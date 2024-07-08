Итальянские правоохранительные органы выразили сомнения в подлинности итальянского паспорта, фигурирующего в деле о предполагаемой попытке украинских спецслужб организовать угон российского бомбардировщика Ту-22М3, о котором ранее сообщила Федеральная служба безопасности России.
Согласно информации, полученной от источника в правоохранительных структурах Италии, номер документа не соответствует указанной дате выпуска.
Кроме того, было отмечено, что цифры в серии паспорта должны быть больше, а изображение герба на фоне выглядит неестественно ярким.
Напомним, что ФСБ России ранее заявила о предотвращении операции украинских спецслужб по угону за границу стратегического бомбардировщика Ту-22М3.
По данным российской стороны, украинская разведка планировала склонить российского военного летчика к угону самолета на территорию Украины, предлагая за это 3 миллиона долларов и итальянское гражданство.
В видеоматериале, распространенном российским телеканалом "Россия-1", были продемонстрированы паспорт гражданки Италии, уроженки Тирасполя, а также пачки изъятых долларов, якобы связанные с этим делом.
Фото: commons.wikimedia.org/Etienne (Li) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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