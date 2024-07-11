Бретт Макгерк, ответственный за управление делами администрации Соединенных Штатов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, передал информацию министру обороны Израиля Йоаву Галанту о том, что некоторые крайне важные военные принадлежности, поставка которых ранее задерживалась, будут отправлены в Израиль в ближайшие дни, как сообщили из пресс-службы военного ведомства еврейской страны.
Согласно сообщению, в четверг министр обороны Израиля Йоав Галант встретился с координатором Белого дома по делам Ближнего Востока и Северной Африки Бреттом Макгерком в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве.
По ходу беседы Макгерк проинформировал министра Галанта о поставках критически важных боеприпасов, часть из которых будет направлена в Израиль в ближайшее время.
Также отмечается, что обсуждение затронуло прогресс, достигнутый в переговорах по вопросу освобождения заложников из сектора Газа, с упором на меры безопасности, необходимые для предотвращения контрабанды оружия в палестинский анклав.
Фото: commons. wikimedia.org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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