Стакан с водой
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 12:33

Ровно 167 граммов до черты — этот культовый лайфхак из СССР объединял миллионы людей

В начале прошлого века столовая культура России напоминала калейдоскоп из дерева и металла. Представьте: набор дощечек, плотно подогнанных друг к другу, стянутых суровым металлическим обручем. Пить из такого "конструктора" было занятием сомнительным, зато эффект неубиваемости превосходил все ожидания. Когда на смену дереву пришло стекло, привычка к прочности осталась, воплотившись в знакомый каждому с детства гладкий ободок, венчающий советский гранёный стакан.

С развитием системы общепита в 30-е годы возникла насущная проблема: индустриальные посудомоечные машины, пришедшие в столовые и кафе, безжалостно уничтожали хрупкие гладкие сосуды. Тряска, удары, температурные перепады — обычное стекло в таких условиях превращалось в осколки за считанные дни, принося огромные убытки государственным предприятиям. Требовался новый инженерный подход к геометрии посуды, способный выдержать ритм массового питания.

"Интуитивно инженеры тех лет пришли к важнейшему принципу сопромата: грани стали выступать в роли ребер жесткости. Даже при незначительном изменении толщины стенки, вертикальный изгиб стекла перераспределяет механическое напряжение. Это буквально спасало посуду во время мойки или при случайном падении на плиточный пол"

шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Викторович Лебедев

Геометрия, изменившая быт

Первый "правильный" стакан сошел с конвейера в Гусь-Хрустальном осенью 1943 года. Дизайн, приписываемый Вере Мухиной, был лишен случайных линий. Тот самый гладкий ободок в верхней части нужен был не только для красоты, но и для эргономики: пить из стакана без него было просто неудобно — жидкость неконтролируемо стекала по граням. Благодаря особой системе варки при температурах до 1600 градусов и двойному обжигу, сосуд весом 230 грамм становился практически неуязвимым для бытовых неприятностей.

Интересно, как кулинарная точность зависела от инвентаря. В то время как многие современные рецепты требуют золотой пропорции в чашке для достижения идеального вкуса, советская хозяйка доверяла объему "до каемки". Это была универсальная мера, позволившая стандартизировать домашнюю кухню без использования весов.

Стакан как эталон точности

Помимо очевидной роли в общепите, стакан стал инструментом для смекалистых людей. Его диаметр — 55 мм — оказался идеальным шаблоном для вырезания теста под пельмени, а дачники годами использовали эту посуду для выращивания рассады. Однако, как отмечает эксперт, за кажущейся простотой формы скрывались сложные технологические стандарты.

"Стоит учитывать и фактор термического расширения. При несоблюдении режима обжига, который мы наблюдали в 80-х годах, внутри стекла оставались микронапряжения. Именно они приводили к самопроизвольному разрушению изделий в руках — посуда просто не выдерживала внешнего тепла или легкого механического воздействия"

шеф-повар, бренд-шеф и преподаватель кулинарного искусства с многолетним опытом Артём Ильич Соколов

Даже вопрос "сообразить на троих" имел под собой чисто физико-математическую основу, основанную на объеме 167 мл до каемки в пол-литровой бутылке. Это было частью бытовой культуры, где форма неразрывно следовала за функцией, а качество производства определяло устойчивость целой экосистемы питания. Понимать такие нюансы полезно так же, как знать, как правильно размораживать продукты, чтобы не нарушить их текстуру.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Почему у стаканов разное количество граней?
Количество граней (от 10 до 20) определяло не только цену, но и визуальный стиль. Чем больше граней, тем сложнее и дороже был процесс выдувания, поэтому стаканы на 16 граней стали "золотым стандартом" — оптимальным соотношением прочности и цены.

Действительно ли граненый стакан мог пережить падение?
Да, благодаря двойному обжигу и ребрам жесткости, такая посуда обладала исключительной ударопрочностью, делая её идеальным выбором для шумных столовых и поездов.

Зачем нужен гладкий ободок?
Он выполняет две функции: укрепляет край стакана, который чаще всего подвергается сколам, и делает процесс питья комфортным, предотвращая подтекание жидкости.

Почему граненые стаканы перестали производить?
Из-за перехода на более дешевые технологии производства и импорт венгерского оборудования в 80-х годах, которые не требовали столь сложного технологического процесса, качество стекла снизилось, а классический граненый дизайн стал невыгоден массовому потребителю.

Проверено экспертом: технолог общественного питания Павел Викторович Лебедев

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

