на северо-восток, к Больцано, — это путешествие через самую суть итальянского ландшафта. Скоростные составы проносятся по равнинам Брешии, а затем вдоль нижней части озера Гарда. Вода мелькает между виноградниками и кипарисами, а за Вероной открывается долина Адидже. По обе стороны — аккуратные яблоневые сады, замки на скалах и виноградные террасы, а вдали — белые стены Доломитовых Альп. Финальная станция — Больцано, город, где итальянская и тирольская культуры переплетаются в архитектуре и кухне.
Продолжительность — от 3 до 4,5 часов в зависимости от маршрута.
Три озера и швейцарская граница
Маршрут Милан — Локарно — одно из самых гармоничных сочетаний природы и инженерии. Поезд RE80 отправляется с центрального вокзала и идёт через Сереньо в Комо. Далее он пересекает границу в Кьяссо и направляется вдоль озера Лугано, где горы словно обнимают водную гладь. Последний участок пути проходит среди лесов и скал, ведущих к берегам озера Маджоре в Локарно — одном из самых солнечных городов Швейцарии.
Дорога занимает около 2 часов.
Сравнение маршрутов
|Маршрут
|Главные достопримечательности
|Время в пути
|Уровень живописности
|Милан — Тирано
|Озеро Комо, Вальтеллина, Альпы
|около 2 ч 30 мин
|★★★★★
|Милан — Домодоссола
|Озеро Маджоре, Лепонтинские Альпы
|около 1 ч 40 мин
|★★★★☆
|Милан — Вентимилья
|Апеннины, побережье Лигурии
|около 3 ч 40 мин
|★★★★★
|Милан — Больцано
|Озеро Гарда, долина Адидже
|3-4,5 ч
|★★★★☆
|Милан — Локарно
|Озеро Комо, Лугано, Маджоре
|около 2 ч
|★★★★☆
Советы шаг за шагом: как подготовиться к путешествию
-
Выберите маршрут по интересам. Любителям гор подойдут линии на Тирано или Больцано, поклонникам моря — рейс до Вентимильи.
-
Бронируйте билеты заранее. Особенно на популярные маршруты летом — так можно сэкономить до 30%.
-
Выбирайте сторону у окна. На пути к Альпам выгоднее садиться справа, а на пути к морю — слева.
-
Берите лёгкий перекус. В некоторых поездах нет вагона-ресторана, но можно взять кофе и панини в вокзальном баре.
-
Планируйте остановки. В Варенне, Стрезе или Вероне можно задержаться на день-два, чтобы насладиться атмосферой.
Ошибки путешественников и как их избежать
- Ошибка: брать билеты в последний момент.
Последствие: повышенная цена и отсутствие мест у окна.
Альтернатива: использовать приложение Trenitalia или Italo и следить за акциями заранее.
- Ошибка: недооценивать погоду в горах.
Последствие: промокшая обувь и испорченные фотографии.
Альтернатива: взять ветровку и сменную одежду, даже летом.
- Ошибка: выходить на промежуточных станциях без знания расписания.
Последствие: можно застрять в маленьком городке на несколько часов.
Альтернатива: заранее проверить обратные рейсы.
А что если путешествовать зимой?
Зимние маршруты из Милана ничуть не уступают летним. Наоборот — заснеженные горы, пар над водой и рождественские ярмарки создают особую атмосферу. Поезда в Тирано и Больцано в этот сезон особенно популярны: можно за один день увидеть снежные вершины и попробовать горячее глинтвейн. Главное — заранее забронировать билет и не забыть термос.
Плюсы и минусы поездок на поезде
|Плюсы
|Минусы
|Живописные виды из окна
|В сезон — переполненные поезда
|Удобные прямые рейсы
|Высокая стоимость билетов в последний момент
|Отсутствие пробок
|Не всегда работают кондиционеры
|Возможность остановок в городках
|Не на всех станциях есть багажные камеры
FAQ
Какой маршрут считается самым красивым?
Милан — Тирано. Здесь и озеро Комо, и виноградные долины, и альпийские виды.
Сколько стоит билет?
Цены начинаются от 10 евро на региональные поезда и от 25 евро на скоростные.
Можно ли взять велосипед?
Да, на большинстве маршрутов Trenord и Trenitalia допускается провоз велосипеда за небольшую доплату.
Как выбрать место?
Для фото лучше садиться ближе к окну со стороны озера или моря.
Что лучше — Intercity или региональный поезд?
Если важна скорость и комфорт — Intercity. Для неспешного путешествия и остановок — региональные линии.
Мифы и правда
• Миф: поезда в Италии часто опаздывают.
Правда: на основных направлениях из Милана большинство рейсов идут по расписанию.
• Миф: все маршруты одинаковы.
Правда: различия огромные — от альпийских склонов до средиземноморских пляжей.
• Миф: путешествовать на поезде дорого.
Правда: при раннем бронировании билеты стоят дешевле автобусов.
Интересные факты
-
Поезд Бернина, начинающийся в Тирано, считается самым высоким железнодорожным маршрутом в Европе.
-
В Домодоссоле часто снимают сцены для итальянских фильмов о путешествиях.
-
Линия Милан — Генуя открылась ещё в середине XIX века и до сих пор считается инженерным шедевром.
