Стамбул окружён морем, но купаться в центре нельзя — где искать настоящие пляжи рядом с мегаполисом

Стамбул окружён водой, но купаться в самом городе не так просто, как кажется. За последние десятилетия урбанизация вытеснила многие пляжи из центра, и теперь за полноценным отдыхом у моря чаще отправляются за пределы мегаполиса. Тем не менее, рядом с городом есть несколько направлений, где можно совместить купание, природу и атмосферу турецкого побережья.

Княжеские острова — классика для однодневной поездки

Архипелаг Адалар в Мраморном море остаётся самым популярным вариантом для побега из города. На Бююкаде, Хейбелиаде, Бургазаде и Кыналыаде можно найти как песчаные участки, так и платформы для купания. Большая часть побережья занята пляжными клубами, где за вход берут плату или требуют минимальный заказ.

Более уединённые места стоит искать вдали от паромных причалов. Особенно спокойная атмосфера сохраняется на Бургазаде и Кыналыаде. Помимо пляжей, острова привлекают историческими особняками, монастырями на холмах и набережными с рыбными ресторанами. Лучше планировать поездку в будние дни с середины весны до начала осени, чтобы избежать наплыва туристов.

Шиле и Агва — формат выходных у Чёрного моря

На восточной окраине Стамбула Шиле и Агва предлагают длинные песчаные пляжи и более "курортную" атмосферу. В Шиле стоит заглянуть к маяку XIX века и в рыбные рестораны у гавани. В Агве две реки впадают в море, создавая живописные виды и возможности для лодочных прогулок.

Это направление подходит для поездки на два дня: помимо пляжей здесь есть лесные тропы, небольшие отели и кафе. Дорога занимает несколько часов, поэтому однодневная вылазка может быть утомительной.

Килиос — для серфинга и ветра

На северо-западе, вдоль побережья Чёрного моря, расположен Килиос. Его песчаные пляжи известны сильными ветрами и волнами, что делает их привлекательными для серфинга и кайтбординга. Работают школы и пункты проката оборудования.

При этом купаться здесь нужно осторожно: течение может быть сильным, а глубина увеличивается довольно быстро. Пляжные клубы в Килиосе разнообразны по формату — от семейных до более светских, и в летние выходные они быстро заполняются.

Чилингоз — море и заповедник

Природный парк Чилингоз на северо-западе Стамбула сочетает пляжи и лесные массивы. Здесь меньше инфраструктуры, зато больше уединения. В окрестностях можно найти озёра, пещеры и водопады, а размещение чаще представлено кемпингами и бунгало.

Это направление подойдёт тем, кто хочет совместить отдых у воды с прогулками по природным тропам. Однако дорога занимает около двух часов, и лучше заранее продумать маршрут.

Суадие и Каддебостан — городские варианты

На азиатской стороне Стамбула, в районах Суадие и Каддебостан, есть небольшие участки пляжа рядом с парками и набережными. Они уступают по живописности более удалённым направлениям, но выигрывают в доступности.

Сюда удобно приехать на короткое купание или прогулку вдоль моря. В Каддебостане также работает центр виндсерфинга, а поблизости расположены кафе и рестораны.

Мраморные острова — спокойствие и простор

Мраморные острова находятся дальше от города, чем Княжеские, зато здесь меньше туристического потока. Авша известен разнообразием пляжей и более активной атмосферой, тогда как остров Мрамор отличается более спокойным ритмом и зелёным ландшафтом.

На обоих островах много арендуемого жилья, что удобно для семей и компаний, планирующих длительный отдых. Это хороший выбор для тех, кто хочет совместить пляжный формат с историческими и природными элементами региона.