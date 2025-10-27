Пять поездов из Милана, после которых вы влюбитесь в Италию навсегда

Путешествие на поезде из Милана — это не просто способ передвижения, а возможность увидеть Италию во всей её природной красоте. Горы, озёра, долины и альпийские вершины сменяют друг друга за окном, превращая дорогу в самостоятельное приключение. Пять направлений, о которых расскажем ниже, — настоящие жемчужины для тех, кто любит соединять комфорт и живописные виды.

Вальтеллина: путь вдоль озера Комо

Маршрут Милан — Тирано считается одним из самых живописных на севере Италии. После Монцы поезд проезжает через Брианцу и выходит к восточному берегу озера Комо. Здесь рельсы буквально касаются воды: между станциями Лекко, Варенна и Беллано путь идёт вдоль зеркальной глади озера, где горы отражаются в прозрачной синеве. Далее начинается Вальтеллина — долина, окружённая виноградниками и яблоневыми садами, по которой неспешно течёт река Адда. За окном мелькают деревушки с каменными домами и снежные вершины Ретийских Альп. Конечная точка — Тирано, городок у швейцарской границы, откуда начинается знаменитый экспресс Бернина, внесённый в список наследия ЮНЕСКО.

Продолжительность поездки — около 2,5 часов.

Озеро Маджоре и ворота в Альпы

Линия Милан — Домодоссола плавно уводит на северо-запад, в сторону озера Маджоре. Сначала пейзаж сменяется полями и виноградниками, а после Новары и Ароны открываются виды на южный берег озера. Вдали виднеются Борромейские острова, а вдоль пути — элегантные курортные города: Мейна, Леза, Стреза. Дальше железная дорога уходит в долину Оссола, где запах каштановых рощ смешивается с горным воздухом. Последние километры проходят через туннели и скалистые ущелья, ведущие к Домодоссоле — точке, где начинаются пути в Швейцарию и известная железная дорога Виджеццина-Чентовалли.

Поездка занимает около 1 часа 40 минут.

От равнины к морю: на поезде до Вентимильи

Путешествие на запад, к Лигурийскому побережью, открывает сразу несколько природных зон Италии. После Павии и Вогеры дорога уходит в предгорья Апеннин, где пейзаж становится холмистым и живописным. Генуя встречает шумом моря и запахом соли — отсюда линия идёт вдоль побережья, почти касаясь воды. Отражение солнца на волнах, скалы и пляжи, прибрежные деревни и старинные порты — всё это сменяется одно за другим. От Савоны до Империи железная дорога проходит через череду туннелей и видов, где оливковые рощи соседствуют с пальмами. Финальная остановка — Вентимилья, ворота на Французскую Ривьеру.

Время в пути — около 3 часов 40 минут.

Доломитовая стрела: Милан — Больцано

Поездка на северо-восток, к Больцано, — это путешествие через самую суть итальянского ландшафта. Скоростные составы проносятся по равнинам Брешии, а затем вдоль нижней части озера Гарда. Вода мелькает между виноградниками и кипарисами, а за Вероной открывается долина Адидже. По обе стороны — аккуратные яблоневые сады, замки на скалах и виноградные террасы, а вдали — белые стены Доломитовых Альп. Финальная станция — Больцано, город, где итальянская и тирольская культуры переплетаются в архитектуре и кухне.

Продолжительность — от 3 до 4,5 часов в зависимости от маршрута.

Три озера и швейцарская граница

Маршрут Милан — Локарно — одно из самых гармоничных сочетаний природы и инженерии. Поезд RE80 отправляется с центрального вокзала и идёт через Сереньо в Комо. Далее он пересекает границу в Кьяссо и направляется вдоль озера Лугано, где горы словно обнимают водную гладь. Последний участок пути проходит среди лесов и скал, ведущих к берегам озера Маджоре в Локарно — одном из самых солнечных городов Швейцарии.

Дорога занимает около 2 часов.

Сравнение маршрутов

Маршрут Главные достопримечательности Время в пути Уровень живописности Милан — Тирано Озеро Комо, Вальтеллина, Альпы около 2 ч 30 мин ★★★★★ Милан — Домодоссола Озеро Маджоре, Лепонтинские Альпы около 1 ч 40 мин ★★★★☆ Милан — Вентимилья Апеннины, побережье Лигурии около 3 ч 40 мин ★★★★★ Милан — Больцано Озеро Гарда, долина Адидже 3-4,5 ч ★★★★☆ Милан — Локарно Озеро Комо, Лугано, Маджоре около 2 ч ★★★★☆

Советы шаг за шагом: как подготовиться к путешествию

Выберите маршрут по интересам. Любителям гор подойдут линии на Тирано или Больцано, поклонникам моря — рейс до Вентимильи. Бронируйте билеты заранее. Особенно на популярные маршруты летом — так можно сэкономить до 30%. Выбирайте сторону у окна. На пути к Альпам выгоднее садиться справа, а на пути к морю — слева. Берите лёгкий перекус. В некоторых поездах нет вагона-ресторана, но можно взять кофе и панини в вокзальном баре. Планируйте остановки. В Варенне, Стрезе или Вероне можно задержаться на день-два, чтобы насладиться атмосферой.

Ошибки путешественников и как их избежать

Ошибка: брать билеты в последний момент.

Последствие: повышенная цена и отсутствие мест у окна.

Альтернатива: использовать приложение Trenitalia или Italo и следить за акциями заранее.

брать билеты в последний момент. Последствие: повышенная цена и отсутствие мест у окна. Альтернатива: использовать приложение Trenitalia или Italo и следить за акциями заранее. Ошибка: недооценивать погоду в горах.

Последствие: промокшая обувь и испорченные фотографии.

Альтернатива: взять ветровку и сменную одежду, даже летом.

недооценивать погоду в горах. Последствие: промокшая обувь и испорченные фотографии. Альтернатива: взять ветровку и сменную одежду, даже летом. Ошибка: выходить на промежуточных станциях без знания расписания.

Последствие: можно застрять в маленьком городке на несколько часов.

Альтернатива: заранее проверить обратные рейсы.

А что если путешествовать зимой?

Зимние маршруты из Милана ничуть не уступают летним. Наоборот — заснеженные горы, пар над водой и рождественские ярмарки создают особую атмосферу. Поезда в Тирано и Больцано в этот сезон особенно популярны: можно за один день увидеть снежные вершины и попробовать горячее глинтвейн. Главное — заранее забронировать билет и не забыть термос.

Плюсы и минусы поездок на поезде

Плюсы Минусы Живописные виды из окна В сезон — переполненные поезда Удобные прямые рейсы Высокая стоимость билетов в последний момент Отсутствие пробок Не всегда работают кондиционеры Возможность остановок в городках Не на всех станциях есть багажные камеры

FAQ

Какой маршрут считается самым красивым?

Милан — Тирано. Здесь и озеро Комо, и виноградные долины, и альпийские виды.

Сколько стоит билет?

Цены начинаются от 10 евро на региональные поезда и от 25 евро на скоростные.

Можно ли взять велосипед?

Да, на большинстве маршрутов Trenord и Trenitalia допускается провоз велосипеда за небольшую доплату.

Как выбрать место?

Для фото лучше садиться ближе к окну со стороны озера или моря.

Что лучше — Intercity или региональный поезд?

Если важна скорость и комфорт — Intercity. Для неспешного путешествия и остановок — региональные линии.

Мифы и правда

• Миф: поезда в Италии часто опаздывают.

Правда: на основных направлениях из Милана большинство рейсов идут по расписанию.

• Миф: все маршруты одинаковы.

Правда: различия огромные — от альпийских склонов до средиземноморских пляжей.

• Миф: путешествовать на поезде дорого.

Правда: при раннем бронировании билеты стоят дешевле автобусов.

Интересные факты