Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дворец Топкапы
Дворец Топкапы
© commons.wikimedia.org by J. Oliver-Bonjoch is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 19:50

Утром — базар, вечером — Босфор: день в Стамбуле меняет всё впечатление

Выделяйте время на Большой базар и держите маршрут по кварталам в Стамбуле — Lonely Planet

Стамбул умеет удивлять с первого взгляда и не отпускает даже после десятков прогулок. Этот город словно собран из разных эпох, культур и настроений, которые наслаиваются друг на друга и создают ощущение бесконечного движения. Здесь одинаково легко раствориться в шуме улиц, задуматься у воды или погрузиться в историю, которой больше полутора тысяч лет. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

Османское прошлое и имперские резиденции

Дворец Топкапы — одно из ключевых мест, где можно почувствовать масштаб Османской империи. На протяжении нескольких веков здесь жили султаны, принимались государственные решения и плелись дворцовые интриги. Сегодня посетителям открыты парадные залы, императорская сокровищница, гарем и террасы с видами на Босфор. Прогулка по дворцу требует времени и неспешного темпа, чтобы рассмотреть детали интерьеров и экспозиций. Рядом расположен парк Гюльхане, который из бывшей дворцовой территории превратился в зелёное общественное пространство для прогулок.

Базары как отражение городской жизни

Исторический полуостров невозможно представить без торговли. Большой базар остаётся самым известным рынком города, но настоящая жизнь кипит и за его пределами. Узкие улицы Тахтакале, Египетский базар со специями и аркады Араста у Голубой мечети создают ощущение непрерывного движения. Здесь легко потеряться среди лавок, но именно в этом и заключается удовольствие — наблюдать за ритмом повседневной жизни Стамбула.

Айя-София и многослойная история

Айя-София остаётся символом города и его сложного прошлого. Построенная в VI веке как византийский храм, она пережила смену эпох и ролей. Сегодня здание функционирует как мечеть, а для посетителей открыта верхняя галерея, где сохранились мозаики и следы разных культурных пластов. Даже с учётом новых правил посещения архитектурное величие и историческое значение Айя-Софии остаются неизменными.

Город с воды

Поездка на пароме — простой способ увидеть Стамбул с неожиданного ракурса. Маршруты между европейской и азиатской частями города позволяют за короткое время почувствовать масштаб мегаполиса. Более длинные рейсы по Босфору открывают виды на дворцы, особняки и набережные, а путешествие к Принцевым островам даёт возможность ненадолго вырваться из городского шума.

Дворец Долмабахче и европейская роскошь

Долмабахче демонстрирует другой этап османской истории — стремление к европейскому стилю и пышности. Интерьеры дворца поражают сочетанием мрамора, позолоты и хрусталя, а виды на пролив усиливают впечатление. Это место помогает понять, как менялся образ империи в XIX веке.

Современное искусство и новые пространства

Стамбул — не только музеи и памятники. Районы Бейоглу, Каракёй и Кадыкёй стали центрами современной культуры, где работают галереи, выставочные пространства и культурные центры. Открытие Artİstanbul Feshane на берегу Золотого Рога добавило городу ещё одну крупную площадку для временных экспозиций и событий.

Хамамы и городские традиции

Посещение хамама — это не просто отдых, а знакомство с давней традицией. Исторические бани сочетают архитектуру, ритуалы очищения и атмосферу спокойствия. Многие из них бережно восстановлены и продолжают работать, сохраняя дух османской эпохи.

Под землёй и в музеях

Цистерна Базилика впечатляет своей мистической атмосферой и инженерным размахом византийцев. Дополняют картину Стамбульские археологические музеи, где собраны артефакты из разных периодов истории Анатолии. Это позволяет увидеть город в более широком историческом контексте.

Еда, прогулки и живая энергия

Стамбульская кухня — важная часть впечатлений. Мезе, кебабы, завтраки serpme kahvaltı и уличная еда создают ощущение праздника и общности. Пешие прогулки по районам Фенер, Балат, Арнавуткёй или вдоль Золотого Рога помогают почувствовать повседневную жизнь города и его разнообразие.

Стамбул раскрывается не сразу, но именно в этом его сила. Чем больше времени вы проводите здесь, тем отчётливее понимаете, что город невозможно охватить полностью, и каждая поездка становится началом нового знакомства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гоголь-моголь стал рождественским напитком в Северной Америке – Travelask.ru сегодня в 12:32
Напиток, который долго считали детским, а зря: зимняя традиция с крепким характером

Рождественский гоголь-моголь прошёл путь от средневекового лекарства британской знати до праздничного символа Северной Америки.

Читать полностью » Мошенники рассылают туристам фишинг через Booking.com — Euronews Travel сегодня в 12:08
Booking.com превращают в ловушку для туристов: фишинговые письма выглядят так, будто бронь уже под угрозой

Мошенничество на Booking.com становится всё более распространённым. Узнайте, как недобросовестные объявления и фишинговые сообщения ставят под угрозу туристов.

Читать полностью » Анталья готовится к Новому 2026 году с рекордной загрузкой отелей — Турпром сегодня в 11:58
Пока Европа мёрзнет, Анталья празднует: как курорт переписывает правила зимнего отдыха

Анталья встречает Новый 2026 год масштабными программами, высокой загрузкой отелей и праздничной атмосферой, которая привлекает туристов со всего мира.

Читать полностью » Прямые рейсы из Новосибирска в Сиань начнутся с марта 2026 года – ТурПром сегодня в 10:22
Прямой рейс из Новосибирска в Сиань: что скрывает древний китайский город, который вы должны увидеть

S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Сиань с марта 2026 года, что открывает новые возможности для российских туристов.

Читать полностью » Туроператоры предлагают бюджетные варианты для новогодних каникул — PrimaMedia сегодня в 8:15
Горящие туры исчезают, но не все потеряно: где найти самые дешевые направления перед праздниками

Горящие туры перед Новым годом почти исчезли, но туристам всё ещё доступны отдельные бюджетные направления и необычные акции.

Читать полностью » Зимой море в Турции остывает до +16 и купание срывается сегодня в 7:47
Зимние туры выглядят выгодно — но на месте ждёт неприятный сюрприз: где зимой не стоит бронировать тур

Зимние распродажи могут быть заманчивыми, но не разочаруйтесь от неожиданного климата на популярных курортах. Узнайте, где вас ждут комфортные условия, а где — сплошные сюрпризы.

Читать полностью » Самарканд сочетает архитектуру эпохи Темура и современную городскую жизнь — гиды сегодня в 3:22
На перекрёстке эпох и маршрутов: почему этот восточный город невозможно забыть

Самарканд — древний город Шёлкового пути, где архитектурные ансамбли и традиционная кухня раскрывают историю Востока без громких слов.

Читать полностью » Ночной рынок Зыонг Донг стал главной вечерней точкой притяжения Фукуока — Турпром вчера в 22:58
Ароматы моря и огни побережья: почему вечер на Фукуоке начинается именно с рынка Зыонг Донг

Ночной рынок Зыонг Донг на Фукуоке — это еда, сувениры и атмосфера острова в одном месте. Разбираемся, зачем туристы приходят сюда каждый вечер.

Читать полностью »

Новости
Мир
Повышение МРОТ в Турции разгоняет цены в сфере услуг — госбанк Турции
Красота и здоровье
Сыр улучшает липидный обмен в организме — врач Вялов
ДФО
Якутия фиксирует самые низкие температуры в России — Mash
Еда
Домашний шоколадный торт с текстурой трюфелей готовится за час — кулинары
Мир
Премьер Британии называет цены главным вызовом года
Дом
Горячее масло в трубах остывает и прилипает к стенкам — Патрик Фи
Спорт и фитнес
Подъем корпуса и ног на полу прорабатывает мышцы спины — Дмитрий Елисеев самбист
Россия
Выпуск мебели в России сохраняется на уровне 103 млн единиц — Шестаков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet