Антониу-Праду
Антониу-Праду
© commons.wikimedia.org by Marinelson Almeida - Traveling through Brazil from Niteroi, Brasil is licensed under CC BY 2.0
Туризм
Андрей Волков Опубликована вчера в 23:34

Как будто Италия, но не Европа: в Бразилии нашли город, который неожиданно взорвал туррейтинг ООН

Программа ООН отмечает устойчивое развитие Антониу-Прадо в Бразилии

Антониу-Праду — небольшой город на юге Бразилии, который неожиданно оказался в центре мирового туристического внимания. Он живёт в ритме итальянских традиций: от архитектуры до праздников и повседневных привычек, а его улицы легко напоминают европейские поселения. При этом речь идёт не о "декорации для туристов", а о месте с собственной историей и устойчивой повесткой.

Почему о городе заговорили во всём мире

Антониу-Праду находится в штате Риу-Гранди-ду-Сул и насчитывает чуть больше 13 тысяч жителей. Несмотря на скромные масштабы, город попал в список Best Tourism Villages, который формирует Организация туризма ООН. Отмечается, что среди 270 кандидатов из 65 стран Антониу-Праду оказался единственным представителем Бразилии, а всего в подборку сезона 2025 года вошли 52 деревни.

Программа оценивает небольшие направления по нескольким критериям: устойчивое развитие, социальная инклюзивность, сохранение культурного наследия и инновационные подходы. В случае Антониу-Праду отдельно выделили работу по защите Атлантического леса, муниципальные инициативы в сфере базовой санитарии, климатической политики и стимулирование использования солнечной энергии.

Что именно отметили эксперты по наследию

Ключевую роль в узнаваемости города играет его историческая среда, связанная с итальянской иммиграцией. Руководитель технического офиса Iphan в муниципалитете Карла Чиланти Пинейру связывает международное признание именно с тем, как Антониу-Праду сохраняет своё прошлое и превращает его в понятный, живой туристический опыт.

"Нет сомнений, что это признание напрямую связано с историческим наследием, которым владеет и сохраняет Антониу Прадо. Туристический потенциал города основан на истории, архитектуре, тальяне и всех аспектах, связанных с образом жизни, деятельности и создания иммигрантов из итальянских колоний", — сказала глава технического офиса Iphan в муниципалитете Карла Чиланти Пинейро.

Итальянский след в архитектуре и атмосфере

Антониу-Праду называют одним из самых выразительных примеров итальянского культурного влияния на юге Бразилии. В материале подчёркивается, что в городе сохранилась крупнейшая в стране архитектурная коллекция, связанная с иммигрантами: речь идёт о 47-48 зданиях, внесённых в список Национального института исторического и художественного наследия (Iphan). Итальянский характер читается в деревянных и каменных домах, деталях фасадов и балконах с цветами — именно эти элементы часто формируют "открыточное" впечатление.

Праздники, которые поддерживают традицию и экономику

Культурная преемственность здесь не ограничивается внешним видом улиц. Город живёт фестивалями и событиями, которые собирают гостей и одновременно поддерживают местную экономику. Среди самых заметных упоминаются Национальный фестиваль пасты (FenaMassa), "Итальянская ночь", а также мероприятия, связанные с вином на городской площади. Такие праздники становятся способом сохранить традиции, передаваемые из поколения в поколение, и одновременно дают городу устойчивый туристический поток.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

