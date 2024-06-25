Специалисты в области информационных технологий начинают массово покупать билеты обратно в Российскую Федерацию. Происходит так из-за того, что в западных странах несправедливо рассказывают о гражданах РФ, что сильно расстраивает IT-специалистов, информировал в беседе с РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов.
Юрий Максимов заявил, что на данный момент в иностранных странах к русским относятся немного негативно. Россияне чувствуют эту вражду и некрасивое поведение в их сторону, поэтому порой на этой почве могут возникать проблемы и разногласия. К тому же граждане России, которые живут на Западе, психически не способны нормально воспринимать обвинение в русскости. По этой причине многие специалисты принимают решение вернуться в родную страну.
Помимо этого Юрий Максимов заявил, что бесполезно размышлять по поводу имиджа в Америке работников, которые охраняют сети, гаджеты и информационные системы от кибератак, а общество — от кражи личных сведений, мошенничества и разных других нарушений. Также он добавил, что самое важное, чтобы кибербезопасность Российской Федерации была на высшем уровне.
Эксперт объяснил, что в дружественных государствах к работникам из России по кибербезопасности совершенно по другому относятся. Происходит так потому, что в таких странах обращают внимание на результативность проделанной работы сотрудником. В подобных государствах заметен не только интерес к российским сотрудникам, но и уважение к ним и к их деятельности, отметил Юрий Максимов.
Фото: Ecole polytechnique (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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