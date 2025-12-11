Город, который скрывал собственные грехи: под Башней Давида обнаружена стена, помнящая последний крик защитников

В Иерусалиме археологи завершили раскопки уникального участка городской стены, построенной в конце II века до н. э. — в период правления Хасмонеев и Маккавеев. Это открытие стало настоящей сенсацией, так как обнаруженный участок является одним из самых длинных и лучше сохранившихся укреплений, найденных в городе. Раскопки проводились Израильским археологическим агентством в рамках подготовки к строительству крыла археологии в Иерусалимском музее "Башня Давида". Об этом пишет издание Archaeology News.

Археологическое открытие: описание стены и её значимость

Недавние раскопки на территории комплекса Кишле в Башне Давида привели к обнаружению части "Первой стены" Иерусалима, известной ещё по древним историческим источникам. Стена, длина которой превышает 40 метров и ширина около 5 метров, была построена из массивных каменных блоков с характерными выступами, характерными для хасмонейской эпохи.

Это укрепление представляет собой важную часть оборонительной системы города, и её обнаружение является важным вкладом в понимание исторической топографии Иерусалима. Изначально эта стена была более десяти метров в высоту, что позволяло ей эффективно защищать город. Несмотря на то что такие участки укреплений были найдены и в других местах, например, в Городе Давида и на горе Сион, этот участок оказался самым длинным и лучшим образом сохранившимся.

"Это открытие даёт нам уникальную возможность наглядно увидеть часть древней оборонной системы Иерусалима и понять, как она функционировала в ту эпоху", — заявляют исследователи Израильского археологического агентства.

Важность этого открытия заключается в том, что найденная стена проливает свет на развитие оборонных технологий и архитектуры в эпоху Хасмонеев, когда Иерусалим переживал периоды больших политических и социальных изменений. Стена не только укрепляла оборону города, но и отражала могущество династии Хасмонеев, правивших в тот период.

Исторические гипотезы о разрушении стены

Археологи выдвигают несколько гипотез относительно причин разрушения найденной стены. Одна из них связывает её разрушение с событиями осады Иерусалима в 130-х годах до н. э., когда Селевкиды под предводительством Антиоха VII Сидета пытались захватить город. Исторические источники утверждают, что после осады Хасмонейский правитель Иоанн Гиркан I заключил мирное соглашение с Селевкидами, в условиях которого было предложено разрушить укрепления Иерусалима. Это могло быть частью компромисса, обеспечивающего прекращение осады и восстановление мира.

Согласно другой версии, разрушение стены может быть связано с деятельностью царя Ирода Великого, правившего Иудейским царством несколько десятилетий спустя. Ирод, пришедший к власти после свержения династии Хасмонеев, мог уничтожить их архитектурные памятники, в том числе стену, чтобы подчеркнуть свою политическую дистанцию от предыдущих правителей и укрепить свою власть.

"Разрушение этой стены может быть важным физическим доказательством политического компромисса или намеренной демонстрации силы нового правителя", — отмечают историки.

Эти две гипотезы позволяют понять, каким образом политические процессы и исторические события в Иудейском царстве могли влиять на городской ландшафт Иерусалима и его укрепления.

Раскопки и их значение для понимания истории Иерусалима

Важным дополнением к раскопкам является то, что исследования проводились в исторически значимом районе рядом с Башней Давида — одним из символов Иерусалима. Это укрепление является важной вехой в археологической реконструкции городской архитектуры, а также в изучении роли Иерусалима как центра культуры и политики в античности.

Археологические исследования, проведенные в этом районе, обеспечивают важные данные для реконструкции истории города, особенно в период, когда Иерусалим был под контролем Хасмонеев и Маккавеев, а также в более позднюю эпоху, когда власть в регионе перешла к Иродам. Эти раскопки помогают понять, как в разные исторические периоды изменялись оборонительные системы города, и что это означало для его жителей.

"Раскопки на этом участке не только приоткрывают завесу над историей стены, но и дают нам шанс увидеть повседневную жизнь того времени, связи между различными народами и политическими системами", — добавляют археологи.

Оружие и другие находки: дополнительные доказательства осады

Важным дополнением к раскопкам стал обнаруженный рядом с Первой стеной тайник с оружием, датируемый эллинистической эпохой. В 1980-х годах археологи нашли камни для катапульт, наконечники стрел, пращи и свинцовые снаряды, которые были, вероятно, оставлены во время осады Иерусалима. Этот арсенал можно рассматривать как остатки неудавшейся осады Антиоха VII, когда тяжёлое осадное оружие не смогло пробить стены города.

Эти находки также помогают реконструировать конкретные события, происходившие в тот период, и дают представление о масштабах осады. Археологи предполагают, что оружие было оставлено у подножия стены в результате неудачной попытки преодолеть укрепления, что дополнительно подтверждает значимость стен как защитных сооружений.

Сравнение: укрепления Хасмонеев и другие оборонительные сооружения древнего Иерусалима

Первая стена Хасмонеев: одно из самых крупных и хорошо сохранившихся укреплений, длина более 40 метров. Город Давид: раскопки выявили множество укреплений, но ни одно не сохранялось так хорошо. Мур Зайтуна: другой важный элемент обороны города, но не имел таких масштабов. Стеновые системы при Ирода Великого: укрепления, построенные Ирода, были значительно более массивными, но их цель была больше связана с расширением города, а не только обороной.

Такое сравнение позволяет увидеть, что стена Хасмонеев, несмотря на свою значимость, не была самой крупной, но её сохранившаяся длина и конструктивные особенности делают её уникальной.

Плюсы и минусы исторического исследования раскопок

Положительные стороны:

• Даёт точные данные о строительных и оборонительных системах Иерусалима.

• Расширяет знания о политической истории Хасмонеев и Ирода.

• Помогает создать более полную картину исторической топографии города.

Некоторые сложности:

• Требуют точных датировок и интерпретаций событий.

• Не все исторические источники подтверждают теории о разрушении стен.

• Возможно, что раскопки не полностью отражают все события того времени.

Советы по дальнейшему изучению древних укреплений Иерусалима

Продолжать исследовать археологические слои для выявления новых доказательств. Анализировать оружие и другие предметы для более точной реконструкции исторических событий. Сравнивать архитектурные находки с укреплениями других древних городов. Работать с историческими источниками, чтобы уточнить даты и контексты.

