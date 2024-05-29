Карине Геворгян, политолог и востоковед дала комментарий по теме Израиля и осуждения его политического и военного руководства специально для Newsinfo.Ru

Карине Геворгян считает, что в вопросе осуждения действий Израиля, несмотря на шаги некоторых стран Европы, надо рассматривать со стороны США, потому что ЕС является "отраженным светом" политики Вашингтона. Эксперт отметила, что Израиль перестал быть важным геополитическим активом для Соединенных Штатов Америки.

"Он (Израиль) им был. А сейчас перестал. И это было очевидно. И, понятно, поддержка Израиля будет на мягком спуске. А вот в самом Израиле эти риски, это вызовы не сумели верно оценить", — подчериквает Геворгян.

Рассуждая о последствиях для политического руководства Израиля, Геворгян обращает внимание на то, что реальными последствиями для Беньямина Нетаньяху могут быть действия оппозиции — Яира Лапида, который пытается "скинуть" Нетаньяху и протестуюбщие толпы в Тель-Авиве. Кроме этого, эксперт обращает внимание на то, что действия Нетаньяху в секторе Газа разорило экономику страны.

"Во-первых, у него не такой большой мобилизационный ресурс. Естественно, что отвлечены рабочие руки на фронт. Кроме всего прочего, фактор хуситов — тоже. И не только хуситов, но и других противников Израиля, в частности ливанской "Хезболлы" создали ситуацию, когда 100 тысяч израильтян вынуждены были покинуть свои дома, и они тоже добавляют возмущение на севере Израиля", — продолжает Геворгян.

Геворгян считает, что Нетаньяху подвел свою страну к достаточно патовой ситуации.

"Очень многие говорят, что для него эта операция в секторе Газа, которая не имеет конца, как мы видим, не имеет никакого исхода уже, это просто бесконечный кошмар. Причем, для обеих сторон", — подытоживает Геворгян.

Так же эксперт отметила, что из-за действий нынешнего руководства Израиля, страна "размотала" запас сочувтствия, которое Израиль получил после Второй мировой войны. По мнению Геворгян, это понимают и еврейские общины по всему миру.

В конце Геворгян подчеркнула, что после окончания срока пребывания Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля, его ждут уголовные дела в самой стране.

Фото: www.flickr.com/James Emery (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)