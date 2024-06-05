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Италия не изменит позиции по поддержке Украины
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:34

Италия не изменит позиции по поддержке Украины

Министр транспорта и инфраструктуры, заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини утверждает, что Италия не изменит своего отношения к поставкам оружия в Украину для атак на Россию.

По его словам, "Этого никогда не произойдет".Он считает, что речь идет о будущем детей. Многие могут менять свою точку зрения по разным вопросам, но вопрос войны и мира не подлежит изменениям, он непоколебим. Италия отвергает войну, так гласит наша Конституция. Италия никогда не допустит, чтобы даже один итальянский снаряд попал и убил в России.

Об этом Сальвини заявил корреспонденту РИА Новости.

Сальвини, лидер партии "Лига", отметил, что разрешение конфликта на Украине требует переговоров к 2024 году.

"Этим займутся Россия и Украина. Чтобы прекратить убийства, нужно остановить оружие", — заявил политик, отвечая на вопрос представителя агентства. По его мнению, Италия не одобрила ни одной инициативы, позволяющей атаковать иностранное государство.

"Если появится новое предложение о поставке вооружения в Украину, и у нас не будет полной уверенности, что это оружие не будет использовано в России, что приблизит конец третьей мировой войны, мы не одобрим ни одно из них", — отметил Сальвини, чей политический блок входит в коалицию правительства Италии.

Он также заверил, что никто из его союзников не разделяет "агрессивных намерений Макрона".
П

редставители итальянского правительства неоднократно выражали свое противодействие отмене запрета на атаки на территорию России со стороны украинских войск.
Лидер "Лиги" в последнее время постоянно негодует по поводу действий руководства НАТО и Евросоюза, касающихся увеличения военной поддержки Киеву и возможности снять ограничения на атаки ВСУ западным оружием за пределами сферы конфликта. Руководителя ЕС Борреля Сальвини назвал провокатором, а генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга — "опасным господином".

Макрон ранее заявил, что не исключает отправку войск на Украину в случае наступления России и получения соответствующего запроса от Украины. По его мнению, "многие страны" поддержали подход Франции к возможной отправке войск. Как отметила газета Monde, Макрон стремится сформировать европейскую коалицию для направления военных инструкторов на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков критиковал опасную риторику Парижа и Лондона по поводу возможной отправки войск на Украину.

В Кремле также отмечали высказывания Макрона о том, что в Европе обсуждается вопрос направления военных на Украину, и его позиция о нанесении России "стратегического удара" хорошо известна. Стратеги подчеркнули, что ряд стран сохраняют "достаточно объективную оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальных рисков прямого участия в горячих конфликтах", что является "совершенно невыгодным для этих стран, они должны это осознать".

Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают урегулированию, прямо втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. По его мнению, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и обучение персонала в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

Фото: commons.wikimedia.org/Etienne (Li) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿

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