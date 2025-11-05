Италия застряла на перекрёстке: бензин уходит, гибриды захватывают страну

Осень 2025 года не принесла Италии автомобильных сюрпризов. После спокойного лета продажи остались стабильными, хотя и слегка снизились: зарегистрировано 125 826 новых автомобилей, что лишь на 0,6 % меньше, чем годом ранее. То есть говорить о кризисе не приходится, но и признаков восстановления пока нет.

За десять месяцев 2025-го итальянцы приобрели 1 293 366 машин — на 2,7 % меньше, чем за тот же период 2024-го. И хотя это снижение выглядит незначительным, отставание от доковидного 2019 года впечатляет: минус 330 000 автомобилей, или почти 20 %. Прогнозы UNRAE говорят о завершении года на отметке 1,52 млн регистраций, что на 39 тыс. меньше, чем в прошлом году. Лишь к 2026-му аналитики ждут лёгкого роста — до 1,54 млн, но и это всё ещё далеко от прежних показателей.

Лидеры продаж октября

В октябре 2025 года фаворитом вновь стал Fiat Panda — 7 480 проданных экземпляров. За ним следуют Toyota Yaris Cross (4 189) и Yaris (2 925). Замыкают пятёрку Ford Puma и Jeep Avenger — они же возглавляют сегмент B-SUV. Эти модели подтверждают устойчивый интерес итальянцев к компактным, но функциональным машинам.

Электромобили и гибриды: первые плоды стимулов

Главной новостью месяца стали государственные льготы на покупку электромобилей, активированные 22 октября. Всего за сутки из бюджета ушло почти 600 млн евро — показатель того, насколько сильна заинтересованность в переходе на "зелёный" транспорт. Однако реальное влияние программы проявится позже, когда все ваучеры будут оформлены.

Пока же рынок электромобилей показал смешанные результаты. Их доля выросла до 5 % (против 4 % в октябре 2024 года), но осталась ниже сентябрьского уровня. Подключаемые гибриды, напротив, прибавили — до 7,7 %, более чем удвоив прошлогодний показатель. В итоге совокупная доля "розетки" на рынке достигла 12,7 %.

Структура рынка и топы по типам топлива

Бензиновые автомобили заняли 22,9 % рынка, дизельные — 9,3 %, машины на сжиженном газе — 9,7 %. Безусловный лидер — гибриды, на которые приходится 45,5 % всех продаж (31,5 % — мягкие, 14 % — полные). Основную часть рынка формируют городские авто и B-SUV (31,9 %), тогда как крупные внедорожники демонстрируют спад.

Сравнение сегментов

Категория Доля рынка, % Тенденция Городские и B-SUV 31,9 Рост Электромобили 5,0 Незначительный рост Подключаемые гибриды 7,7 Существенный рост Бензин 22,9 Снижение Дизель 9,3 Падение Газ 9,7 Рост Гибриды (всего) 45,5 Устойчивое лидерство

Топ-5 по категориям

Гибриды: Fiat Panda, Toyota Yaris Cross, Toyota Yaris, Ford Puma, Jeep Avenger. Бензин: Toyota Aygo X, Citroën C3, VW T-Cross, Jeep Avenger, VW T-Roc. Дизель: Mercedes GLA, VW Tiguan, VW T-Roc, BMW X1, Renault Clio. Газ: Dacia Sandero, Dacia Duster, Renault Captur, Renault Clio, Dacia Bigster. Электро: BYD Dolphin Surf, BMW iX1, Citroën ë-C3, Tesla Model Y, Renault 5. Подключаемые гибриды: BYD Seal U, VW Tiguan, Jaecoo 7, Kia Sportage, VW Golf.



Советы: как выбрать автомобиль в 2025 году

Оцените тип топлива. Если вы живёте в большом городе, гибрид или электромобиль помогут сэкономить на налогах и парковке. Смотрите на доступность зарядных станций. В Италии их число растёт, но региональные различия остаются. Проверяйте программы льгот. Государственные стимулы на электромобили обновляются каждые несколько месяцев. Сравнивайте страховку. Электро- и гибридные модели часто требуют специальных условий КАСКО. Не забывайте о перепродаже. Гибриды и электромобили медленнее теряют в цене.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка дизеля без учёта экологических зон.

Последствие: ограничение въезда в центр города.

Альтернатива: бензиновый mild-гибрид, например, Fiat 600 Hybrid. Ошибка: выбор электромобиля без доступа к зарядке.

Последствие: неудобства и повышенные расходы.

Альтернатива: подключаемый гибрид (PHEV), как Kia Sportage PHEV. Ошибка: игнорировать налоговые льготы.

Последствие: переплата до 10 %.

Альтернатива: покупка с учётом действующих бонусов Ecobonus 2025.



А что если электромобили подешевеют?

Если стоимость батарей продолжит снижаться, уже через пару лет "электричка" может стать дешевле бензинового аналога. В этом случае спрос может резко вырасти — особенно в сегменте городских авто и B-SUV, где экономия ощущается сильнее всего.

Плюсы и минусы электромобилей

Плюсы Минусы Экономия на топливе и обслуживании Ограниченная инфраструктура Низкие выбросы и эконалог Более высокая цена покупки Тихая езда и комфорт Зависимость от зарядки Доступ к ZTL-зонам Снижение ёмкости батареи со временем

FAQ

Как выбрать электромобиль в Италии?

Выбирайте модель с запасом хода не менее 300 км и уточняйте наличие зарядных точек в вашем регионе.

Сколько стоит зарядка?

Средняя цена — 0,40-0,50 евро за кВт⋅ч. Домашняя станция позволяет снизить расходы почти вдвое.

Что лучше — гибрид или электромобиль?

Если вы часто ездите на дальние расстояния, гибрид будет удобнее. Для городских поездок электромобиль экономичнее и экологичнее.

Мифы и правда

Миф: электромобили не подходят для зимы.

Правда: современные модели оснащаются системами подогрева батареи и уверенно работают даже при -10 °C.

Миф: батареи быстро изнашиваются.

Правда: срок службы большинства — более 8 лет, а производители дают гарантию на 160 000 км.

Миф: электричество дороже бензина.

Правда: даже при росте тарифов зарядка остаётся дешевле топлива почти в два раза.

Интересные факты

Fiat Panda остаётся лидером итальянского рынка уже более десяти лет. За сутки продаж льгот на электромобили было оформлено ваучеров на 600 млн евро. BYD Dolphin Surf стал первым китайским электромобилем, вошедшим в топ-5 продаж Италии.

