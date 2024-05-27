Более 100 транспортных средств с гуманитарной помощью прибыли в зону Газа после договоренности о перенаправлении помощи через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", однако грузы так и не были распределены среди местного населения из-за нападений со стороны вооруженных сил Израиля, утверждают анонимные источники, сообщили Рейтеру.
По информации представителей египетских служб безопасности, "Сто двадцать три автомобиля с гуманитарной помощью пересекли границу и передали груз представителям Организации Объединенных Наций".
Согласно данным агентства, поставки гуманитарной помощи в Южный Газа должны были стать крупнейшими с момента начала израильских военных действий в Рафах. Израильский информатор подтвердил, что гуманитарная помощь была доставлена в Газу и передана соответствующим организациям. Египетский источник добавил, что четыре цистерны с топливом также пересекли границу. Однако представители ООН и Палестины сообщили Рейтеру, что палестинские грузовики, направившиеся за гуманитарной помощью на контрольно-пропускной пункт, вернулись обратно без нагрузки.
Представитель Организации Объединенных Наций в секторе Газа отметил, что грузоперевозки не удалось осуществить из-за вчерашних ракетных обстрелов и ночных авиаударов ВВС Израиля. Он также уточнил, что гуманитарная помощь предназначалась для помощи палестинским беженцам и работы организаций, включая Всемирную продовольственную программу.
Информационный канал "Аль Кахира аль-Ихбария" ранее сообщал, что автотранспортные средства с гуманитарной помощью для зоны Газа начали въезжать из Египта в палестинский анклав через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом". В пятницу президенты Египта и США, Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, договорились о передаче ООН гуманитарной помощи и топлива для зоны Газа через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" вместо контрольно-пропускного пункта "Рафах", который был захвачен израильскими военными более двух недель назад.
Контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" (известный также как "Керем Абу Салим") находится на границе между Израилем и зоной Газа к югу от КПП "Рафах", чей палестинский сегмент был занят израильскими военными более двух недель назад.
Фото: www. flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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