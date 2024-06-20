Премьер Италии Джорджа Мелони относится скептично к возможному назначению эстонского премьера Каи Каллас на пост главы внешней политики Евросоюза, который сейчас занимает испанский политик Жозеп Боррель, сообщает портал Euractiv, ссылаясь на источники из партии Мелони "Братья Италии".



Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что Каллас упоминается в числе возможных кандидатов на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который в настоящее время занимает Боррель.



Кроме Калласа, как потенциальных претендентов издание упоминало бывшего премьера и нынешнего министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля, премьер-министра Бельгии Александра де Кроо и действующего председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.



"Источники из партии "Братья Италии" в Брюсселе предполагают, что Мелони может особенно настроено критически к назначению Калласа на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам", — говорится в статье.



По мнению собеседников портала, у итальянской стороны нет личных возражений против ее назначения.



Однако, по их оценке, назначение Калласа на должность главы дипломатии ЕС предоставит ей чрезмерно высокий авторитет, и группа "Обновляя Европу" в Европарламенте скоро потеряет свои позиции как третья по величине группа в парламенте, в связи с недавним поражением на выборах.



По мнению аналитиков, как отмечает портал, скептическое отношение Мелони может быть связано с другими причинами.



"Возможно, она не захочет передавать обязанности по внешней политике странам Прибалтики, боясь, что их интересы будут слишком ориентированы на Восток и могут обойти вниманием проблемы Средиземноморья и миграции", — говорится в статье.

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