В Тюменском колледже производственных и социальных технологий прошла встреча, посвященная вкладу региона в победу в Великой Отечественной войне. Студентам представили проект "Оружие Победы", который наглядно демонстрирует деятельность ключевых оборонных предприятий области в период с 1941 по 1945 год. Выступающим перед аудиторией стал первый заместитель председателя областной Думы Андрей Артюхов. Инициатива, стартовавшая в 2016 году, объединяет работу депутатов по сохранению исторической памяти через создание мемориалов боевой технике, производившейся в тылу. В рамках проекта уже установлены памятники в Тюмени, Заводоуковске и Ишиме.

Истоки проекта и находка археологов

Идея создания мемориального цикла возникла после знаковой находки подводных археологов в Керченском проливе. В 2016 году среди обломков торпедного катера была обнаружена медная табличка с номером 639, который принадлежал Тюменскому судостроительному заводу. Этот артефакт стал отправной точкой для систематизации данных о вкладе местных производств в обеспечение фронта.

Над реализацией проекта с 2016 года работают депутаты областной Думы Андрей Артюхов и Алексей Салмин, а также заместитель главы Тюмени Юрий Баранчук. Работа включала поиск архивных чертежей, идентификацию профильных заводов и согласование мест для установки будущих памятников с жителями городов региона.

В ходе встреч со студентами колледжа, среди которых будущие строители и мастера дорожных работ, авторы проекта стремятся приблизить историю к восприятию молодежи. Участники мероприятия обсуждают не только технические характеристики машин, но и условия труда людей, которые десятилетия назад, будучи ровесниками нынешних слушателей, работали по двенадцать часов в неотапливаемых цехах.

Оборонная мощь региона в цифрах и лицах

Тюменский судостроительный завод вошел в историю как единственное предприятие страны, выпускавшее торпедные катера "Комсомолец". С 1941 по 1947 год здесь построили 165 таких кораблей, которые участвовали в операциях на Балтийском, Черном, Баренцевом морях и на Тихом океане. Сегодня на месте завода расположен сквер имени Петра Потапова, где установлена копия катера в память о 755 заводчанах.

В Заводоуковске ключевым объектом стал авиазавод № 499, выпускавший десантные планеры А-7 по проектам конструкторов Олега Антонова и Александра Москалева. На предприятии, возникшем в результате эвакуации, было произведено около половины всех советских планеров этого типа, что составило 950 машин из 1900 выпущенных по всей стране. Мемориальная композиция, открытая здесь в 2024 году, увековечила 732 фамилии работников завода.

Ишимское депо в годы войны обеспечило выпуск бронепоезда "Патриот", который прошел путь от Курской дуги до конца сражений. Копию 40-метрового состава, созданную железнодорожниками Екатеринбурга, представили осенью 2025 года. Проект предполагает дальнейшее развитие площадки, в частности — установку стелы с именами более 200 сотрудников, трудившихся в депо.

"Сами памятники не являются единственной целью нашего проекта, они представляют собой лишь долговечное основание, призванное зафиксировать и сохранить имена людей. Для нынешних студентов изучение подвига своих ровесников в годы войны является важным этапом понимания региональной истории. Мы продолжим проводить подобные встречи, так как считаем этот формат знакомства с проектом наиболее актуальным для молодежной аудитории" Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Сохранение памяти для будущего

Встречи со студентами технологического колледжа носят системный характер и являются частью просветительской программы. Для организаторов важно, чтобы молодые специалисты осознавали масштаб промышленного подвига, который был необходим для снабжения передовой, будь то поставки планеров для блокадного Ленинграда или патрулирование железнодорожных путей бронепоездами.

Проект "Оружие Победы" продолжает развиваться, привлекая новых партнеров и волонтерские организации. Работа по поиску имен и установке памятных знаков позволяет восстановить историческую справедливость в отношении тысяч тружеников тыла, чья роль в общей победе на протяжении многих лет оставалась менее освещенной в широком информационном поле.