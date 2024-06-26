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Израиль решил проблемы с поставками оружия из Америки
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 21:14

Израиль решил проблемы с поставками оружия из Америки

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о значительном прогрессе в разрешении проблем с поставками американского вооружения в Израиль после встречи с чиновниками США в Вашингтоне.

Он отметил, что подняты серьезные успехи и устранены препятствия для продвижения всех вопросов, включая вопросы оснащения и вооружений, которые необходимо доставить в Государство Израиль.

Эту информацию передает 12-й канал израильского телевидения.

Ранее в среду Галант провел встречу в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном для обсуждения широкого спектра вопросов.

Фото: commons.wikimedia.org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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