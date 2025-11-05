Италия застряла на перекрёстке: бензин уходит, гибриды захватывают страну
Осень 2025 года не принесла Италии автомобильных сюрпризов. После спокойного лета продажи остались стабильными, хотя и слегка снизились: зарегистрировано 125 826 новых автомобилей, что лишь на 0,6 % меньше, чем годом ранее. То есть говорить о кризисе не приходится, но и признаков восстановления пока нет.
За десять месяцев 2025-го итальянцы приобрели 1 293 366 машин — на 2,7 % меньше, чем за тот же период 2024-го. И хотя это снижение выглядит незначительным, отставание от доковидного 2019 года впечатляет: минус 330 000 автомобилей, или почти 20 %. Прогнозы UNRAE говорят о завершении года на отметке 1,52 млн регистраций, что на 39 тыс. меньше, чем в прошлом году. Лишь к 2026-му аналитики ждут лёгкого роста — до 1,54 млн, но и это всё ещё далеко от прежних показателей.
Лидеры продаж октября
В октябре 2025 года фаворитом вновь стал Fiat Panda — 7 480 проданных экземпляров. За ним следуют Toyota Yaris Cross (4 189) и Yaris (2 925). Замыкают пятёрку Ford Puma и Jeep Avenger — они же возглавляют сегмент B-SUV. Эти модели подтверждают устойчивый интерес итальянцев к компактным, но функциональным машинам.
Электромобили и гибриды: первые плоды стимулов
Главной новостью месяца стали государственные льготы на покупку электромобилей, активированные 22 октября. Всего за сутки из бюджета ушло почти 600 млн евро — показатель того, насколько сильна заинтересованность в переходе на "зелёный" транспорт. Однако реальное влияние программы проявится позже, когда все ваучеры будут оформлены.
Пока же рынок электромобилей показал смешанные результаты. Их доля выросла до 5 % (против 4 % в октябре 2024 года), но осталась ниже сентябрьского уровня. Подключаемые гибриды, напротив, прибавили — до 7,7 %, более чем удвоив прошлогодний показатель. В итоге совокупная доля "розетки" на рынке достигла 12,7 %.
Структура рынка и топы по типам топлива
Бензиновые автомобили заняли 22,9 % рынка, дизельные — 9,3 %, машины на сжиженном газе — 9,7 %. Безусловный лидер — гибриды, на которые приходится 45,5 % всех продаж (31,5 % — мягкие, 14 % — полные). Основную часть рынка формируют городские авто и B-SUV (31,9 %), тогда как крупные внедорожники демонстрируют спад.
Сравнение сегментов
|Категория
|Доля рынка, %
|Тенденция
|Городские и B-SUV
|31,9
|Рост
|Электромобили
|5,0
|Незначительный рост
|Подключаемые гибриды
|7,7
|Существенный рост
|Бензин
|22,9
|Снижение
|Дизель
|9,3
|Падение
|Газ
|9,7
|Рост
|Гибриды (всего)
|45,5
|Устойчивое лидерство
Топ-5 по категориям
-
- Гибриды: Fiat Panda, Toyota Yaris Cross, Toyota Yaris, Ford Puma, Jeep Avenger.
- Бензин: Toyota Aygo X, Citroën C3, VW T-Cross, Jeep Avenger, VW T-Roc.
- Дизель: Mercedes GLA, VW Tiguan, VW T-Roc, BMW X1, Renault Clio.
- Газ: Dacia Sandero, Dacia Duster, Renault Captur, Renault Clio, Dacia Bigster.
- Электро: BYD Dolphin Surf, BMW iX1, Citroën ë-C3, Tesla Model Y, Renault 5.
- Подключаемые гибриды: BYD Seal U, VW Tiguan, Jaecoo 7, Kia Sportage, VW Golf.
Советы: как выбрать автомобиль в 2025 году
-
-
Оцените тип топлива. Если вы живёте в большом городе, гибрид или электромобиль помогут сэкономить на налогах и парковке.
-
Смотрите на доступность зарядных станций. В Италии их число растёт, но региональные различия остаются.
-
Проверяйте программы льгот. Государственные стимулы на электромобили обновляются каждые несколько месяцев.
-
Сравнивайте страховку. Электро- и гибридные модели часто требуют специальных условий КАСКО.
-
Не забывайте о перепродаже. Гибриды и электромобили медленнее теряют в цене.
-
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
-
Ошибка: покупка дизеля без учёта экологических зон.
Последствие: ограничение въезда в центр города.
Альтернатива: бензиновый mild-гибрид, например, Fiat 600 Hybrid.
-
Ошибка: выбор электромобиля без доступа к зарядке.
Последствие: неудобства и повышенные расходы.
Альтернатива: подключаемый гибрид (PHEV), как Kia Sportage PHEV.
-
Ошибка: игнорировать налоговые льготы.
Последствие: переплата до 10 %.
Альтернатива: покупка с учётом действующих бонусов Ecobonus 2025.
-
А что если электромобили подешевеют?
Если стоимость батарей продолжит снижаться, уже через пару лет "электричка" может стать дешевле бензинового аналога. В этом случае спрос может резко вырасти — особенно в сегменте городских авто и B-SUV, где экономия ощущается сильнее всего.
Плюсы и минусы электромобилей
|Плюсы
|Минусы
|Экономия на топливе и обслуживании
|Ограниченная инфраструктура
|Низкие выбросы и эконалог
|Более высокая цена покупки
|Тихая езда и комфорт
|Зависимость от зарядки
|Доступ к ZTL-зонам
|Снижение ёмкости батареи со временем
FAQ
Как выбрать электромобиль в Италии?
Выбирайте модель с запасом хода не менее 300 км и уточняйте наличие зарядных точек в вашем регионе.
Сколько стоит зарядка?
Средняя цена — 0,40-0,50 евро за кВт⋅ч. Домашняя станция позволяет снизить расходы почти вдвое.
Что лучше — гибрид или электромобиль?
Если вы часто ездите на дальние расстояния, гибрид будет удобнее. Для городских поездок электромобиль экономичнее и экологичнее.
Мифы и правда
Миф: электромобили не подходят для зимы.
Правда: современные модели оснащаются системами подогрева батареи и уверенно работают даже при -10 °C.
Миф: батареи быстро изнашиваются.
Правда: срок службы большинства — более 8 лет, а производители дают гарантию на 160 000 км.
Миф: электричество дороже бензина.
Правда: даже при росте тарифов зарядка остаётся дешевле топлива почти в два раза.
Интересные факты
-
-
Fiat Panda остаётся лидером итальянского рынка уже более десяти лет.
-
За сутки продаж льгот на электромобили было оформлено ваучеров на 600 млн евро.
-
BYD Dolphin Surf стал первым китайским электромобилем, вошедшим в топ-5 продаж Италии.
-
Исторический контекст
-
-
В 2019 году Италия продавала свыше 1,9 млн автомобилей в год.
-
Пандемия сократила рынок почти на треть.
-
С 2021-го года рост шёл за счёт гибридов, а электромобили стали заметны лишь после 2023-го.
-
