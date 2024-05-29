Аппарат президента США Джо Байдена пришел к выводу, что Израиль не перешел "критическую черту", проведя атаку на город Рафах в южной части сектора Газа, в результате которой погибли по крайней мере 40 палестинских беженцев, сообщает издание Politico.



Организация Красного Полумесяца Палестины в поздние вечерние часы 26 мая сообщила о гибели и ранении многих людей вследствие авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев к северо-западу от Рафаха.



Палестинская служба гражданской обороны заявила о более чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильской атаки на палаточный лагерь в Рафахе.



Военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара в районе Рафаха, где расположен палаточный лагерь для беженцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал произошедшее как "трагический инцидент".



По словам высокопоставленного чиновника, приведенного в статье, администрация Байдена пришла к заключению, что атака Израиля на Рафах в выходные не превысила "красной черты", установленной президентом Джо Байденом два месяца назад.



По данным Politico, аппарат Байдена дал понять, что авиаудар не вызовет "значительного осуждения" со стороны США. Как сообщил высокопоставленный чиновник изданию, ход операции Израиля в Рафахе показывает, что Израиль прислушался к предупреждениям Соединенных Штатов и ведет ее "более организованно и целенаправленно".

Фото: www.flickr.com/James Emery (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)