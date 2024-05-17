Тринадцать государств, среди которых Британия, Германия и Франция, направили Израилю послание, выражая свое противодействие проведению им широкомасштабной военной операции в населенном пункте Рафах в районе Газа, передает информационное агентство Франс Пресс.



Обращение было подписано главами МИД Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Швеции и направлено Исраэлю Кацу, руководителю дипломатического ведомства Израиля.



В документе отмечается, что эти государства выражают свое несогласие с начавшейся военной операцией в Рафахе, которая может повлечь трагические последствия для жителей этого района, как следует из текста сообщения, цитируемого агентством. В просьбе, содержащейся в письме, страны призывают Израиль обеспечить продолжение поставок воды, электроэнергии и функционирование телекоммуникаций в Газе, а также гарантировать доставку гуманитарной помощи через все пограничные точки пропуска, в том числе в Рафах.



В четверг министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о планируемом усилении сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах, где в продолжение второй недели ведется сухопутная операция против оставшихся батальонов палестинской организации ХАМАС.

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