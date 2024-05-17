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Израиль призывают отменить операцию в Рафахе
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:37

Израиль призывают отменить операцию в Рафахе

Тринадцать государств, среди которых Британия, Германия и Франция, направили Израилю послание, выражая свое противодействие проведению им широкомасштабной военной операции в населенном пункте Рафах в районе Газа, передает информационное агентство Франс Пресс.

Обращение было подписано главами МИД Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Швеции и направлено Исраэлю Кацу, руководителю дипломатического ведомства Израиля.

В документе отмечается, что эти государства выражают свое несогласие с начавшейся военной операцией в Рафахе, которая может повлечь трагические последствия для жителей этого района, как следует из текста сообщения, цитируемого агентством. В просьбе, содержащейся в письме, страны призывают Израиль обеспечить продолжение поставок воды, электроэнергии и функционирование телекоммуникаций в Газе, а также гарантировать доставку гуманитарной помощи через все пограничные точки пропуска, в том числе в Рафах.

В четверг министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о планируемом усилении сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах, где в продолжение второй недели ведется сухопутная операция против оставшихся батальонов палестинской организации ХАМАС.

Фото: commons.wikimedia.org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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