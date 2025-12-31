Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина на кухне с фартуком
Женщина на кухне с фартуком
© https://ru.freepik.com by senivpetro is licensed under Free
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 15:23

Эти продукты в Италии едят только в одну ночь — и ждут от них богатства и удачи

Итальянцы связывают новогодние блюда с достатком и удачей — соцсети

Итальянский Новый год — это гораздо больше, чем праздничный ужин и фейерверки. Для жителей страны Capodanno становится моментом, когда будущее словно закладывают по кирпичику, опираясь на старые символы и проверенные временем ритуалы. Особое место в этом процессе занимает еда, ведь новогодний стол в Италии — это не набор случайных блюд, а продуманная система знаков. Об этом сообщает дзен-канал "Sono Italiano".

Новогодний ужин как ритуал удачи

Итальянцы искренне верят: то, каким будет первый день года, определяет весь последующий период. Именно поэтому Cenone di Capodanno готовят без спешки, тщательно подбирая ингредиенты и сочетания. Каждое блюдо здесь несёт конкретный смысл — от материального благополучия до личного счастья. Традиции отличаются от региона к региону, но ключевые символы остаются неизменными и узнаваемыми по всей стране.

Новогодний стол собирает семью и друзей, создавая атмосферу изобилия и уверенности в завтрашнем дне. Итальянцы уверены, что правильные продукты помогают "настроить" год на нужную волну, а потому экспериментам здесь не место.

Чечевица — символ богатства и достатка

Главным блюдом новогодней ночи считается чечевица — lenticchie. Её мелкие круглые зёрна издавна сравнивают с монетами, а значит, с деньгами и стабильностью. Существует поверье: чем больше чечевицы съешь в эту ночь, тем щедрее будет год.

Чаще всего чечевицу подают тушёной, дополняя её котикино или дзампоне — традиционными свиными колбасами. Сытное мясо символизирует достаток и "плотную", благополучную жизнь. Такое сочетание давно стало кулинарной визитной карточкой итальянского Нового года.

Виноград и символика времени

Ровно в полночь на столе появляется виноград. По традиции, нужно съесть 12 ягод — по одной на каждый удар часов и каждый месяц наступающего года. Этот ритуал символизирует надежду на то, что все месяцы будут наполнены изобилием и радостью.

Важно успеть до окончания боя курантов, поэтому итальянцы предпочитают сладкий виноград без косточек. Для многих это не просто примета, а настоящий момент концентрации и загадывания желаний.

Почему на столе именно свинина

Птицу в новогоднюю ночь в Италии стараются не готовить, опасаясь, что удача может "улететь". Зато свинина считается символом движения вперёд и прогресса. В отличие от курицы, свинья роет землю носом вперёд, а значит, ассоциируется с развитием и ростом.

Помимо колбас, на столе можно увидеть запечённую свиную ногу или рёбра. Такие блюда подчёркивают идею изобилия и уверенности в будущем.

Зелень, гранат и цвет денег

Зелёные овощи — шпинат, мангольд, стручковая фасоль — символизируют деньги и обновление. Их часто подают как простой гарнир с оливковым маслом и чесноком, подчёркивая натуральный вкус.

Гранат занимает особое место благодаря множеству зёрен, которые ассоциируются с плодородием и множеством благ. Несколько зёрен принято есть на удачу, не превращая этот жест в полноценный десерт.

Сладости и игристое завершение вечера

Финал ужина обязательно должен быть сладким, ведь горечь и кислота считаются плохими знаками. Панеттоне и пандоро — классические новогодние десерты, символизирующие радость и обновление. Часто после полуночи подают клубнику с игристым вином как знак удовольствия и лёгкости.

Бокалы наполняют просекко, асти или франчакортой. Пузырьки ассоциируются с движением вверх и позитивными переменами, поэтому красное вино в эту ночь предпочитают оставить в стороне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кыстыбый с тестом на майонезе получается мягче и эластичнее — кулинары вчера в 13:32
Попробовала кыстыбый по-новому — семья сразу заметила разницу

Необычный кыстыбый с тестом на майонезе удивляет мягкостью и вкусом. Как добиться эластичных лепёшек и нежной начинки — в подробном разборе рецепта.

Читать полностью » Свиная лопатка в фольге получается мягкой и сочной — повар вчера в 9:42
Готовлю свинину к Новому году только так: мясо тает во рту, а духовка чистая — секрет в одном движении

Свиная лопатка в фольге получается сочной и ароматной: чеснок, травы, фенхель и правильная температура дают мягкое мясо с корочкой.

Читать полностью » Шеф Роджерс усилил вкус рибая масляным поливом — шеф Нитре Роджерс вчера в 5:29
Пять минут на сковороде — и рибай не узнать: простой приём меняет вкус, сочность и аромат мяса

Узнайте, как всего за 5 минут обычный стейк рибай можно превратить в ресторанное блюдо с насыщенным вкусом и приятной текстурой, используя простой метод.

Читать полностью » Мутный холодец получается из-за плохо вымоченных костей — шеф-повар Перевоз вчера в 1:36
Думала, что испортила мясо, а оказалось — всё дело в этом шаге: почему холодец не получается прозрачным

Почему холодец мутнеет, горчит и быстро портится: шеф-повар объяснил главные ошибки, которые совершают даже при хорошем мясе и проверенном рецепте.

Читать полностью » Запеченный гусь с медовой корочкой является традиционным рождественским блюдом — повар 29.12.2025 в 16:45
Гусь с медовой корочкой, который тает во рту: добавляю один фрукт, чтобы мясо было нежным

Рождественский гусь с мёдом и фруктами — эффектное и сытное блюдо, которое становится центром праздничного стола и создаёт настоящую атмосферу Рождества.

Читать полностью » Морковь смешали с йогуртом и майонезом в равных долях для салата — EatingWell 29.12.2025 в 12:21
Сделала кремовый морковный салат за 10 минут — и он оказался вкуснее любого гарнира: всё из-за заправки

Откройте для себя новый способ приготовления морковного салата! За 20 минут с простыми специями и заправкой вы получите яркое блюдо на ужин. Не пропустите!

Читать полностью » Оливье в постном варианте готовят с тофу, грибами и фасолью — кулинары 29.12.2025 в 8:34
Оливье и шуба без мяса — гости ели и не заметили подвоха: как сделать постную классику вкуснее оригинала

Как приготовить оливье, селёдку под шубой и холодец в постном варианте: советы шеф-поваров, которые помогут сохранить вкус и праздничное настроение.

Читать полностью » Тушеная капуста с картофелем является основой повседневного рациона — повар 29.12.2025 в 0:27
Новогодний секрет из детства: бабушка всегда тушила это на сковороде, и запах стоял волшебный

Тушёная капуста с картошкой на сковороде — простое и доступное блюдо из базовых овощей, которое подходит для повседневного меню и не требует сложных приёмов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Диетолог предупредила о рисках, связанных с доеданием новогодних салатов утром - Лента.ру
Красота и здоровье
Екатерина Титова: чипсы и картофель фри увеличивают риск диабета и других заболеваний
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина с юмором поздравила зрителей с наступающим годом Лошади - VK Video
Красота и здоровье
Спрос на детокс-услуги в России вырос в разы на фоне новогодних праздников - Mash
Красота и здоровье
В Саратове врачи спасли жизнь беременной женщине с полиорганной недостаточностью - ОКБ
Дом
Ослабленный прижим створки становится причиной сквозняка — строители
ДФО
Приморская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб моряков - DEITA.RU
ДФО
В Хабаровске произошла авария на электросетях, несколько районов остались без света - ДВ-РОСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet