Эти продукты в Италии едят только в одну ночь — и ждут от них богатства и удачи

Итальянский Новый год — это гораздо больше, чем праздничный ужин и фейерверки. Для жителей страны Capodanno становится моментом, когда будущее словно закладывают по кирпичику, опираясь на старые символы и проверенные временем ритуалы. Особое место в этом процессе занимает еда, ведь новогодний стол в Италии — это не набор случайных блюд, а продуманная система знаков. Об этом сообщает дзен-канал "Sono Italiano".

Новогодний ужин как ритуал удачи

Итальянцы искренне верят: то, каким будет первый день года, определяет весь последующий период. Именно поэтому Cenone di Capodanno готовят без спешки, тщательно подбирая ингредиенты и сочетания. Каждое блюдо здесь несёт конкретный смысл — от материального благополучия до личного счастья. Традиции отличаются от региона к региону, но ключевые символы остаются неизменными и узнаваемыми по всей стране.

Новогодний стол собирает семью и друзей, создавая атмосферу изобилия и уверенности в завтрашнем дне. Итальянцы уверены, что правильные продукты помогают "настроить" год на нужную волну, а потому экспериментам здесь не место.

Чечевица — символ богатства и достатка

Главным блюдом новогодней ночи считается чечевица — lenticchie. Её мелкие круглые зёрна издавна сравнивают с монетами, а значит, с деньгами и стабильностью. Существует поверье: чем больше чечевицы съешь в эту ночь, тем щедрее будет год.

Чаще всего чечевицу подают тушёной, дополняя её котикино или дзампоне — традиционными свиными колбасами. Сытное мясо символизирует достаток и "плотную", благополучную жизнь. Такое сочетание давно стало кулинарной визитной карточкой итальянского Нового года.

Виноград и символика времени

Ровно в полночь на столе появляется виноград. По традиции, нужно съесть 12 ягод — по одной на каждый удар часов и каждый месяц наступающего года. Этот ритуал символизирует надежду на то, что все месяцы будут наполнены изобилием и радостью.

Важно успеть до окончания боя курантов, поэтому итальянцы предпочитают сладкий виноград без косточек. Для многих это не просто примета, а настоящий момент концентрации и загадывания желаний.

Почему на столе именно свинина

Птицу в новогоднюю ночь в Италии стараются не готовить, опасаясь, что удача может "улететь". Зато свинина считается символом движения вперёд и прогресса. В отличие от курицы, свинья роет землю носом вперёд, а значит, ассоциируется с развитием и ростом.

Помимо колбас, на столе можно увидеть запечённую свиную ногу или рёбра. Такие блюда подчёркивают идею изобилия и уверенности в будущем.

Зелень, гранат и цвет денег

Зелёные овощи — шпинат, мангольд, стручковая фасоль — символизируют деньги и обновление. Их часто подают как простой гарнир с оливковым маслом и чесноком, подчёркивая натуральный вкус.

Гранат занимает особое место благодаря множеству зёрен, которые ассоциируются с плодородием и множеством благ. Несколько зёрен принято есть на удачу, не превращая этот жест в полноценный десерт.

Сладости и игристое завершение вечера

Финал ужина обязательно должен быть сладким, ведь горечь и кислота считаются плохими знаками. Панеттоне и пандоро — классические новогодние десерты, символизирующие радость и обновление. Часто после полуночи подают клубнику с игристым вином как знак удовольствия и лёгкости.

Бокалы наполняют просекко, асти или франчакортой. Пузырьки ассоциируются с движением вверх и позитивными переменами, поэтому красное вино в эту ночь предпочитают оставить в стороне.