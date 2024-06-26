Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о значительном прогрессе в разрешении проблем с поставками американского вооружения в Израиль после встречи с чиновниками США в Вашингтоне.



Он отметил, что подняты серьезные успехи и устранены препятствия для продвижения всех вопросов, включая вопросы оснащения и вооружений, которые необходимо доставить в Государство Израиль.



Эту информацию передает 12-й канал израильского телевидения.



Ранее в среду Галант провел встречу в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном для обсуждения широкого спектра вопросов.

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